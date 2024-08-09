https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kerem-akturkoglu-cephesinden-sert-aciklama-sacmalik-1086662321.html
Kerem Aktürkoğlu cephesinden sert açıklama: Saçmalık
Kerem Aktürkoğlu cephesinden sert açıklama: Saçmalık
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla anlaştığına dair iddialar, menajeri William D'Avilla tarafından kesin... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T07:12+0300
2024-08-09T07:12+0300
2024-08-09T07:12+0300
kerem aktürkoğlu
spor
transfer
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
galatasaray
galatasaray sk
galatasaray spor kulübü
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Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri D'Avilla, transfer iddiaları üzerine, "Bu iddialar doğru değil, tamamen saçmalık" diyerek spekülasyonları net bir şekilde reddetti.Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp, 39 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.D'Avilla'nın bu açıklaması, transfer döneminde sıkça gündeme gelen spekülasyonlara son noktayı koyarken, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkındaki belirsizlik de devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kupa-macinda-sert-tepki-gostermisti-galatasarayda-okan-buruktan-zaha-ve-kerem-akturkoglu-cevabi-1086621306.html
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kerem aktürkoğlu, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü
kerem aktürkoğlu, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü
Kerem Aktürkoğlu cephesinden sert açıklama: Saçmalık
Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla anlaştığına dair iddialar, menajeri William D'Avilla tarafından kesin bir dille yalanlandı.
Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri D'Avilla, transfer iddiaları üzerine, "Bu iddialar doğru değil, tamamen saçmalık" diyerek spekülasyonları net bir şekilde reddetti.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp, 39 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.
D'Avilla'nın bu açıklaması, transfer döneminde sıkça gündeme gelen spekülasyonlara son noktayı koyarken, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkındaki belirsizlik de devam ediyor.