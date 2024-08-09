https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kerem-akturkoglu-cephesinden-sert-aciklama-sacmalik-1086662321.html

Kerem Aktürkoğlu cephesinden sert açıklama: Saçmalık

Kerem Aktürkoğlu cephesinden sert açıklama: Saçmalık

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla anlaştığına dair iddialar, menajeri William D'Avilla tarafından kesin... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T07:12+0300

2024-08-09T07:12+0300

2024-08-09T07:12+0300

kerem aktürkoğlu

spor

transfer

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

galatasaray

galatasaray sk

galatasaray spor kulübü

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Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri D'Avilla, transfer iddiaları üzerine, "Bu iddialar doğru değil, tamamen saçmalık" diyerek spekülasyonları net bir şekilde reddetti.Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp, 39 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.D'Avilla'nın bu açıklaması, transfer döneminde sıkça gündeme gelen spekülasyonlara son noktayı koyarken, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkındaki belirsizlik de devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kupa-macinda-sert-tepki-gostermisti-galatasarayda-okan-buruktan-zaha-ve-kerem-akturkoglu-cevabi-1086621306.html

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Sputnik Türkiye

kerem aktürkoğlu, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü