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Kupa maçında sert tepki göstermişti: Galatasaray'da Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem Aktürkoğlu cevabı
Kupa maçında sert tepki göstermişti: Galatasaray'da Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem Aktürkoğlu cevabı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0'lık Süper Kupa mağlubiyetinin ardından Kerem Aktürkoğlu kriziyle sarsıldı. Kerem'in, maçın devre arasında oyundan... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T08:58+0300
2024-08-08T08:58+0300
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Maça Wilfried Zaha'nın yerine ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, beklenen performansı gösteremeyince devre arasında oyundan alındı. Kerem'in bu duruma soyunma odasında sert tepki gösterdiği ve takım arkadaşlarını olumsuz etkilediği öğrenildi. Bu olayın ardından Galatasaray yönetimi, Kerem ile ilgili transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.Spartak Moskova'dan 20 milyon euro teklifRus ekibi Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray’a toplam 20 milyon euroluk teklif sundu. Teklifte, Kerem için 13 milyon euro, Köhn için ise 7 milyon euro öngörülüyor. Galatasaray yönetimi bu teklife olumlu bakarken, son kararı oyuncuların vereceği belirtiliyor.Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama: 'Reaksiyon var, saygısızlık yok'Kerem Aktürkoğlu, Süper Kupa maçının devre arasında yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kerem, "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, hayal kırıklığı ile sınırlıdır. Galatasaray’a ve temsil ettiği değerlere her zaman saygılıyım" ifadelerini kullandı.Okan Buruk'tan açıklamalar: 'Soyunma odasında böyle şeyler olur'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının devre arasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oyuncuların tepkileri olabilir, bu her kulüpte görülür. Ancak bunun farklı şekilde yansıtılmasını doğru bulmuyorum" dedi. Kerem ve Köhn’e gelen transfer tekliflerini değerlendiren Buruk, "Transfer dönemi içinde teklifler olacaktır. Kerem ve Köhn şu an bizim oyuncumuz. Bir gelişme olursa en doğru kararı verecek olan kulübümüzdür" ifadelerini kullandı.Galatasaray taraftarına çağrı: 'Güveninizi Eksik Etmeyin'Okan Buruk, Galatasaray taraftarına seslenerek, "Taraftarlarımızdan bize güvenmelerini ve destek olmalarını istiyoruz. Yeni sezona güçlü bir şekilde başlayacağız" dedi. Galatasaray, Süper Kupa mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışırken, taraftarlarından destek bekliyor.
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kerem aktürkoğlu, galatasaray, galatasaray sk, okan buruk, wilfried zaha, kupa, maç, transfer
kerem aktürkoğlu, galatasaray, galatasaray sk, okan buruk, wilfried zaha, kupa, maç, transfer

Kupa maçında sert tepki göstermişti: Galatasaray'da Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem Aktürkoğlu cevabı

08:58 08.08.2024
© AA Kerem Aktürkoğlu
 Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AA
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Galatasaray, Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0'lık Süper Kupa mağlubiyetinin ardından Kerem Aktürkoğlu kriziyle sarsıldı. Kerem'in, maçın devre arasında oyundan alınmasına gösterdiği tepki, takım içinde gerilim yarattı
Maça Wilfried Zaha'nın yerine ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, beklenen performansı gösteremeyince devre arasında oyundan alındı. Kerem'in bu duruma soyunma odasında sert tepki gösterdiği ve takım arkadaşlarını olumsuz etkilediği öğrenildi. Bu olayın ardından Galatasaray yönetimi, Kerem ile ilgili transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Spartak Moskova'dan 20 milyon euro teklif

Rus ekibi Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray’a toplam 20 milyon euroluk teklif sundu. Teklifte, Kerem için 13 milyon euro, Köhn için ise 7 milyon euro öngörülüyor. Galatasaray yönetimi bu teklife olumlu bakarken, son kararı oyuncuların vereceği belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama: 'Reaksiyon var, saygısızlık yok'

Kerem Aktürkoğlu, Süper Kupa maçının devre arasında yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kerem, "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, hayal kırıklığı ile sınırlıdır. Galatasaray’a ve temsil ettiği değerlere her zaman saygılıyım" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan açıklamalar: 'Soyunma odasında böyle şeyler olur'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının devre arasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oyuncuların tepkileri olabilir, bu her kulüpte görülür. Ancak bunun farklı şekilde yansıtılmasını doğru bulmuyorum" dedi. Kerem ve Köhn’e gelen transfer tekliflerini değerlendiren Buruk, "Transfer dönemi içinde teklifler olacaktır. Kerem ve Köhn şu an bizim oyuncumuz. Bir gelişme olursa en doğru kararı verecek olan kulübümüzdür" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarına çağrı: 'Güveninizi Eksik Etmeyin'

Okan Buruk, Galatasaray taraftarına seslenerek, "Taraftarlarımızdan bize güvenmelerini ve destek olmalarını istiyoruz. Yeni sezona güçlü bir şekilde başlayacağız" dedi. Galatasaray, Süper Kupa mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışırken, taraftarlarından destek bekliyor.
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