https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ingilterede-asiri-sagi-sokaga-doken-yalan-haberi-baslattigi-iddiasiyla-bir-kadin-gozaltina-alindi-1086661490.html

İngiltere'de aşırı sağı sokağa döken yalan haberi başlattığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı

İngiltere'de aşırı sağı sokağa döken yalan haberi başlattığı iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada paylaştığı yalan bilgilerle aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T02:56+0300

2024-08-09T02:56+0300

2024-08-09T02:56+0300

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Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.Chester kentinde yaşayan kadının bugün gözaltına alındığı kaydedilen polis açıklamasında, "55 yaşında bir kadın bugün (8 Ağustos) ırkçı nefreti körüklemek ve dezenformasyon amacıyla yazılı materyal yayınlamak şüphesiyle gözaltına alındı" ifadesi yer aldı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, ülkede 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirtti.Ross, "Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir. Yaşananlar, internet ortamında ya da değil, eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu gösteren bir uyarı niteliğindedir" ifadelerini kullandı. İngiliz medyasına konuşan kadın paylaşımı kabul ettiİngiliz medyası ise gözaltındaki kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu duyurdu. Daily Mail'e konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi aldım" değerlendirmesini yaptı.Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden ancak paylaşımının aşırı sağ olayların fitilini ateşlediğini kabul etmeyen Spofforth, "Benim paylaşımımın ülkedeki şiddet olaylarıyla alakası yok. Ama benim paylaşımımı bir Rus haber sitesinin kaynak olarak kullanmış olabileceğini kabul ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Daily Mail, yaptığı araştırma sonucunda saldırganın kimliğine ilişkin yalan ifadelerin ilk kez Spofforth'un paylaşımında geçtiği bilgisini de paylaştı.Saldırganın 'Ali' isminde bir sığınmacı olduğunu yazmıştıKapattığı X hesabında binlerce takipçisi olduğu kaydedilen Spofforth, The Times'e yaptığı açıklamada ise "Bu paylaşımı yaptım. Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti. ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.Spofforth, gördüğü başka bir X paylaşımdan sonra kendisinin de aynı şeyi yazdığını anlattı.Southport saldırganıyla ilgili paylaşımda Spofforth, şüphelinin adını "Ali Al-Shakati" olduğunu yazmış ve İngiltere'ye geçen yıl kaçak yollarla gelen, istihbarat servisinin izlediği bir isim olduğunu belirtmişti.Polis, saldırganın yaşının 17 olmasından dolayı kimliğini açıklamamış, ancak sosyal medyada Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiası üzerine ülkede aşırı sağcılar camilere ve yabancılara yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.Ülkede 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarında çok sayıda göçmen ve polis saldırıya uğramış, camiler, evler, iş yerleri, arabalar ve polis araçları zarar görmüştü.İngiltere ve Kuzey İrlanda'da yaşanan aşırı sağcı sokak olayları sonucunda 483 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 149'u hakim karşısına çıkmıştı.Southport'ta 3 çocuğu öldüren, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralayan saldırganın Axel Radukubana olduğu olaydan 3 gün sonra açıklanmıştı. Galler'in başkenti Cardiff doğumlu Radukubana'nın Hristiyan olduğu da ortaya çıkmıştı.

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