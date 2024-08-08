https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/israile-ucuslari-askiya-alan-yabanci-hava-yolu-sirketi-sayisi-20ye-ulasti-1086617877.html

İsrail'e uçuşları askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısı 20'ye ulaştı

İsrail'e uçuşları askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısı 20'ye ulaştı

Sputnik Türkiye

İsrail basını, ülkeye gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının 20'ye ulaştığını duyurdu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T02:13+0300

2024-08-08T02:13+0300

2024-08-08T02:13+0300

türkiye

israil

israil-filistin

kanal 12

ortadoğu

hava yolu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071473263_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_450d9b3fca4c2ef947fc0f2a8c5a36b5.jpg

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Ortadoğu'da artan güvenlik gerilimleri nedeniyle İsrail'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının arttığı, daha önce uçuşları durduran şirketlerin ise aldıkları kararın süresini uzattığı belirtildi.Dönüş uçuşu olmadığı için ülke dışında mahsur kalan İsrail vatandaşlarının sayısının 150 bin civarında olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.Haberde, İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in 8 Ağustos'a, İspanya merkezli Air Europa ve Bulgaristan merkezli Bulgaria Air'in 9 Ağustos'a, İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA ile Hırvatistan merkezli Croatia Hava Yolları'nın 10 Ağustos'a kadar İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı aktarıldı.Letonya merkezli AirBaltic, Hindistan merkezli AirIndia ve İspanya merkezli Iberia Express'in 11 Ağustos'a kadar, Polonya ulusal hava yolu şirketi LOT'un da 12 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını durdurduğu belirtildi.Romanya merkezli hava yolu şirketi Tarom, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Avusturya ulusal hava yolu firması Avusturya Hava Yolları, Brüksel Hava Yolları ve Almanya merkezli hava yolu şirketi Eurowings'in de 13 Ağustos'a kadar İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı aktarıldı.Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları'nın 14 Ağustos'a, ABD merkezli Delta Hava Yolları'nın 31 Ağustos'a ve İngiltere merkezli EasyJet'in 29 Mart 2025'e kadar İsrail'e gidiş-dönüş uçuş gerçekleştirmeyeceği ifade edildi.ABD merkezli United Hava Yolları ile İspanya merkezli Vueling Hava Yolları'nın da bir sonraki duyuruya kadar İsrail uçuşlarını askıya aldığı bilgisine yer verildi.İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'a düzenlediği saldırıda Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve 31 Temmuz'da da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması bölgede çatışmanın genişleyeceği yorumlarına neden oluyor.İsrail, Heniyye suikastını üstlenmese de İran ve Hamas, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor.İran ve Hizbullah, söz konusu suikastlara "etkili ve güçlü" karşılık vereceğini duyururken, bölgesel ve uluslararası çevreler, durumu sakinleştirmek ve bölgenin daha kötüye gitmesini engellemek için çaba gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, kanal 12, ortadoğu, hava yolu