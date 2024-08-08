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İsrail'e uçuşları askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısı 20'ye ulaştı
İsrail'e uçuşları askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısı 20'ye ulaştı
Sputnik Türkiye
İsrail basını, ülkeye gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının 20'ye ulaştığını duyurdu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Ortadoğu'da artan güvenlik gerilimleri nedeniyle İsrail'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının arttığı, daha önce uçuşları durduran şirketlerin ise aldıkları kararın süresini uzattığı belirtildi.Dönüş uçuşu olmadığı için ülke dışında mahsur kalan İsrail vatandaşlarının sayısının 150 bin civarında olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.Haberde, İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in 8 Ağustos'a, İspanya merkezli Air Europa ve Bulgaristan merkezli Bulgaria Air'in 9 Ağustos'a, İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA ile Hırvatistan merkezli Croatia Hava Yolları'nın 10 Ağustos'a kadar İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı aktarıldı.Letonya merkezli AirBaltic, Hindistan merkezli AirIndia ve İspanya merkezli Iberia Express'in 11 Ağustos'a kadar, Polonya ulusal hava yolu şirketi LOT'un da 12 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını durdurduğu belirtildi.Romanya merkezli hava yolu şirketi Tarom, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Avusturya ulusal hava yolu firması Avusturya Hava Yolları, Brüksel Hava Yolları ve Almanya merkezli hava yolu şirketi Eurowings'in de 13 Ağustos'a kadar İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı aktarıldı.Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları'nın 14 Ağustos'a, ABD merkezli Delta Hava Yolları'nın 31 Ağustos'a ve İngiltere merkezli EasyJet'in 29 Mart 2025'e kadar İsrail'e gidiş-dönüş uçuş gerçekleştirmeyeceği ifade edildi.ABD merkezli United Hava Yolları ile İspanya merkezli Vueling Hava Yolları'nın da bir sonraki duyuruya kadar İsrail uçuşlarını askıya aldığı bilgisine yer verildi.İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'a düzenlediği saldırıda Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve 31 Temmuz'da da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması bölgede çatışmanın genişleyeceği yorumlarına neden oluyor.İsrail, Heniyye suikastını üstlenmese de İran ve Hamas, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor.İran ve Hizbullah, söz konusu suikastlara "etkili ve güçlü" karşılık vereceğini duyururken, bölgesel ve uluslararası çevreler, durumu sakinleştirmek ve bölgenin daha kötüye gitmesini engellemek için çaba gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html
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israil, israil-filistin, kanal 12, ortadoğu, hava yolu
israil, israil-filistin, kanal 12, ortadoğu, hava yolu

İsrail'e uçuşları askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısı 20'ye ulaştı

02:13 08.08.2024
© Sputnik / Алексей Куденкоİsrail bayrağı
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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İsrail basını, ülkeye gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının 20'ye ulaştığını duyurdu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Ortadoğu'da artan güvenlik gerilimleri nedeniyle İsrail'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının arttığı, daha önce uçuşları durduran şirketlerin ise aldıkları kararın süresini uzattığı belirtildi.
Dönüş uçuşu olmadığı için ülke dışında mahsur kalan İsrail vatandaşlarının sayısının 150 bin civarında olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.
Haberde, İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in 8 Ağustos'a, İspanya merkezli Air Europa ve Bulgaristan merkezli Bulgaria Air'in 9 Ağustos'a, İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA ile Hırvatistan merkezli Croatia Hava Yolları'nın 10 Ağustos'a kadar İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı aktarıldı.
Letonya merkezli AirBaltic, Hindistan merkezli AirIndia ve İspanya merkezli Iberia Express'in 11 Ağustos'a kadar, Polonya ulusal hava yolu şirketi LOT'un da 12 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını durdurduğu belirtildi.
Romanya merkezli hava yolu şirketi Tarom, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Avusturya ulusal hava yolu firması Avusturya Hava Yolları, Brüksel Hava Yolları ve Almanya merkezli hava yolu şirketi Eurowings'in de 13 Ağustos'a kadar İsrail'e uçuşlarını askıya aldığı aktarıldı.
Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları'nın 14 Ağustos'a, ABD merkezli Delta Hava Yolları'nın 31 Ağustos'a ve İngiltere merkezli EasyJet'in 29 Mart 2025'e kadar İsrail'e gidiş-dönüş uçuş gerçekleştirmeyeceği ifade edildi.
ABD merkezli United Hava Yolları ile İspanya merkezli Vueling Hava Yolları'nın da bir sonraki duyuruya kadar İsrail uçuşlarını askıya aldığı bilgisine yer verildi.
İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'a düzenlediği saldırıda Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve 31 Temmuz'da da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması bölgede çatışmanın genişleyeceği yorumlarına neden oluyor.
İsrail, Heniyye suikastını üstlenmese de İran ve Hamas, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor.
İran ve Hizbullah, söz konusu suikastlara "etkili ve güçlü" karşılık vereceğini duyururken, bölgesel ve uluslararası çevreler, durumu sakinleştirmek ve bölgenin daha kötüye gitmesini engellemek için çaba gösteriyor.
Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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