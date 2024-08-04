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Batı basını: Kiev, yıl sonuna kadar sadece ABD’nin teslim ettiği 10 F-16'yı kullanabilecek
Batı basını: Kiev, yıl sonuna kadar sadece ABD’nin teslim ettiği 10 F-16'yı kullanabilecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın, eğitimli pilot sıkıntısı nedeniyle 2024 sonuna kadar sadece ABD’nin teslim ettiği 10 adet F-16 savaş uçağını kullanabileceği belirtildi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
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New York Times gazetesinin ABD’li bürokratlara dayandırdığı haberine göre Ukrayna, eğitimli pilot sıkıntısı nedeniyle 2024 sonuna kadar sadece ABD’nin teslim ettiği 10 adet F-16 savaş uçağını kullanabilecek.Haberde, “ABD’li bürokratlara göre bu yıl yaklaşık 20 Ukraynalı pilotun uçakları uçurması bekleniyor. Bu, her uçağın en az iki pilota ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, Ukrayna’nın çatışmalarda yalnızca 10 adet F-16 kullanmasına olanak tanıyacak” ifadelerine yer verildi.Makalede, eğitimli pilot eksikliğinin ve sınırlı sayıda uçağın, F-16’ların çatışma alanındaki anlık etkisini sınırlandıracağına inanan uzmanların sözlerine atıfta bulunuldu.Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD'nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev'e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.2024 sonuna kadar ABD yapımı 20 adet F-16 uçağının Ukrayna ordusunun hizmetine olması bekleniyor.Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/zelenskiy-kievin-batidan-f-16-ucaklarini-teslim-aldigini-dogruladi-1086491416.html
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batı basını, the new york times (nyt), ukrayna, kiev, abd, f-16, the economist, moskova
batı basını, the new york times (nyt), ukrayna, kiev, abd, f-16, the economist, moskova

Batı basını: Kiev, yıl sonuna kadar sadece ABD’nin teslim ettiği 10 F-16'yı kullanabilecek

21:25 04.08.2024
© Sputnik / Senior Airman Jerreht HarrisABD B-1B stratejik bombardıman uçağı
ABD B-1B stratejik bombardıman uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© Sputnik / Senior Airman Jerreht Harris
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Ukrayna’nın, eğitimli pilot sıkıntısı nedeniyle 2024 sonuna kadar sadece ABD’nin teslim ettiği 10 adet F-16 savaş uçağını kullanabileceği belirtildi.
New York Times gazetesinin ABD’li bürokratlara dayandırdığı haberine göre Ukrayna, eğitimli pilot sıkıntısı nedeniyle 2024 sonuna kadar sadece ABD’nin teslim ettiği 10 adet F-16 savaş uçağını kullanabilecek.
Haberde, “ABD’li bürokratlara göre bu yıl yaklaşık 20 Ukraynalı pilotun uçakları uçurması bekleniyor. Bu, her uçağın en az iki pilota ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, Ukrayna’nın çatışmalarda yalnızca 10 adet F-16 kullanmasına olanak tanıyacak” ifadelerine yer verildi.
Makalede, eğitimli pilot eksikliğinin ve sınırlı sayıda uçağın, F-16’ların çatışma alanındaki anlık etkisini sınırlandıracağına inanan uzmanların sözlerine atıfta bulunuldu.
Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD'nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev'e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.
2024 sonuna kadar ABD yapımı 20 adet F-16 uçağının Ukrayna ordusunun hizmetine olması bekleniyor.
Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
DÜNYA
Zelenskiy, Kiev'in Batı'dan F-16 uçaklarını teslim aldığını doğruladı
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