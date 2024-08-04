https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/zelenskiy-kievin-batidan-f-16-ucaklarini-teslim-aldigini-dogruladi-1086491416.html

Zelenskiy, Kiev'in Batı'dan F-16 uçaklarını teslim aldığını doğruladı

Zelenskiy, Kiev'in Batı'dan F-16 uçaklarını teslim aldığını doğruladı

Sputnik Türkiye

Süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sayı belirtmeden F-16 uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T18:38+0300

2024-08-04T18:38+0300

2024-08-04T18:38+0300

dünya

ukrayna

vladimir zelenskiy

kiev

f-16

teslim

moskova

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını ifade etti.Paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da" ifadesi yer aldı.Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD'nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna'ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev'e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.İngiliz Telegraph gazetesi ise 31 Temmuz'da Ukraynalı pilotların F-16 uçakları ile ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.Daha önce, ABD, Hollanda ve Danimarka liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya modern Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarından oluşan 'filoları' tedarik etmeyi planladıkları bildirilmişti.Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ingiliz-basini-dogruladi-hollanda-ukraynaya-6-adet-f-16-teslim-etti-1086394995.html

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