https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/suudi-arabistandan-israilin-yemen-saldirilari-sonrasi-acil-itidal-cagrisi-1086078759.html

Suudi Arabistan’dan, İsrail'in Yemen saldırıları sonrası acil itidal çağrısı

Suudi Arabistan’dan, İsrail'in Yemen saldırıları sonrası acil itidal çağrısı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, İsrail'in Yemen'e saldırıları sonrasında yaşanan bölgesel gelişmeleri kaygıyla takip ettiğini açıklarken, taraflara azami itidal çağrısında... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T16:03+0300

2024-07-21T16:03+0300

2024-07-21T16:03+0300

israil- filistin çatışması

suudi arabistan

israil

israil-filistin

yemen

husiler

kızıldeniz

gazze

gazze şeridi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine gerçekleştirdiği saldırının üzerine yükselen bölgesel tansiyonun endişe ile takip edildiği belirtildi.Taraflara sükunet çağrısı yapılan açıklamada, saldırıların bölgesel tansiyonu ikiye katladığı ve Gazze saldırılarının sona erdirilmesi için sürdürülen çabalara zarar verdiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca uluslararası topluma bölgesel tansiyonu düşürmek için sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/israil-ordusunun-hudeyde-kentine-duzenledigi-saldirida-3-kisi-oldu-87-kisi-yaralandi-1086073338.html

suudi arabistan

israil

yemen

gazze

gazze şeridi

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suudi arabistan, israil, israil-filistin, yemen, husiler, kızıldeniz, gazze, gazze şeridi, ortadoğu