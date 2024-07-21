https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/israil-ordusunun-hudeyde-kentine-duzenledigi-saldirida-3-kisi-oldu-87-kisi-yaralandi-1086073338.html
İsrail ordusunun Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların durumunun... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T12:31+0300
2024-07-21T12:31+0300
2024-07-21T12:31+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
yemen
hudeyde
saldırı
husiler
ortadoğu
gazze
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Husilere bağlı ‘El-Mesira’ televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı belirtildi.Hudeyde kentindeki Sevra Hastanesi Müdürü de basına yaptığı açıklamada İsrail'in Hudeyde'ye bombardımanı nedeniyle yaralananların kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.Yaralıların büyük bir kısmının ağır yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.Husilere bağlı el-Mesira televizyon kanalı dün "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/detaylari-ortaya-cikti-israil-abd-ile-birlikte-22-ucak-ile-husilere-saldirmis-1086064706.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yemen, hudeyde, saldırı, husiler, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, israil-filistin sorunu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yemen, hudeyde, saldırı, husiler, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, israil-filistin sorunu
İsrail ordusunun Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.
Husilere bağlı ‘El-Mesira’ televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Hudeyde kentindeki Sevra Hastanesi Müdürü de basına yaptığı açıklamada İsrail'in Hudeyde'ye bombardımanı nedeniyle yaralananların kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.
Yaralıların büyük bir kısmının ağır yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.
Husilere bağlı el-Mesira televizyon kanalı dün "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.
Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.