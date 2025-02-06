https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kardesi-ve-arkadasi-da-gozaltina-alindi-1093437532.html
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Kardeşi ve arkadaşı da gözaltına alındı
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Kardeşi ve arkadaşı da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı da delilleri karartma iddiasıyla gözaltına alındı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T18:37+0300
2025-02-06T18:37+0300
2025-02-06T18:46+0300
türkiye
ayşe barım
gezi parkı
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Bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcı olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Barım'ın kız kardeşi ve bir arkadaşı 'delilleri saklama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor olan bir arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dirilis-ertugrulun-senaristi-ifade-verdi-1093434543.html
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Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Kardeşi ve arkadaşı da gözaltına alındı
18:37 06.02.2025 (güncellendi: 18:46 06.02.2025)
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Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı da delilleri karartma iddiasıyla gözaltına alındı.
Bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcı olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Barım'ın kız kardeşi ve bir arkadaşı 'delilleri saklama' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor olan bir arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.