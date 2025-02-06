https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kardesi-ve-arkadasi-da-gozaltina-alindi-1093437532.html

Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Kardeşi ve arkadaşı da gözaltına alındı

Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Kardeşi ve arkadaşı da gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı da delilleri karartma iddiasıyla gözaltına alındı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T18:37+0300

2025-02-06T18:37+0300

2025-02-06T18:46+0300

türkiye

ayşe barım

gezi parkı

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Bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcı olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Barım'ın kız kardeşi ve bir arkadaşı 'delilleri saklama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor olan bir arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/menajer-ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dirilis-ertugrulun-senaristi-ifade-verdi-1093434543.html

türkiye

gezi parkı

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ayşe barım, gezi parkı