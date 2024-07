https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/von-der-leyen-abyi-savunma-birligine-donusturme-sozuverdi-1085973049.html

Von der Leyen, AB'yi savunma birliğine dönüştürme sözü verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olan Ursula von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde Avrupa Parlamentosuna (AP) hitap... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Birliğe üye ülkelerin liderleri tarafından bir kez daha AB Komisyonu Başkanı adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde AP Genel Kuruluna hitap etti.Von der Leyen’in AB’nin gelecek 5 yıl için vizyonunu anlatan programında yer alan ve parlamentoda dağıtılan belgede “Önümüzdeki beş yıldaki çalışmalarımız gerçek bir Avrupa savunma birliği oluşturmaya odaklanacaktır” ifadelerine yer verilirken, Von der Leyen, “AB üyesi ülkelerin hem savunma doktrini hem de konuşlandırma konularında kendi birliklerinin sorumluluğunu her zaman muhafaza edeceklerini” de sözlerine ekledi.Programda, “Öte yandan Avrupa'nın askeri-endüstriyel tabanı, inovasyonu ve tek pazarı güçlendirme çabalarını desteklemek ve koordine etmek için yapabileceği çok şey var” denilirken, Von der Leyen, ayrıca bir Avrupa Savunma Komiseri atamayı da planladığı sinyalini verdi.Göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içerisinde Avrupa Komisyonu'ndaki meslektaşlarıyla birlikte “Avrupa Savunmasının Geleceğine İlişkin Beyaz Kitap” sunmayı vaat eden von der Leyen, belgenin AB'de savunmaya yönelik yeni bir yaklaşımın ilkelerini ortaya koyacağı ve bu bağlamda gerekli yatırım alanlarını listeleyeceğini ekledi.Leyen, ayrıca AP üyelerine “her türlü zorluğa hazır güçlü bir Avrupa” inşa etmek üzere kendisini ikinci dönemde de seçmeleri çağrısında bulundu.Gelecek 5 yıl için vizyonunu anlatan von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:Von der Leyen, vizyonunu şöyle özetledi:Seçimlerden bu yana farklı siyasi gruplarla girdiği müzakerelere de değinen von der Leyen, "Bu parlamentodaki demokratik güçleri dikkatle dinledim. Bunların, sağlık belirtisi de olan farklılıklarımıza rağmen, ne kadar çok ortak noktamızın olduğunu yansıttığına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.Moskova'ya giden Orban'a tepkiVon der Leyen, Avrupa'nın "ne içeriden ne de dışarıdan" parçalanmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, "Toplumlarımızdaki aşırı kutuplaşmaya asla izin vermeyeceğim. Demagogların ve aşırılıkçıların Avrupalı ​​yaşam tarzımızı yok etmelerini asla kabul etmeyeceğim. Bugün burada, bu evdeki tüm demokratik güçlerle birlikte mücadeleye liderlik etmeye hazır olarak duruyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın saldırılarının sürdüğünü, "Rusya'nın Avrupa'ya ve Batı'nın yumuşamasına güvendiğini" anlatan von der Leyen, "Avrupa'daki bazı kişiler de buna uyum sağlıyor. İki hafta önce bir AB başbakanı Moskova'ya gitti. Bu sözde 'barış misyonu' bir yatıştırma misyonundan başka bir şey değildi. Bu basit bir yatıştırma göreviydi" diye konuştu.Von der Leyen'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik sözleri, geniş kesimin uzun süre alkışını aldı.Ukrayna'a destek ve Avrupa hava savunması"Hiç kimse barışı Ukrayna halkından daha fazla isteyemez" diyen von der Leyen, AB'nin sonuna kadar Ukrayna'nın yanında olacağının altını çizdi.Von der Leyen, "Ukrayna'ya direnmesi ve zafere ulaşması için ihtiyacı olan her şeyi vermeliyiz" dedi.Ursula von der Leyen, "Artık gerçek bir 'savunma birliği' kurmanın zamanının geldiğine inanıyorum" diye konuştu.NATO'nun Avrupa'nın kolektif savunma mimarisinin temel direği olmaya devam ettiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten von der Leyen, "Dış güçlere çok bağımlıyız. Dolayısıyla savunma için tek bir pazar inşa etmemiz gerekiyor. Yüksek düzeyde kapasite oluşturmaya daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Von der Leyen, "Sadece hava sahamızı korumak için değil, aynı zamanda savunma alanında bir 'Avrupa Birliği', açık ve güçlü bir birlik sinyali göndermek için de tam bir hava savunma sistemi, hava kalkanı gibi ortak Avrupa projeleri inşa etmeliyiz" dedi.Europol'ü güçlendirme ve yolsuzlukla mücadeleVon der Leyen, güvenliğin yalnızca dış tehditlerle ilgili olmadığını, organize suç ağlarının AB ekonomisine sızdığını söyledi.Polisin Avrupa çapında sınır olmadan çalışabilmesini sağlamak istediğini dile getiren von der Leyen, "Bu nedenle Europol personelinin sayısının ikiye katlanmasını ve görev alanının güçlendirilmesini önereceğim. Europol'ün gerçekten operasyonel bir polis teşkilatı olmasını istiyorum" dedi.Von der Leyen, AB içerisinde demokrasiyi güçlendirmek için de çalışacağını belirterek, "Demokrasimizin her yönünü savunma yönündeki çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Özgür medyayı ve sivil toplumu koruyacağız. Hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele işimizin merkezinde yer alacak" mesajlarını verdi.Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele ve iklim hedefleriVon der Leyen, göçmenlerin ‘temel haklarına tam saygı göstererek’ AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'i daha etkili hale getirmek istediğini aktardı.Avrupa sınır ve sahil güvenlik görevlilerinin sayısının 30 bine çıkarılmasını önereceğini ifade eden von der Leyen, "Geri dönüşleri daha etkili ve onurlu hale getirmek için ortak bir yaklaşıma ihtiyacımız var ve özellikle güney komşularımız arasında kapsamlı ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz. Akdeniz Bölgesi bütünüyle ilgi görmeli. Bu nedenle yeni bir Komisyon üyesi atayacağım ve (AB Yüksek Temsilcisi adayı) Kaja Kallas ile birlikte Akdeniz için yeni bir gündem önereceğim" diye konuştu.Von der Leyen, AB'nin iklim hedeflerinden şaşmayacağı ancak bunları çiftçilerin de refahını koruyarak gerçekleştirmek için çalışacağı mesajını verdi.Gıda üretim zincirinin her noktasından gruplar ve uzmanları bir araya getireceğini belirten von der Leyen, "Bu nedenle omuzlarımıza yük olan, iklim değişikliği, su kıtlığı gibi her geçen yıl artan sorunları hep birlikte aşmamız gerekiyor. Ormanlar ve kırsal alanlar üzerindeki bu yıkıcı etkilere baktığımızda, kırsal çevremizin çehresinin değiştiğini görüyoruz. Çiftçilerle birlikte iklimin bir sonucu olarak önümüze çıkacak olana hazırlanabilmek için daha fazlasını yapmalıyız" tespitinde bulundu.GenişlemeBirliğe yeni üyeler dahil edilmesinin ‘jeostratejik sorumluluk’ olduğunu kaydeden von der Leyen, "Günümüz dünyasında daha büyük bir birlik, daha güçlü bir birlik olacaktır. Dünyadaki sesimizi güçlendirecek, bağımlılıklarımızın azaltılmasına yardımcı olacak ve demokrasinin, refahın ve istikrarın Avrupa'ya yayılmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Von der Leyen, bu nedenle Batı Balkanlar, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik süreçlerinin destekleneceğini vurguladı.Gazze"Çok açık konuşmak istiyorum. Gazze'de akan kanın artık durması gerekiyor" diyen von der Leyen, şöyle devam etti:Von der Leyen, iki devletli çözüm için AB'nin de rol oynaması gerektiğini belirterek, "Etkili bir Filistin yönetimini desteklemek için çok daha büyük, çok yıllı bir paket üzerinde çalışıyoruz. Bu iki devletli çözüm, hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenliği sağlamanın en iyi yoludur. Ortadoğu halkı, barışı, güvenliği ve refahı hak ediyor. Avrupa da onların yanında olacak" değerlendirmesini yaptı.Güvenoyu alabilmesi için 361 oy gerekiyorVon der Leyen için güvenoyu yoklamasının TSİ 14.00'te yapılması planlanıyor.720 milletvekilinden 361'inin oyunu alması gereken von der Leyen'in bunu sağlayamaması halinde AB liderlerinin yeni bir isim önermek üzere yeniden müzakerelere gireceği bir aylık süreç başlayacak.

