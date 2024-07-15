https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ab-yuksek-temsilcisi-secilen-estonya-basbakani-kallas-gorevinden-istifa-etti-1085867476.html

AB Yüksek Temsilcisi seçilen Estonya Başbakanı Kallas görevinden istifa etti

AB Yüksek Temsilcisi seçilen Estonya Başbakanı Kallas görevinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak 5 yıl görev yapacak olan Kaja Kallas, Estonya Başbakanı görevinden istifa... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T11:12+0300

2024-07-15T11:12+0300

2024-07-15T11:08+0300

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istifa

avrupa birliği

ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği

rusya

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ERR televizyonunun aktardığına göre, Estonya Başbakanı Kallas istifa dilekçesini ülkenin Cumhurbaşkanı Alar Karis’e sundu.Haberde, “Hükümet acil toplandı. Toplantıda, Başbakan ve tüm hükümet istifasını açıkladı” ifadesine yer verildi.Kallas’ın, yeni bir hükümet atanana kadar görevine devam edeceği belirtildi.Estonya'nın ilk kadın Başbakanı ünvanını taşıyan Kallas, 28 Haziran’da AB liderleri tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak seçilmişti.Kaja Kallas kim?Kallas, 1977 doğumlu ve 3 çocuk annesi. Eski Estonya Başbakanı ve AB Komisyonu üyesi Siim Kallas'ın kızı olan Kallas, avukatlığı bırakarak babasının izinden gitmeye karar verdi ve 2011'de liberal Reform Partisi vekili olarak meclise girdi. Kallas, bu görevi 2014-2018'de AP'de sürdürdü.Kallas, 2019'da ülkesine dönerek yeniden milletvekili oldu, 2021 seçimlerinde de Başbakan seçildi.Göreve gelmesinden itibaren Rusya karşıtı söylemleriyle öne çıkan Kallas, Avrupa'nın yeni "demir leydi"si olarak anılmaya başladı.Batı'nın Ukrayna’ya koşulsuz destek vermesi uyarısında bulunan Kallas, savaş çığırtkanlığı yaptığı gerekçesiyle Rusya’da arananlar listesine alındı.İlerleyen aylarda adı, NATO'nun yeni Genel Sekreteri adayı olarak geçmeye başlayan Kallas, bu pozisyonla ilgilendiğini açıklasa da Rusya'nın arananlar listesinde olan bir liderin, ilişkileri daha da zora sokacağı düşüncesi ağır bastı.AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Kallas, "bu görevi üstlenen ilk Doğu Avrupalı siyasetçi" konumunda. AB yönetiminde üst pozisyonda yer alacak "ilk Estonyalı siyasetçi de" olacak.Kallas, Birliğin dış ve güvenlik politikasından sorumlu olacak, AB Komisyonu Başkan yardımcılığı görevini de üstlenecek.Adı yolsuzluk iddialarının içinde geçiyor2021'den bu yana Estonya Başbakanı olan Kaja Kallas'ın adının yolsuzlukla anılmasına neden olan iddialar eşi Arvo Hallik'in faaliyetlerinden kaynaklanıyor.Kallas'ın AB'nin Rusya'ya sert ekonomik kısıtlamalarının savunucusu ve Rusya karşıtlığıyla bilinmesine rağmen eşi Hallik'in Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa ve AB'nin yaptırımlarına rağmen bu ülke ile iş ilişkilerini sürdürdüğü iddia ediliyor.Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in "devletin güvenilirliğini sorgulattı" nitelemesinde bulunduğu iddialar, Hallik'in kısmen sahip olduğu Stark Logistics şirketiyle ilgili. Bu şirketin, başka bir Estonyalı şirket olan Metaprint'e Rusya'da ticaret yapması için aracılık ettiği öne sürülüyor.Estonya basınında çıkan haberlere göre Metaprint, Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022 ile Kasım 2022 arasında Rusya'ya 17 milyon avro değerinde mal sattı. Kallas, eşinin şirketine 350 bin avro tutarında kredi sağladı ve Metaprint'e birkaç kez ziyarette bulundu.Eşinin işleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Kallas ise "Eşim ve ben asla evde iş konuşmayız." demekle yetindi.İddialar, Estonya'nın Rusya karşısında Ukrayna'ya hararetli desteği, Kallas'ın Kremlin'e karşı sert yaptırımları savunması ve AB'yi Rusya'ya olan enerji bağımlılığından kurtarma çağrısıyla tezat oluşturuyor.

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estonya, kaja kallas, istifa, avrupa birliği, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, rusya