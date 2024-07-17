https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/apde-yolsuzluk-iddialariyla-gundeme-gelen-von-der-leyenin-adayligina-tepki-1085937791.html

AP'de yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen von der Leyen'in adaylığına tepki

AP'de yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen von der Leyen'in adaylığına tepki

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için yarın güvenoyu yoklaması yapılacak Ursula von der Leyen'in yolsuzluğa... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T14:29+0300

2024-07-17T14:29+0300

2024-07-17T14:29+0300

dünya

avrupa birliği

avrupa parlamentosu (ap)

ursula von der leyen

ab komisyonu

covid-19

aşı

pfizer

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

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AP'deki Sol grup, X hesabından, AB Adalet Divanı'nın "von der Leyen yönetiminin COVID-19 aşı anlaşmalarında şeffaf davranmadığı" kararına ilişkin paylaşım yaparken, Divan'ın aldığı kararla von der Leyen'in görev süresince şeffaflığı sağlama konusunda "başarısızlığını ifşa ettiği" yorumu yapılarak, "AB, gizli anlaşmaları değil kamu yararını savunan bir başkanı hak ediyor" ifadesine yer verildi.Grubun paylaştığı görselde von der Leyen'in fotoğrafının üstünde ‘Ursula von der yalan söylüyor"’ ibaresi kullanıldı.Sol grup mensubu milletvekili Jonas Sjöstedt, sosyal medya paylaşımında, alınan kararın "von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığına neden uygun olmadığının çeşitli nedenlerinden biri olduğunu" belirtti.Sol grubun Belçikalı milletvekili Marc Botenga da X paylaşımında, karara ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını talep etti.AP'de yeni kurulan aşırı muhafazakar Egemen Ulusların Avrupası grubunun temsilcisi de Genel Kurul öncesi söz alarak, alınan karar ve yürütülen soruşturma nedeniyle von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığı için aday olmaması gerektiğini savunmuştu.Von der Leyen hakkındaki yolsuzluk suçlamaları AB Komisyonu, 2020'den itibaren COVID-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etti. AB'nin Pfizer ile 1.8 milyar doz aşı için 35 milyar euroluk anlaşmaları gerçekleşirken, sözleşmelerin tam bedeli, ticari sır olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmadı.Aşı temin görüşmeleri sırasında von der Leyen ile Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları, Alman siyasetçi von der Leyen hakkındaki iddiaların başlangıcını oluşturdu.Mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapıldı ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmayı reddetti.Von der Leyen hakkında Pfizer şirketi ile COVID-19 aşısı temini için yapılan anlaşmalarda, "görevi ve ünvanı kötüye kullanmak" gibi çeşitli suçlamalarla dava açıldı. Liege savcılığına yapılan suç duyurusu sonucunda açılan davanın duruşması 17 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme, tarafların öncelikle Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin (EPPO) bu dosyadaki yetkisinin belirlenmesi gibi çeşitli teknik alanların açıklığa kavuşturulabilmesi için davayı 6 Aralık'a erteleme kararı aldı. Zaman içerisinde hukuki sürece başka şikayetçiler de dahil oldu.Bu süreçte von der Leyen'in, Pfizer CEO'su Bourla ile iletişim kayıtlarının incelenmesi istenirken ‘görevi ve ünvanı kötüye kullanma’, ‘kamuya ait belgeleri yok etme’ gibi iddialar da gündeme geldi.Aynı zamanda AB'nin bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı EPPO, AB Komisyonunun ilaç firmalarından milyarlarca euroluk COVİD-19 aşısı alımı hakkında soruşturma başlattı. EPPO, aşı satın alınmasının AB'nin mali çıkarlarını ilgilendiren bir konu olduğunu ve soruşturmayı yürütmenin kendi yetkisinde olduğunu savunuyor.Öte yandan AB Adalet Divanı, bugün von der Leyen yönetiminin COVID-19 aşı anlaşmalarında ‘şeffaf davranmadığına’ hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/avrupa-adalet-divanindan-covid-19-hukmu-ab-komisyonu-asi-alim-anlasmalarin-seffaf-hareket-etmedi-1085937287.html

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avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), ursula von der leyen, ab komisyonu, covid-19, aşı, pfizer, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması