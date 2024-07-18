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Macaristan: Rusya-Ukrayna görüşmeleri için bir platform olmaya hazırız
Macaristan: Rusya-Ukrayna görüşmeleri için bir platform olmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Macaristan’da “herhangi bir yer” sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Szijjarto ayrıca... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T09:01+0300
2024-07-18T08:57+0300
dünya
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peter szijjarto
rusya
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müzakereler
barış görüşmeleri
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e demecinde, “Savaş başladıktan iki gün sonra Sayın (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Sayın (Andrey) Yermak ile temasa geçtim ve her ikisine de aynı şeyi söyledim. Macaristan’ın müzakereleri kolaylaştırmaya her zaman hazır olduğunu, Macaristan'da her iki tarafa da eşit koşulların, eşit güvenliğin ve eşit şansın verileceği herhangi bir yer sunmaya her zaman hazır olduğumuzu söyledim” diye anlattı.Macar diplomat, “Yani bize ihtiyacınız olursa emrinizdeyiz” diye kaydetti.‘Trump kazanırsa müzakereler bu yıl başlar’ABD’deki başkanlık seçimlerinin, Rusya-Ukrayna müzakereleri açısından belirleyici olacağı görüşünü dile getiren Szijjarto, “Başkan Trump kazanırsa barış görüşmelerinin bu yıl başlaması için iyi bir şans oluşur diye düşünüyorum. Çünkü Başkan Trump kazanırsa ABD’nin (Ukrayna kriziyle ilgili) duruşu değişecek” yorumunda bulundu.Szijjarto, Macaristan Başbakan Viktor Orban’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi sırasında Rusya ve Çin liderleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verip vermediği sorusuna, “Onlar tüm konuları görüştüler. Elbette jeopolitik durumu da ele aldılar. Tüm jeopolitik durumu değerlendiriyorsanız Başbakanın bahsettiğiniz liderlerle görüşmeleri atlamanız mümkün değil” dedi.Halihazırda dünyada, Ukrayna’daki çatışmanın her iki tarafını müzakere masasına oturtacak hiçbir dünya liderinin olmadığını savunan Macar diplomat, gelecek liderler arasında sadece Trump’ın bunu yapabileceğini belirterek, “Anladığım kadarıyla Trump bunu yapacak yeteneğe sahip” diye ekledi.Baltık ülkelerin Macaristan’daki görüşmeyi boykot etmesiEstonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Finlandiya ve Polonya ülkelerinin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak gayri resmi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Toplantısı’na katılmayı reddetmesini değerlendiren Szijjarto, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:“Kötü bir zevke sahip olabilirler. Macaristan'da olmak eğlenceli ve harika, bu yüzden gelip eğlenmeleri gerekirdi. Ancak, gelmek istemiyorlarsa ne yapabiliriz?”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/macaristan-abnin-tum-tehditlerine-ragmen-baris-misyonumuza-devam-edecegiz-1085924306.html
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macaristan, peter szijjarto, rusya, ukrayna, müzakereler, barış görüşmeleri, abd, donald trump, viktor orban
macaristan, peter szijjarto, rusya, ukrayna, müzakereler, barış görüşmeleri, abd, donald trump, viktor orban

Macaristan: Rusya-Ukrayna görüşmeleri için bir platform olmaya hazırız

09:01 18.07.2024
© Sputnik / Aleksey MayşevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto,
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Macaristan’da “herhangi bir yer” sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Szijjarto ayrıca her iki tarafını müzakere masasına oturtabilecek tek kişinin Trump olduğunu savundu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e demecinde, “Savaş başladıktan iki gün sonra Sayın (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Sayın (Andrey) Yermak ile temasa geçtim ve her ikisine de aynı şeyi söyledim. Macaristan’ın müzakereleri kolaylaştırmaya her zaman hazır olduğunu, Macaristan'da her iki tarafa da eşit koşulların, eşit güvenliğin ve eşit şansın verileceği herhangi bir yer sunmaya her zaman hazır olduğumuzu söyledim” diye anlattı.
Macar diplomat, “Yani bize ihtiyacınız olursa emrinizdeyiz” diye kaydetti.

‘Trump kazanırsa müzakereler bu yıl başlar’

ABD’deki başkanlık seçimlerinin, Rusya-Ukrayna müzakereleri açısından belirleyici olacağı görüşünü dile getiren Szijjarto, “Başkan Trump kazanırsa barış görüşmelerinin bu yıl başlaması için iyi bir şans oluşur diye düşünüyorum. Çünkü Başkan Trump kazanırsa ABD’nin (Ukrayna kriziyle ilgili) duruşu değişecek” yorumunda bulundu.
Szijjarto, Macaristan Başbakan Viktor Orban’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi sırasında Rusya ve Çin liderleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verip vermediği sorusuna, “Onlar tüm konuları görüştüler. Elbette jeopolitik durumu da ele aldılar. Tüm jeopolitik durumu değerlendiriyorsanız Başbakanın bahsettiğiniz liderlerle görüşmeleri atlamanız mümkün değil” dedi.
Halihazırda dünyada, Ukrayna’daki çatışmanın her iki tarafını müzakere masasına oturtacak hiçbir dünya liderinin olmadığını savunan Macar diplomat, gelecek liderler arasında sadece Trump’ın bunu yapabileceğini belirterek, “Anladığım kadarıyla Trump bunu yapacak yeteneğe sahip” diye ekledi.

Baltık ülkelerin Macaristan’daki görüşmeyi boykot etmesi

Estonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Finlandiya ve Polonya ülkelerinin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak gayri resmi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Toplantısı’na katılmayı reddetmesini değerlendiren Szijjarto, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
“Kötü bir zevke sahip olabilirler. Macaristan'da olmak eğlenceli ve harika, bu yüzden gelip eğlenmeleri gerekirdi. Ancak, gelmek istemiyorlarsa ne yapabiliriz?”
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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Macaristan: AB’nin tüm tehditlerine rağmen barış misyonumuza devam edeceğiz
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