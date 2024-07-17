https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/macaristan-abnin-tum-tehditlerine-ragmen-baris-misyonumuza-devam-edecegiz-1085924306.html
Macaristan: AB’nin tüm tehditlerine rağmen barış misyonumuza devam edeceğiz
Macaristan: AB’nin tüm tehditlerine rağmen barış misyonumuza devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Macaristan’la görüşmeyi reddetmesi ve boykot tehdidinin, Budapeşte'nin Ukrayna'daki... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T08:06+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e demecinde, Başbakan Viktor Orban’ın barış misyonu kapsamındaki Moskova ve Pekin ziyaretlerinin ardından AB yönetiminden aldıkları tehditlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Orban yönetiminin bu tür saldırılara artık alışık olduğunu kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:Trump’a saldırı: İlk değilMacar diplomat, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimini de değerlendirdi.“Bu tür şeylerin olabildiği çılgın bir dünyada yaşıyoruz” diyen Szijjarto, “Biliyorsunuz, bu son aylarda, barış yanlısı ve vatansever politikacıların öldürülmeye çalışıldığı ilk olay değil” diye kaydetti.Ukrayna’ya silah yardımına ve bu ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkan Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik saldırıyı anımsatan Dışişleri Bakanı, “Komşumuz Slovakya'da da benzer bir olay yaşanmış, barış yanlısı bir tutumu temsil eden ve son derece vatansever bir yaklaşım sergileyen başbakan, kabine toplantısının ardından neredeyse suikasta kurban gidiyordu” şeklinde konuştu.‘Trump’ın kazanması için dua ediyoruz’ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine de değinen Szijjarto, “Elbette Başkan Trump’ın kazanması için dua ediyoruz. Ama biz Amerikan vatandaşı değiliz, o yüzden bunun bir önemi olduğunu sanmıyorum. Ona şans dilememiz, hakkımız olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.Henüz seçimi kimin kazanacağını söylemek için erken olduğunu belirten Macar diplomat, Trump döneminde ABD-Macaristan ilişkilerinin zirveye çıktığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:‘İkinci Ukrayna konferansı bu yıl yapılabilir’Szijjarto, “Anladığımız kadarıyla, barış konferansının yeni turunun bu yıl içinde yapılması için çaba sarf ediliyor. Bunu kesinlikle memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.İsviçre’nin konferansın organizasyonuna olan katkısından takdirle bahseden Dışişleri Bakanı, “Barışçıl çözüme ulaşmak için gösterdikleri büyük çabaya saygı duyuyoruz. Ancak masada, savaşan iki taraftan sadece biri olursa başarının da çok sınırlı olacağı açık. Gelecekte bir barış konferansının başarılı olmasını umuyorsak, her iki tarafın da temsil edilmesini sağlamamız gerektiğine inanıyorum” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-macar-mevkidasi-szijjarto-ile-gorustu-1085917935.html
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macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, ab, viktor orban, ukrayna krizi, barış misyonu, rusya, çin, moskova, pekin, abd, donald trump, robert fico, suikast girişimi, saldırı, ukrayna, konferans, isviçre
macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, ab, viktor orban, ukrayna krizi, barış misyonu, rusya, çin, moskova, pekin, abd, donald trump, robert fico, suikast girişimi, saldırı, ukrayna, konferans, isviçre
Macaristan: AB’nin tüm tehditlerine rağmen barış misyonumuza devam edeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Macaristan’la görüşmeyi reddetmesi ve boykot tehdidinin, Budapeşte'nin Ukrayna'daki çatışmayı çözmeye yönelik barış misyonunu durdurmasına neden olmayacağını kaydetti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e demecinde, Başbakan Viktor Orban’ın barış misyonu kapsamındaki Moskova ve Pekin ziyaretlerinin ardından AB yönetiminden aldıkları tehditlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Avrupa’daki tüm savaş yanlısı politikacılar, bu barış misyonu başlar başlamaz ortaya atlayıp bizi boykot etmekle, bizimle görüşmeyi reddetmekle, bizi görmezden gelmekle tehdit ettiler. Biliyorsunuz, bu tür saldırılar bizi barış misyonunu sürdürmekten caydırmıyor. Aksine Ukrayna'daki bu savaşa barışçıl çözüm bulunması için daha fazlasını yapmamız konusunda bizi cesaretlendiriyor.
Orban yönetiminin bu tür saldırılara artık alışık olduğunu kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz vatansever bir hükümetiz, ana akım hükümeti değiliz, Avrupa Birliği’nin mali yaptırımları altındayız. Dolayısıyla bizi, şu anda olduğundan daha fazla nasıl tehdit edebildiklerini anlamıyorum.
Trump’a saldırı: İlk değil
Macar diplomat, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimini de değerlendirdi.
“Bu tür şeylerin olabildiği çılgın bir dünyada yaşıyoruz” diyen Szijjarto, “Biliyorsunuz, bu son aylarda, barış yanlısı ve vatansever politikacıların öldürülmeye çalışıldığı ilk olay değil” diye kaydetti.
Ukrayna’ya silah yardımına ve bu ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkan Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik saldırıyı anımsatan Dışişleri Bakanı, “Komşumuz Slovakya'da da benzer bir olay yaşanmış, barış yanlısı bir tutumu temsil eden ve son derece vatansever bir yaklaşım sergileyen başbakan, kabine toplantısının ardından neredeyse suikasta kurban gidiyordu” şeklinde konuştu.
‘Trump’ın kazanması için dua ediyoruz’
ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine de değinen Szijjarto, “Elbette Başkan Trump’ın kazanması için dua ediyoruz. Ama biz Amerikan vatandaşı değiliz, o yüzden bunun bir önemi olduğunu sanmıyorum. Ona şans dilememiz, hakkımız olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.
Henüz seçimi kimin kazanacağını söylemek için erken olduğunu belirten Macar diplomat, Trump döneminde ABD-Macaristan ilişkilerinin zirveye çıktığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Başkan Trump görevdeyken dünyada büyük bir savaş yaşanmıyor ya da başlamıyordu. Şimdi, iki buçuk yıldır komşu ülkedeki savaşın gölgesinde yaşıyoruz.
‘İkinci Ukrayna konferansı bu yıl yapılabilir’
Szijjarto, “Anladığımız kadarıyla, barış konferansının yeni turunun bu yıl içinde yapılması için çaba sarf ediliyor. Bunu kesinlikle memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.
İsviçre’nin konferansın organizasyonuna olan katkısından takdirle bahseden Dışişleri Bakanı, “Barışçıl çözüme ulaşmak için gösterdikleri büyük çabaya saygı duyuyoruz. Ancak masada, savaşan iki taraftan sadece biri olursa başarının da çok sınırlı olacağı açık. Gelecekte bir barış konferansının başarılı olmasını umuyorsak, her iki tarafın da temsil edilmesini sağlamamız gerektiğine inanıyorum” diye ekledi.