https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/cumhuriyetciler-trumpa-destek-amaciyla-kulaklarina-bandaj-takmaya-basladi-1085980235.html

Cumhuriyetçiler, Trump'a destek amacıyla kulaklarına bandaj takmaya başladı

Cumhuriyetçiler, Trump'a destek amacıyla kulaklarına bandaj takmaya başladı

Sputnik Türkiye

ABD’de başkanlık seçimlerine yaklaştıkça demokratlarla arası kızışan Cumhuriyetçiler, suikast girişimine uğrayan ve kulağından yaralanan başkan adayları eski... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T15:55+0300

2024-07-18T15:55+0300

2024-07-18T15:55+0300

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken binlerce Cumhuriyetçi, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde toplandı.Cumhuriyetçiler, 15 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek kongrede, Trump'a destek mesajı verirken, birçok Cumhuriyetçi de Trump'a destek ve dayanışma göstermek için kulaklarına bandaj taktı.Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından ilk kez 15 Temmuz'da halk karşısına yara aldığı kulağında bandajla çıkmıştı.Trump'a suikast girişimiEski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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