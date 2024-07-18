https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/cumhuriyetciler-trumpa-destek-amaciyla-kulaklarina-bandaj-takmaya-basladi-1085980235.html
Cumhuriyetçiler, Trump'a destek amacıyla kulaklarına bandaj takmaya başladı
Cumhuriyetçiler, Trump'a destek amacıyla kulaklarına bandaj takmaya başladı
Sputnik Türkiye
ABD’de başkanlık seçimlerine yaklaştıkça demokratlarla arası kızışan Cumhuriyetçiler, suikast girişimine uğrayan ve kulağından yaralanan başkan adayları eski... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T15:55+0300
2024-07-18T15:55+0300
2024-07-18T15:55+0300
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken binlerce Cumhuriyetçi, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde toplandı.Cumhuriyetçiler, 15 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek kongrede, Trump'a destek mesajı verirken, birçok Cumhuriyetçi de Trump'a destek ve dayanışma göstermek için kulaklarına bandaj taktı.Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından ilk kez 15 Temmuz'da halk karşısına yara aldığı kulağında bandajla çıkmıştı.Trump'a suikast girişimiEski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.
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abd, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı, donald trump, cumhuriyetçiler
abd, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı, donald trump, cumhuriyetçiler
Cumhuriyetçiler, Trump'a destek amacıyla kulaklarına bandaj takmaya başladı
ABD’de başkanlık seçimlerine yaklaştıkça demokratlarla arası kızışan Cumhuriyetçiler, suikast girişimine uğrayan ve kulağından yaralanan başkan adayları eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteklerini göstermek için kulaklarına bandaj takmaya başladı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken binlerce Cumhuriyetçi, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde toplandı.
Cumhuriyetçiler, 15 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek kongrede, Trump'a destek mesajı verirken, birçok Cumhuriyetçi de Trump'a destek ve dayanışma göstermek için kulaklarına bandaj taktı.
Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından ilk kez 15 Temmuz'da halk karşısına yara aldığı kulağında bandajla çıkmıştı.
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.