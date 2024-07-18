https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/abdde-halkin-buyuk-bolumu-bidenin-adayliktan-cekilmesinden-yana-1085974066.html

ABD'de halkın büyük bölümü Biden'ın adaylıktan çekilmesinden yana

ABD'de halkın büyük bölümü Biden'ın adaylıktan çekilmesinden yana

Sputnik Türkiye

Yaşı ve seçim kampanyasındaki performansıyla eleştirilerin odağında bulunan Biden'ın adaylıktan çekilmesini düşünenlerin oranı bir hayli yüksek. Demokrat... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T13:19+0300

2024-07-18T13:19+0300

2024-07-18T13:22+0300

dünya

abd başkanlık seçimleri

joe biden

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adaylıktan çekilme

nancy pelosi

barack obama

chuck schumer

abd demokrat parti

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ABD'de başkanlık seçimlerine doğru gidilirken, ülkede yapılan bir ankete göre halkın yüzde 70'i Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği görüşünde.Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette 18 yaşın üzerindeki 1253 katılımcıya Başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesine nasıl baktıkları soruldu. Ankete katılan her 10 kişiden 7'si Biden'ın seçime katılmaktan vazgeçip yerini başka bir adaya bırakması gerektiğini belirtti.Demokrat Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 65'i de, Biden'ın başka bir aday belirlenmesi konusunda partinin önünü açması gerektiği görüşünü dile getirdi.Demokrat Partili seçmenlerin sadece 27'si Biden'ın başkanlık görevini etkili şekilde yerine getirebileceğini savundu.Üst düzey Demokratlar, Biden'ın çekilmesi için baskıları sürüyorBu arada ABD'de üst düzey Demokratların, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskıları devam ediyor.CNN'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kongrenin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Biden'a, 'anket sonuçlarının, Donald Trump'ı yenemeyeceğini gösterdiğini' söylediği öne sürüldü.Bir kaynak, Başkan'ın kazanacağına dair anketler gördüğünü belirttiğini ileri sürerken, başka bir kaynak ise ABD Başkanı'nın anketler konusunda kendini savunduğunu aktardı.Pelosi'nin bir sözcüsü, eski Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 12 Temmuz'dan beri Biden ile konuşmadığını açıkladı.ABC News'un haberine göre, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin hem Biden için hem Demokrat Parti için hem de ülke için daha iyi olacağını ifade etti.Schumer'in sözcüsü, "ABC'nin kaynağı, Chuck Schumer ya da Başkan Joe Biden olmadığı sürece bu haber boş bir spekülasyondan ibarettir" ifadesini kullandı.Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde Guardian'a konuşan Barack Obama’nın eski kıdemli danışmanı David Axelrod ise ABD'de 82 yaşında birinin başkan seçilmesinin, çok zor bir durum olacağını söyledi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Schiff de dün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katılarak, "Kampanyadan çekilme kararı, Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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