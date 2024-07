https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/saglik-bakani-memisoglu-duyurdu-birinci-basamak-saglik-hizmetleri-planimizi-ortaya-koyacagiz-1085947821.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 'Birinci basamak sağlık hizmetleri planımızı ortaya koyacağız'

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 'Birinci basamak sağlık hizmetleri planımızı ortaya koyacağız’

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Memişoğlu, önceliklerinin birinci basamak sağlık hizmetleri olduğunu belirterek, "Bunun planlamalarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor, birkaç...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yaptığı bilgilendirmenin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönelik soru ve eleştirilere cevap veren Memişoğlu, "Önceliğimiz birinci basamak, temel sağlık hizmetleri. Bunun planlamalarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor, birkaç hafta içerisinde eylem planlarımızı ortaya koyacağız" ifadesini kullandı.Toplumla beraber sağlık sektörü çalışanlarının memnuniyetini sağlamanın önemine vurgu yapan Memişoğlu, koruyucu hekimliğin de öncelikleri olacağını söyledi.Birinci basamak sağlık kuruluşlarını, aile hekimliği birimlerini çok daha önemli hale getirmek istediklerini, sistemi bu şekilde organize etmeyi hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, hekim-hasta ilişkisinin de önemine işaret etti.Aile hekimliği birimlerinin fiziki yapılarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Memişoğlu, İstanbul ve bazı şehirlerde alan tahsisi konusunda sıkışıklığı gidermek adına sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi, belediyelerin ve toplumun bu konuda destekleyici bir yaklaşımla hareket etmesi gerektiğini söyledi.Bakan Memişoğlu, sağlık sektörünün depremde değil ama depremden sonra birçok insanın hayatını kurtaracak sektör olduğuna dikkati çekti.'En önemli işimiz adalet, hakkaniyet'Milletvekillerinin kendisine rahatlıkla ulaşabilmesi, illerde yaşanan sorunları doğrudan aktarması için iletişim bilgilerini paylaşan Bakan Memişoğlu, hastanelerde yaşanan problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik olarak illeri sırasıyla dolaşacağını bildirdi.Memişoğlu, Türk hekimlerinin değerli olduğunu, hekimlik mesleğini daha da değerli hale getireceklerini ifade etti.Sağlıkta performans sistemine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:Memişoğlu, üniversite hastanelerine ilişkin değerlendirmede bulunarak üniversitelerle daha fazla işbirliği içerisinde olacaklarını, karşılıklı güveni artırmak, yaşanan sorunların çözümünü sağlamak için çalışacaklarını dile getirdi.'Ortaya çıkan sonuç, kamuoyuna çok açık ve net ifade edilecek'Bakan Memişoğlu, Diyarbakır'da hastaların 'Türk Işın Tedavi Yöntemi' için kobay olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak, iddia boyutundaki bazı hususların topluma 'gerçekmiş' gibi algılatılmasının, ehil kişilerin bu yönde açıklamalar yapmasının topluma da bilime de zarar verdiğine dikkati çekti.Dünya Tıp Birliği'nin 1981'deki Helsinki Bildirgesi'nde insanlar üzerinde bilimsel çalışmaların, ilaç araştırmalarının, deneylerin nasıl yapılacağı, faz aşamalarının nasıl ilerleyeceğinin belirlendiğine dikkati çeken Memişoğlu, bunun hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Türkiye ve diğer ülkeler tarafından denetlendiğini ifade etti.Bakan Memişoğlu, "Ülkemizde bilimsel çalışma standartları vardır, nasıl olacağı ortaya konulmuştur. Bunun her taraftan kontrolü, denetlemesi yapılır. O dosyaya bu iddialardan sonra özellikle baktım, bu, çok merkezli bir çalışmadır" diye konuştu.Söz konusu iddialara ilişkin adli sürecin devam ettiğini, sonuçlandığında durum ne ise açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını bildiren Memişoğlu, "Diyarbakır'daki, Antalya'daki, İstanbul'daki bu bilimsel çalışmayla ilgili bütün adli, idari süreçler devam ediyor. Bu konuda da ortaya çıkan sonucun kamuoyuna çok açık ve net ifade edileceğini özellikle söylemek istiyorum" dedi.İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde bir uzmanın 'İstanbul'da da görülen Hint virüsünün insanları hemen öldürdüğüne' ilişkin açıklamalarda bulunduğunu, bunun üzerine söz konusu hekimi arayarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını, hastaların ayaktan tedavi olduğunu belirttiğini dile getiren Memişoğlu, yapılan açıklamaların toplum tarafından nasıl algılanacağının iyi bilinmesinin önemine vurgu yaptı.Memişoğlu, "1981 Helsinki Bildirgesi'nde insan hakları, hasta hakları, hepsinin tanımı vardır ve ülkemiz buna katiyen uymaktadır. Bizler de ona uymaktayız. Bu adli bir süreçtir, en sonunda da kim haklı kim haksız, ne, nasıl yapılmış öğrenileceğine söz veriyorum. Adli süreç bittikten sonra Bakanlık olarak bu konuya ilişkin resmi açıklamamızı yaparız. Bunu net bir şekilde söylüyorum" açıklamasında bulundu.Doktorların mecburi hizmeti açıklamasıBir milletvekilinin "Doktorların mecburi hizmeti kaldırılmalı" yönündeki görüşünü iletmesine karşılık Memişoğlu, herkese sağlık hizmetinin ulaştırılmasının önemine, şu an bu ihtiyacın devam ettiğine vurgu yaptı.Bakan Memişoğlu, "İnsan hakları bağlamında, eğer bir yerde sağlık hizmetine ihtiyaç varsa, devletin sosyal politikası kapsamında biz bu insanları orada hizmet vermekle mesul kılarız. Bu konuda eğer böyle sağlık hizmeti ihtiyacı kalmazsa mecburi hizmeti öncelikli kaldırmak isteriz ama şu anda ihtiyacımız var, bu ihtiyacın bittiği durumda biz elimizden geleni yaparız ancak bu yakın bir zaman gibi gözükmüyor" diye konuştu.Komisyondaki bazı milletvekillerince şehir hastanelerine 'müteahhidin işlettiği hastane' yönünde benzetmeler yapılmasının, şehir hastanelerinin kamu-özel ortaklığında nasıl çalıştığının bilinmemesinden kaynaklandığını, bu işletme modelinin belki de yeterince iyi anlatılamadığını ifade eden Memişoğlu, bunu düzelteceklerini söyledi.Bakan Memişoğlu, şehir hastanelerinin patronunun, sağlık hizmeti sorumluluğunu üstlenenin tamamen Sağlık Bakanlığı olduğunu vurguladı.'Türkiye'nin özellikle Kovid-19'dan sonra güven endeksi dünya çapında yükseldi'Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda çok daha iyi yerlere gelebileceğini anlatan Memişoğlu, "Güven endeksiniz yüksekse insanlar size her yerden gelir. Şu an Türkiye'nin özellikle Kovid-19'dan sonra güven endeksi dünya çapında yükselmiştir. Biz bunun avantajını kullanacağız, daha da geliştireceğiz" dedi.Özel hastanelerin acil servislerinde hastadan ücret alınmasına yönelik eleştirileri yanıtlayan Memişoğlu, acile gelen, durumu gerçekten acil, 'kırmızı' koddaki bir hastadan asla ücret alınamayacağına, böyle bir durumda kişinin Bakanlığa başvurması halinde hem ücretinin iade edileceğine hem de ilgili sağlık kuruluşuna ceza kesileceğine dikkati çekti.Bakan Memişoğlu, cezaevlerine yönelik sorulara karşılık da "Cezaevleri ile ilgili bir çalışma yapacağız. Adalet Bakanlığıyla zaten bir protokolümüz var, onu daha da geliştireceğiz. Dişle ilgili bir sorun olup olmadığına ilişkin de özel olarak çalışacağım. Gerekirse Adalet Bakanlığıyla oturup bunları ele alırız" ifadesini kullandı.Memişoğlu, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çerçevesinde oluşturulan eylem planının da ilgili Bakanlıklarla yeniden ele alınabileceğini, uygulamadaki eksikliklerin giderileceğini belirtti.İyi niyetli ve eleştiriye açık olduklarını dile getiren Memişoğlu, malpraktis çerçevesinde kasti bir zarar olmadığı sürece Bakanlık olarak sorumluluğu ve maddiyatı üstlendiklerini anımsattı.Bakan Memişoğlu, hekimlerin tamamının çalışkan insanlar olduğuna işaret ederek, "Hekimlerin çalışma ortamını hep beraber daha iyi oluşturursak, hekim zaten çalışır. Esasında sizlerle tanışmaya geldim ama bu konularda da destek istemek için geldim. Herkese teşekkür ediyorum. İnşaatlar, maliyetlerle ilgili bazı sıkıntıları gördüm, duydum ve analiz edeceğim, ondan sonra da elimden geldiğince çözmeye çalışacağım" açıklamasını yaptı.

