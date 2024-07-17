https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chp-genel-baskani-ozelden-sokak-hayvanlari-yasasi-cikisi-chp-grubu-en-ust-duzey-kirmizi-alarmda-1085945259.html

CHP Genel Başkanı Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Babacan'a... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T16:54+0300

2024-07-17T16:54+0300

2024-07-17T17:11+0300

politika

chp

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özgür özel

deva partisi

ali babacan

sokak hayvanları

9. yargı paketi

recep tayyip erdoğan

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CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 35 dakika süren görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe, Gülşah Deniz Atalar, Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci Binici, Burhanettin Bulut ve Gökçe Gökçen; Babacan'a ise Başkanlık Kurulu Üyeleri İdris Şahin, Mehmet Emin Ekmen, İbrahim Çanakçı, Evrim Rızvanoğlu, Cem Avşar ve İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen eşlik etti.Özel, en düşük emekli aylığına ilişkin soru üzerine, bu aylığın asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunduklarını belirterek, şunları kaydetti:'Sayın Erdoğan özür dileyecek mi?'İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay ile ilgili Cumhurbaşkanı'ın açıklamaları sorulan Özel, şöyle konuştu:Özel, suçlu olmaları halinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini kaydederek, "2010-2013 arası bütün elektrik dağıtımını ben mi özelleştirdim, Erdoğan mı özelleştirdi? 'Elektrikte özelleştirme cinayettir' diyenlere 'Çık özür dile' diyorlar. Suç bizdeyse ben özür dileyeceğim ama elektrik dağıtım şirketindeyse Sayın Erdoğan özür dileyecek mi?" diye sordu.İzmir'deki olayın ardından ikinci ve üçüncü telefonu hayatını kaybedenlerin ailelerine açtığını kaydeden Özel, şöyle konuştu:'Hayvan hakları yasasında CHP grubu en üst düzey kırmızı alarmdadır'Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili soru üzerine, Hayvan Hakları Komisyonu raporuna göre, hayvan hakları fonu kurularak oluşturulacak bütçeyle barınak, aşılama ve kısırlaşma yapmak için gerekli paranın sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:Özel, 9. Yargı Paketi'ndeki soyadı düzenlemesinin de bir dayatma getirdiğini savunarak, "Bu konuda karar kadınlarındır. CHP'nin de bu konudaki tutumu, kadın haklarından yana ve mücadele eden kadınların, kararlılığın arkasındayız. Bu konuda da kırmızı alarm durumundayız" ifadesini kullandı.'Suriye sorununun çözümü Türkiye'deki sığınmacı sorununun çözümü için de önemli'Ali Babacan da CHP Genel Başkanı Özel ve parti yönetimine "'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiklerini, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili tebriklerini ilettiklerini, belediye yönetimlerinde başarı temennisinde bulunduklarını söyledi.Ülke gündemine ilişkin üç konu üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Babacan, şöyle devam etti:Emekli aylığı düzenlemesine ilişkin soruyu yanıtlayan Babacan, Türkiye'de sabit gelirli vatandaşların enflasyon karşısında ezildiğini ve mağdur durumda olduklarını söyledi.Babacan, "Emeklilerimize verilen bu artış, bırakın gerçek enflasyonu, TÜİK enflasyonunun dahi altında kalmış durumda. Asgari ücrete 1 Temmuz'da zam verilmedi. Bakın, bunun örneği yok. 1 Temmuz zammının pas geçilmesi, asgari ücrette bir kul hakkıdır. Emeklilerimizin 12 bin 500 lira gibi bir rakama mahkum edilmesi de ayrı bir yanlıştır. Gerçekten çok büyük bir mağduriyet söz konusu. Bu mağduriyetin, haksızlığın bir an önce giderilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Babacan, "IMF programlarının bile bir sosyal hayat bölümü olur. Şu andaki uygulamaların bir sosyal ayağı yok. Böyle bir ekonomi programı kabul edilemez" ifadesini kullandı.Ali Babacan, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin ise "Bir yandan sokaklarımızı daha güvenli hale getirirken bir yandan da hayvan hakları konusunda vicdani duruşumuzu asla kaybetmeden çözüm bulmak gerekiyor. Çok detaylı bir konu. Kolay bir konu değil. Çünkü problem büyümüş durumda. Öncelikle 'Bu problemi niye bu kadar büyüttün' diye hükümete, iktidara bir sormak lazım. Niye hiçbir şey yapmadın?" şeklinde konuştu.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, deva partisi, ali babacan, sokak hayvanları, 9. yargı paketi, recep tayyip erdoğan