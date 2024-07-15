https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/macaristan-orbanin-ukrayna-plani-tum-ab-liderlerinin-masasinda-1085871192.html
Macaristan: Orban’ın Ukrayna planı tüm AB liderlerinin masasında
Macaristan: Orban’ın Ukrayna planı tüm AB liderlerinin masasında
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gerçekçi durum değerlendirmesine, gerçekçi hedef ve sürelere dayanan barış planının... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T12:48+0300
2024-07-15T12:48+0300
2024-07-15T12:44+0300
dünya
ukrayna krizi
macaristan
viktor orban
avrupa birliği
ab
barış planı
ukrayna
rusya
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085410569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4479f3edf206db0d40f2b81709d93cc.jpg
Başbakan Viktor Orban’ın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Balazs Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, “Halihazırda Orban’ın planı, AB’nin tüm başbakanlarının masasında bulunuyor. Gerçekçi durum değerlendirmesi, gerçekçi hedefler ve uygun süreler. Yaklaşımımız bunlara dayanıyor” ifadesini kullandı.Macaristan’ın bu meselede oynadığı rolünün abartılmaması gerektiğini dile getiren yetkili, ama Orban’ın iki hafta içinde bir dizi görüşme düzenlemeyi başarmasının da küçümsenmemesi gerektiğini savunarak, “Bu, dünyanın pek çok ülkesinin yıllardır beklediği bir fırsattı” dedi.Ülkesinin, AB dönem başkanlığı süresi boyunca, “barış müzakereleri için gerekli koşulları yaratmak üzere” AB Konseyi’ne ‘siyasi girişimler’ sunmak için kullanacağını kaydeden Balazs Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:Balazs Orban’ın sözlerine göre, Avrupa Birliği barış konusunda ciddiyse, en azından asgari bir gerçekleşme şansı olan bir plan oluşturabilir.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Orban, daha sonra Çin’de bu ülkenin lideri Şi Cinping’le, NATO Zirvesi’nin yapıldığı ABD’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmüştü.Orban, Ukrayna krizini çatışan tarafların çözüme kavuşturması gerektiğini, ama ABD, Çin ve AB’nin bu süreç üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orban’ın diyalog için siyasi iradesini gösterdiğini ve Moskova’nın bunu çok olumlu ve faydalı buluyor olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/abden-orban-boykotu-borrell-budapestedeki-toplantiya-alternatif-dusunuyor-1085864281.html
macaristan
avrupa birliği
ukrayna
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085410569_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b77dc8717fe97cdef09f70dc88ae2fdc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna krizi, macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ab, barış planı, ukrayna, rusya, çin, abd
ukrayna krizi, macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ab, barış planı, ukrayna, rusya, çin, abd
Macaristan: Orban’ın Ukrayna planı tüm AB liderlerinin masasında
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gerçekçi durum değerlendirmesine, gerçekçi hedef ve sürelere dayanan barış planının, Avrupa Birliği’nin (AB) tüm liderlerinin masasında olduğu belirtildi.
Başbakan Viktor Orban
’ın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Balazs Orban
, Magyar Nemzet
gazetesine demecinde, “Halihazırda Orban’ın planı, AB’nin tüm başbakanlarının masasında bulunuyor. Gerçekçi durum değerlendirmesi, gerçekçi hedefler ve uygun süreler. Yaklaşımımız bunlara dayanıyor
” ifadesini kullandı.
Macaristan’ın bu meselede oynadığı rolünün abartılmaması gerektiğini dile getiren yetkili, ama Orban’ın iki hafta içinde bir dizi görüşme düzenlemeyi başarmasının da küçümsenmemesi gerektiğini savunarak, “Bu, dünyanın pek çok ülkesinin yıllardır beklediği bir fırsattı” dedi.
Ülkesinin, AB dönem başkanlığı süresi boyunca, “barış müzakereleri için gerekli koşulları yaratmak üzere” AB Konseyi’ne ‘siyasi girişimler’ sunmak için kullanacağını kaydeden Balazs Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:
Macaristan Başbakanı, AB liderlerini ziyaretleri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdi. Bu ziyaretler çok önemliydi çünkü şu anda ülkemiz, savaşan tarafların ve en önemli arabulucu aktörlerin nasıl düşündükleri ve farklı çıkarlar arasında nasıl manevra yapabilecekleri konusunda taze ve somut bilgiye sahip tek ülke konumunda.
Balazs Orban’ın sözlerine göre, Avrupa Birliği barış konusunda ciddiyse, en azından asgari bir gerçekleşme şansı olan bir plan oluşturabilir.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Orban, daha sonra Çin’de bu ülkenin lideri Şi Cinping’le, NATO Zirvesi’nin yapıldığı ABD’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmüştü.
Orban, Ukrayna krizini çatışan tarafların çözüme kavuşturması gerektiğini, ama ABD, Çin ve AB’nin bu süreç üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orban’ın diyalog için siyasi iradesini gösterdiğini ve Moskova’nın bunu çok olumlu ve faydalı buluyor olduğunu açıklamıştı.