https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/macaristan-orbanin-ukrayna-plani-tum-ab-liderlerinin-masasinda-1085871192.html

Macaristan: Orban’ın Ukrayna planı tüm AB liderlerinin masasında

Macaristan: Orban’ın Ukrayna planı tüm AB liderlerinin masasında

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gerçekçi durum değerlendirmesine, gerçekçi hedef ve sürelere dayanan barış planının... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T12:48+0300

2024-07-15T12:48+0300

2024-07-15T12:44+0300

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Başbakan Viktor Orban’ın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Balazs Orban, Magyar Nemzet gazetesine demecinde, “Halihazırda Orban’ın planı, AB’nin tüm başbakanlarının masasında bulunuyor. Gerçekçi durum değerlendirmesi, gerçekçi hedefler ve uygun süreler. Yaklaşımımız bunlara dayanıyor” ifadesini kullandı.Macaristan’ın bu meselede oynadığı rolünün abartılmaması gerektiğini dile getiren yetkili, ama Orban’ın iki hafta içinde bir dizi görüşme düzenlemeyi başarmasının da küçümsenmemesi gerektiğini savunarak, “Bu, dünyanın pek çok ülkesinin yıllardır beklediği bir fırsattı” dedi.Ülkesinin, AB dönem başkanlığı süresi boyunca, “barış müzakereleri için gerekli koşulları yaratmak üzere” AB Konseyi’ne ‘siyasi girişimler’ sunmak için kullanacağını kaydeden Balazs Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:Balazs Orban’ın sözlerine göre, Avrupa Birliği barış konusunda ciddiyse, en azından asgari bir gerçekleşme şansı olan bir plan oluşturabilir.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Orban, daha sonra Çin’de bu ülkenin lideri Şi Cinping’le, NATO Zirvesi’nin yapıldığı ABD’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmüştü.Orban, Ukrayna krizini çatışan tarafların çözüme kavuşturması gerektiğini, ama ABD, Çin ve AB’nin bu süreç üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orban’ın diyalog için siyasi iradesini gösterdiğini ve Moskova’nın bunu çok olumlu ve faydalı buluyor olduğunu açıklamıştı.

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