Prof. Dr. Oygür: Televizyonlar kadına şiddeti normalleştiriyor

“Toplumun kadına yönelik şiddet konusunda medyadan çok ciddi şikâyeti var. Bir anket yaptırdık; toplumun medyadaki şiddeti algılama biçimini ölçen bir anket yaptırdık. Anketin bazı sonuçları maalesef vahim diyebileceğimiz düzeyde. 1211 kişi ile yapıldı. ‘Medyada kadına yönelik şiddete rastlıyor musunuz?’ sorusuna ‘rastlıyorum’ diyen oran yüzde 90. Çok sık rastlıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 74. Cevaplar özellikle televizyon ağırlıklı geliyor. ‘En çok nerede rastlıyorsunuz?’ sorusuna ‘Haberler, gündüz kuşağı programları ve yerli diziler’ diyorlar. Haberlerde kadın cinayetleri öyle bir veriliyor ki izleyen haber gibi algılamıyor. Vaka gibi verildiği için vatandaş ‘kadına yönelik şiddet izliyorum ben’ diyor. Bu cevaplar yüzde 90, yüzde 74 gibi gelince arkadan sorduğumuz bir soruya yüzde 80 evet dedi. ‘Televizyonlarda kadına yönelik şiddetin bu kadar gösterilmesi şiddeti körükler mi, sıradanlaştırır mı?’ yüzde 80 ‘normalleştirdi’ diyor.”