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Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
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Prof. Dr. Oygür: Televizyonlar kadına şiddeti normalleştiriyor
Prof. Dr. Oygür: Televizyonlar kadına şiddeti normalleştiriyor
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür bin 211 kişi ile gerçekleştirdikleri ankette yüzde 80 oranında ‘televizyonların kadına... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Oygür: Televizyonlar kadına şiddeti normalleştiriyor
Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının bugünkü konuğu Prof. Dr. Tülin Oygür oldu. Programda masaya yatırılan konu başlıkları şöyle: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı RTÜK-CKD bu çalıştayı neden yaptı? Kamuoyu araştırma sonucu: Haberlerin dili, gündüz kadın programları, yerli diziler kadına şiddeti körüklüyor Çalıştay sonuç raporu ve medyaya öneriler neler?
CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) himayesinde, Cumhuriyet Kadınları Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı” ile ilgili Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programında İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı. Oygür, programda şu mesajları verdi:‘Toplumun medyadan ciddi şikâyeti var’‘Kâr uğruna toplum çürütülüyor’‘Sahte kadın, sahte aile, sahte yaşam kuşatması istemiyoruz’‘Kadın yoksulluğu had safhada’
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аудио, radyo, radyo sputnik, tülin oygür, cumhuriyet kadınları derneği, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kadın, kadın cinayetleri, kadına şiddet
аудио, radyo, radyo sputnik, tülin oygür, cumhuriyet kadınları derneği, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kadın, kadın cinayetleri, kadına şiddet

Prof. Dr. Oygür: Televizyonlar kadına şiddeti normalleştiriyor

15:00 25.03.2025 (güncellendi: 15:13 26.03.2025)
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oygür: Televizyonlar kadına şiddeti normalleştiriyor
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İsmet Özçelik
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Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür bin 211 kişi ile gerçekleştirdikleri ankette yüzde 80 oranında ‘televizyonların kadına yönelik şiddeti normalleştirdiği’ cevabı aldıklarını söyledi. Oygür, “Kâr uğruna toplum çürütülüyor” dedi.
CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) himayesinde, Cumhuriyet Kadınları Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı” ile ilgili Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programında İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı. Oygür, programda şu mesajları verdi:

‘Toplumun medyadan ciddi şikâyeti var’

“Toplumun kadına yönelik şiddet konusunda medyadan çok ciddi şikâyeti var. Bir anket yaptırdık; toplumun medyadaki şiddeti algılama biçimini ölçen bir anket yaptırdık. Anketin bazı sonuçları maalesef vahim diyebileceğimiz düzeyde. 1211 kişi ile yapıldı. ‘Medyada kadına yönelik şiddete rastlıyor musunuz?’ sorusuna ‘rastlıyorum’ diyen oran yüzde 90. Çok sık rastlıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 74. Cevaplar özellikle televizyon ağırlıklı geliyor. ‘En çok nerede rastlıyorsunuz?’ sorusuna ‘Haberler, gündüz kuşağı programları ve yerli diziler’ diyorlar. Haberlerde kadın cinayetleri öyle bir veriliyor ki izleyen haber gibi algılamıyor. Vaka gibi verildiği için vatandaş ‘kadına yönelik şiddet izliyorum ben’ diyor. Bu cevaplar yüzde 90, yüzde 74 gibi gelince arkadan sorduğumuz bir soruya yüzde 80 evet dedi. ‘Televizyonlarda kadına yönelik şiddetin bu kadar gösterilmesi şiddeti körükler mi, sıradanlaştırır mı?’ yüzde 80 ‘normalleştirdi’ diyor.”

‘Kâr uğruna toplum çürütülüyor’

“Bu programlar izleniyor da. Biz bu ankette sorduk; ‘Neden izliyorsunuz?’ dedik. Yüzde 39’u ‘Başka seyredecek bir şey olmadığı için izliyorum’ demiş. Bir kısmı ‘izlemiyorum aslında, televizyon açık duruyor’ demiş. Bütün küresel anlamda yaşanan insandaki çürüme. İnsanlık bütün değerleri birer birer yitirdi. Bunun çözümü çok ciddi sarsıntılar gerektiriyor. Medya arz ediyor. Neoliberal çürümüşlüğün temsilcisi olduğu için yapımcılar bütün çürümeyi yapımlarının içine yerleştiriyor. Bu arzı biraz temizlemek lazım. Medya kar etmeyi bu çürüme üzerinden görmemeli.”

‘Sahte kadın, sahte aile, sahte yaşam kuşatması istemiyoruz’

“Bizim ana sloganımız ‘Sahte kadın, sahte aile, sahte yaşam kuşatmasına son verin’ İnsanlar bu yazıyı okuyup geldiler. Yani o sahteliği herkes görüyor.”

‘Kadın yoksulluğu had safhada’

“Biz kadın yoksulluğu diye ayrıca bir şey tarif ediyoruz. Aileler yoksul, kadın daha da yoksul. O bakımdan işler kadın lehine gitmiyor. Kanun yönünden güzel, 6284. Ama bunlarla bitmez, ülkenin ekonomik refaha çıkması lazım. Bunun için de üretim yapması lazım.”
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