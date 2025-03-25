https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/kartalkayadaki-otel-yangini-davasinda-bolu-il-ozel-idare-ruhsat-muduru-yeliz-erdogan-gozaltina-1094855638.html

Kartalkaya'daki otel yangını davasında, Bolu İl Özel İdare Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı

Kartalkaya'daki otel yangını davasında, Bolu İl Özel İdare Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T18:58+0300

2025-03-25T18:58+0300

2025-03-25T19:08+0300

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Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Müdürü gözaltına alındı.Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturmada Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı. Bilirkişi raporu ise tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmişti.Otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporunda, otelin yangın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve denetim eksikliklerinin faciaya yol açtığı belirlendi. Daha önce otel sahibi, yöneticiler ve belediye yetkilileri de dahil 22 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında başka gözaltıların da gerçekleşebileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bolu-yanginina-iliskin-her-gun-yeni-bir-ihmal-ortaya-cikiyor-otelde-hicbir-onlem-yok--1094250816.html

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