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AB’den Orban boykotu: Borrell, Budapeşte’deki toplantıya alternatif düşünüyor
AB’den Orban boykotu: Borrell, Budapeşte’deki toplantıya alternatif düşünüyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya ve Çin ziyaretlerini protesto etmek amacıyla, Budapeşte’de Ağustos sonunda yapılması gereken... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T09:44+0300
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Politico, AB’deki üç kaynağa atıfla verdiği haberinde, “Brüksel, önümüzdeki ay Macaristan’da yapılacak dışişleri zirvesini boykot etmek için benzeri görülmemiş bir hamle yapmayı düşünüyor... AB diplomasinin şefi Josep Borrell, Orban Zirvesi sırasında bakanları ‘resmi’ bir dışişleri görüşmesi için toplayacak” ifadesini kullandı.Kaynaklardan biri, Borrell’in Budapeşte toplantısıyla aynı gün resmi bir toplantı düzenlemesi halinde, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının Macaristan’a gidemeyeceğini dile getirdi.Başka bir kaynak da AB’nin böylece Macaristan’a birlik adına konuşamayacağı yönünde “net sinyal göndermek” istediğini kaydetti.Szijjarto: Orban dışında, Ukrayna’da barıştan bahsetmek isteyen siyasetçi yokMacaristan liderinin Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarına Batı ülkelerinden gelen tepkileri değerlendiren Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Başbakan Viktor Orban dışında hiçbir siyasetçi, özellikle de Avrupalı siyasetçiler zaten böyle bir şey yapacak güçte değil. Aslında Macaristan Başbakanı dışında, herkesle konuşabilecek, her yerde kabul görecek, müzakerelerde veya diyalogda bir ortak olarak her yerde memnuniyetle karşılanacak Avrupalı politikacılar zaten tükenmiş durumda” yorumunda bulundu.Avrupa’da hiç kimsenin bir hafta içerisinde Çin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve “ABD’nin eski ve çoğunluğun görüşüne göre yeni başkanı” Donald Trump ile görüşecek yetenekte olmadığının altını çizen Macar diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi'nin Orban'a Avrupa Birliği (AB) adına Moskova'yı ziyaret etme yetkisi vermediğini, böyle bir ziyaretin ancak Rusya ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.
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avrupa birliği, macaristan, viktor orban, josep borrell, ab, peter szijjarto, ukrayna krizi, rusya, ukrayna, çin, abd, türkiye, donald trump

AB’den Orban boykotu: Borrell, Budapeşte’deki toplantıya alternatif düşünüyor

09:44 15.07.2024
© AP Photo / Virginia MayoMacaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Avrupa Birliği’nin (AB) Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya ve Çin ziyaretlerini protesto etmek amacıyla, Budapeşte’de Ağustos sonunda yapılması gereken dışişleri bakanları zirvesi sırasında alternatif bir toplantı organize etmeyi planladığı belirtildi.
Politico, AB’deki üç kaynağa atıfla verdiği haberinde, “Brüksel, önümüzdeki ay Macaristan’da yapılacak dışişleri zirvesini boykot etmek için benzeri görülmemiş bir hamle yapmayı düşünüyor... AB diplomasinin şefi Josep Borrell, Orban Zirvesi sırasında bakanları ‘resmi’ bir dışişleri görüşmesi için toplayacak” ifadesini kullandı.
Kaynaklardan biri, Borrell’in Budapeşte toplantısıyla aynı gün resmi bir toplantı düzenlemesi halinde, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının Macaristan’a gidemeyeceğini dile getirdi.
Başka bir kaynak da AB’nin böylece Macaristan’a birlik adına konuşamayacağı yönünde “net sinyal göndermek” istediğini kaydetti.

Szijjarto: Orban dışında, Ukrayna’da barıştan bahsetmek isteyen siyasetçi yok

Macaristan liderinin Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarına Batı ülkelerinden gelen tepkileri değerlendiren Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Başbakan Viktor Orban dışında hiçbir siyasetçi, özellikle de Avrupalı siyasetçiler zaten böyle bir şey yapacak güçte değil. Aslında Macaristan Başbakanı dışında, herkesle konuşabilecek, her yerde kabul görecek, müzakerelerde veya diyalogda bir ortak olarak her yerde memnuniyetle karşılanacak Avrupalı politikacılar zaten tükenmiş durumda” yorumunda bulundu.
Avrupa’da hiç kimsenin bir hafta içerisinde Çin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve “ABD’nin eski ve çoğunluğun görüşüne göre yeni başkanı” Donald Trump ile görüşecek yetenekte olmadığının altını çizen Macar diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Karşıt taraflar dışında, dünya siyasetinde, bu krizde belirleyici rol oynayabilecek üç büyük oyuncu var. Bunlar barış yanlılarının pozisyonunu temsil eden ve halihazırda bir barış planı sunmuş olan Çin, şu anda seçim kaosunun yaşandığı ABD ve şu ana kadar ABD politikasını bire bir kopyalayan ve kendi stratejisini geliştirmeyen Avrupa Birliği. Bu üç büyük oyuncu barışçıl pozisyon alabilirse, çatışmanın tırmanmak yerine çözüme doğru ilerlemesi için bir şans olabilir.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.
Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi'nin Orban'a Avrupa Birliği (AB) adına Moskova'yı ziyaret etme yetkisi vermediğini, böyle bir ziyaretin ancak Rusya ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.
Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.
Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.
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