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AB, İran'a yönelik yaptırımlarının süresini uzattı

AB, İran'a yönelik yaptırımlarının süresini uzattı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), İran'a Rusya ile Ortadoğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği gerekçe göstererek uyguladığı yaptırımları bir yıllığına... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T17:00+0300

2024-07-15T17:00+0300

2024-07-15T17:00+0300

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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ortadoğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği gerekçesiyle 14 Mayıs'ta başlatılan yaptırımların süresinin 27 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.Açıklamada, uzatma kararının senede bir kez gözden geçirileceği ifade edildi.Söz konusu yaptırım rejimi çerçevesinde 12 kişi ve 9 kuruluş listelenmişti.AB, İran'ı 13 Nisan'da İsrail'e İHA, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıları akabinde kınamış, söz konusu yaptırımları bu gelişme üzerine kararlaştırmıştı.AB'nin yaptırım rejimi, varlıkların dondurulması, listedeki kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ekonomik fayda sağlanmasının ve AB'ye seyahatlerin yasaklanmasını içeriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/iran-abdyi-67-milyar-dolar-tazminata-mahkum-etti-1085769382.html

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