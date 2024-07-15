https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ab-irana-yonelik-yaptirimlarinin-suresini-uzatti-1085877366.html
AB, İran'a yönelik yaptırımlarının süresini uzattı
AB, İran'a yönelik yaptırımlarının süresini uzattı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), İran'a Rusya ile Ortadoğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği gerekçe göstererek uyguladığı yaptırımları bir yıllığına... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T17:00+0300
2024-07-15T17:00+0300
2024-07-15T17:00+0300
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yaptırım
ekonomik yaptırım
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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ortadoğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği gerekçesiyle 14 Mayıs'ta başlatılan yaptırımların süresinin 27 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.Açıklamada, uzatma kararının senede bir kez gözden geçirileceği ifade edildi.Söz konusu yaptırım rejimi çerçevesinde 12 kişi ve 9 kuruluş listelenmişti.AB, İran'ı 13 Nisan'da İsrail'e İHA, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıları akabinde kınamış, söz konusu yaptırımları bu gelişme üzerine kararlaştırmıştı.AB'nin yaptırım rejimi, varlıkların dondurulması, listedeki kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ekonomik fayda sağlanmasının ve AB'ye seyahatlerin yasaklanmasını içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/iran-abdyi-67-milyar-dolar-tazminata-mahkum-etti-1085769382.html
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avrupa birliği, ab, iran, yaptırım, ekonomik yaptırım
avrupa birliği, ab, iran, yaptırım, ekonomik yaptırım
AB, İran'a yönelik yaptırımlarının süresini uzattı
Avrupa Birliği (AB), İran'a Rusya ile Ortadoğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği gerekçe göstererek uyguladığı yaptırımları bir yıllığına uzattı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ortadoğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği gerekçesiyle 14 Mayıs'ta başlatılan yaptırımların süresinin 27 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, uzatma kararının senede bir kez gözden geçirileceği ifade edildi.
Söz konusu yaptırım rejimi çerçevesinde 12 kişi ve 9 kuruluş listelenmişti.
AB, İran'ı 13 Nisan'da İsrail'e İHA, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıları akabinde kınamış, söz konusu yaptırımları bu gelişme üzerine kararlaştırmıştı.
AB'nin yaptırım rejimi, varlıkların dondurulması, listedeki kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ekonomik fayda sağlanmasının ve AB'ye seyahatlerin yasaklanmasını içeriyor.