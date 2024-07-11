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İran, ABD'yi 6.7 milyar dolar tazminata mahkum etti
İran, ABD'yi 6.7 milyar dolar tazminata mahkum etti
Sputnik Türkiye
İran'da bir mahkeme, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle tedavi imkanları ortadan kalkan ölümcül Epidermolysis Bullosa (EB) hastalarının... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T15:50+0300
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abd, iran'la nükleer anlaşmadan çekildi: yeni yaptırımlar geldi
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İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Tahran Uluslararası Hukuk Mahkemesi, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen EB hastaları ve ailelerinin açtığı davada, ABD hükümetinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödemesi yönünde karara vardı.Kararda, ABD hükümetinin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ABD ve Avrupalı şirketlerin İran'a hastalığın tedavisinde ihtiyaç duyulan medikal ürünlerin satışını kestiğine dikkat çekildi.Dünyadaki tek iyileştirici pansuman üreticisi olarak kabul edilen ve kelebek hastalarının yaralarını iyileştiren İsveç'in Mölnlycke şirketinin de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ülkesini çekerek İran'a yeni yaptırımlar getirmesiyle İran'la her türlü alışverişi durdurduğu hatırlatılarak, bu karardan 8 ay sonra İran'daki EB hastalarının yüzde 20'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.Hayatta kalanların ise ihtiyaç duydukları malzemelere ulaşamadıklarından dolayı büyük acı çektikleri ifade edildi.İran'ın bu hastalara ekipman ve ilaç sağlaması için başlattığı girişimlerin de ABD tarafından engellendiği kaydedildi.Bunun üzerine hastaların ailelerinin, ABD ve yetkilileri aleyhine 2022'de açtığı dava sonucunda ABD, hastalara ve ailelerine ödenmek üzere 6 milyar 785 milyon dolar maddi, manevi ve cezai tazminata mahkum edildi.ABD yaptırımları İran'daki kelebek hastalarının hayatını riske atıyorABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Trump döneminde Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.İran, daha önce EB hastalarının tedavisi için İsveç'ten yara örtü ve giysileri ithal ederek bunları hastalara ücretsiz temin ediyordu ancak Trump döneminde 2018'de ABD'nin yaptırımları tekrar uygulamaya başlamasından sonra İsveçli şirket, EB hastaları için hayati öneme sahip yara örtülerini İran'a satmayı durdurmuştu.Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.
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iran, abd, iran nükleer anlaşması, abd-iran ilişkileri, abd, iran'la nükleer anlaşmadan çekildi: yeni yaptırımlar geldi, iran'a yaptırımlar, sağlık

İran, ABD'yi 6.7 milyar dolar tazminata mahkum etti

15:50 11.07.2024
© AP Photo / Ebrahim NorooziABD İran'a sağlık yaptırımı
ABD İran'a sağlık yaptırımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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İran'da bir mahkeme, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle tedavi imkanları ortadan kalkan ölümcül Epidermolysis Bullosa (EB) hastalarının açtığı davada ABD yönetimini 6 milyar 785 milyon dolar tazminata mahkum etti.
İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Tahran Uluslararası Hukuk Mahkemesi, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen EB hastaları ve ailelerinin açtığı davada, ABD hükümetinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödemesi yönünde karara vardı.
Kararda, ABD hükümetinin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ABD ve Avrupalı şirketlerin İran'a hastalığın tedavisinde ihtiyaç duyulan medikal ürünlerin satışını kestiğine dikkat çekildi.
Dünyadaki tek iyileştirici pansuman üreticisi olarak kabul edilen ve kelebek hastalarının yaralarını iyileştiren İsveç'in Mölnlycke şirketinin de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan ülkesini çekerek İran'a yeni yaptırımlar getirmesiyle İran'la her türlü alışverişi durdurduğu hatırlatılarak, bu karardan 8 ay sonra İran'daki EB hastalarının yüzde 20'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hayatta kalanların ise ihtiyaç duydukları malzemelere ulaşamadıklarından dolayı büyük acı çektikleri ifade edildi.
İran'ın bu hastalara ekipman ve ilaç sağlaması için başlattığı girişimlerin de ABD tarafından engellendiği kaydedildi.
Bunun üzerine hastaların ailelerinin, ABD ve yetkilileri aleyhine 2022'de açtığı dava sonucunda ABD, hastalara ve ailelerine ödenmek üzere 6 milyar 785 milyon dolar maddi, manevi ve cezai tazminata mahkum edildi.

ABD yaptırımları İran'daki kelebek hastalarının hayatını riske atıyor

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Trump döneminde Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.
İran, daha önce EB hastalarının tedavisi için İsveç'ten yara örtü ve giysileri ithal ederek bunları hastalara ücretsiz temin ediyordu ancak Trump döneminde 2018'de ABD'nin yaptırımları tekrar uygulamaya başlamasından sonra İsveçli şirket, EB hastaları için hayati öneme sahip yara örtülerini İran'a satmayı durdurmuştu.
Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.
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