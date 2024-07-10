https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/hakkinizi-helal-edin-dedi-olu-bulundu--1085712700.html

'Hakkınızı helal edin' dedi, ölü bulundu

'Hakkınızı helal edin' dedi, ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 gün önce evinden ayrılan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Necip Erbaş, ölü olarak bulundu. Erbaş'ın... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T03:00+0300

2024-07-10T03:00+0300

2024-07-10T03:00+0300

türkiye

osmaniye

ölüm

şüpheli ölüm

dolandırıcılık

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Kadirli ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Necip Erbaş, kaybolduktan 4 gün sonra ölü olarak bulundu. İddiaya göre bir tanıdığı tarafından 30 bin lira dolandırılan Necip Erbaş, telefon ile görüştüğü bir yakınına, Kadirli şehir çıkışında, Yenigün köyü yakınlarında ormanlık bir alanda olduğunu söyleyerek, "Hakkınızı helal edin" dedi ve o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.Yapılan çalışmalar neticesinde Necip Erbaş'ın cansız bedeni Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında bulundu. Erbaş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi hastane morguna kaldırıldı.Jandarma ekiplerince soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/malatyada-deprem--1085711694.html

türkiye

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osmaniye, ölüm, şüpheli ölüm, dolandırıcılık