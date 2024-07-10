https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/malatyada-deprem--1085711694.html
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T00:53+0300
2024-07-10T00:53+0300
2024-07-10T01:13+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
malatya
malatya valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
AFAD Deprem, Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabında şu paylaşım yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/resmi-gazetede-yayinlandi-5-ilde-yeni-valiler-atandi-1085711249.html
türkiye
malatya
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, malatya, malatya valiliği
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, malatya, malatya valiliği
Malatya'da deprem
00:53 10.07.2024 (güncellendi: 01:13 10.07.2024)
AFAD, Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD Deprem, Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Kurumun sosyal medya hesabında şu paylaşım yapıldı: