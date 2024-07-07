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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hamasin-ateskesi-kabul-etmeye-yakin-oldugu-iddia-edildi-1085617150.html
Hamas'ın ateşkesi kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi
Hamas'ın ateşkesi kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi
Sputnik Türkiye
İsrail'in müzakere heyetinin, esir takası anlaşması konusunda görüşmeler yapmak üzere Katar'a gittiği, başka bir İsrail heyetinin de aynı gün Mısır'a giderek... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T13:23+0300
2024-07-07T13:30+0300
israil- filistin çatışması
hamas
israil
israil-filistin
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esir takası
abd
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joe biden
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ABD'li siyasi gazete Politico’ya göre Mısırlı yetkili, Hamas’ın Gazze'de aşamalı bir ateşkes anlaşması için ABD destekli teklife ilk onayını verdiğini, İsrail'in savaşı tamamen sona erdirme taahhüdünde bulunması yönündeki kilit talebini de geri çektiğini bildirdi.İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısıyla savaşı tetiklemeden önce Gazze'yi kontrol eden militan grubun gbu uzlaşmasının kasım ayından bu yana çatışmalara ilk kez ara verilmesini sağlayabileceğine dikkat çeken gazete, Hamas’ın bu kararının 9 aydır devam eden yıkıcı savaşın sona erdirilmesi için yeni görüşmelere zemin hazırlayabileceğinin altını çizerken, ancak tüm tarafların bir anlaşmanın hala garanti olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu da ekledi.Associated Press'in (AP), adını açıklamak istemeyen bir Hamas yetkilisi ile bir Mısırlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hamas ‘kalıcı ateşkese’ ilişkin görüşmelerin diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yaktı.Yetkililer, Washington'un 3 aşamalı anlaşmasının altı haftalık ‘tam ve eksiksiz’ bir ateşkesle başlayacağını ve bu süre zarfında yaşlı, hasta ve kadın rehinelerin yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını söylerken, bu 42 gün boyunca İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekileceğini ve yerlerinden edilen insanların kuzey Gazze'deki evlerine dönmelerine izin verileceğini ifade etti.Bu süre zarfında Hamas, İsrail ve arabulucuların ikinci aşamanın şartlarını müzakere edeceklerine değinen Politico, hem siviller hem de askerler olmak üzere kalan erkek rehinelerin serbest bırakılacağını, buna karşılık İsrail’in de başka Filistinli tutuklu ve mahkumları serbest bırakacağını aktardı.Üçüncü aşama ise ölenlerin cenazeleri de dahil olmak üzere kalan rehinelerin iadesi ve yıllar sürecek bir yeniden inşa projesinin başlatılmasını içerecek.Yetkililer, Hamas'ın arabuluculardan, ilk aşama yürürlüğe girdikten sonra İsrail'in kalıcı bir ateşkes anlaşmasını müzakere etmeye devam edeceğine dair yazılı garanti istediğinin altını çizdi.Associated Press'e konuşan Hamas temsilcisi, grubun onayının arabuluculardan savaşın yeniden başlamayacağına ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar müzakerelerin devam edeceğine dair ‘sözlü taahhütler ve garantiler’ aldıktan sonra geldiğini söyledi.Hamas temsilcisi, "Artık bu garantilerin kağıt üzerinde olmasını istiyoruz" dedi.İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreciAylardır devam eden ateşkes görüşmeleri Hamas'ın herhangi bir anlaşmanın savaşın tamamen sona erdirilmesini içermesi talebi nedeniyle tökezlerken, ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ise, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmüştü.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu.Hamas, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından İsrail'in savaşı yeniden başlatacağından endişe duyduğunu ifade etti. İsrailli yetkililer Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmadan görüşmeleri ve ilk ateşkesi süresiz olarak uzatacağından endişe ettiklerini söylediler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/hizbullah-genel-sekreter-yardimcisi-israilin-gazzedeki-suclarini-abd-ve-avrupa-finanse-etti-1085578088.html
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hamas, israil, israil-filistin, ateşkes, ateşkes anlaşması, esir takası, abd, ortadoğu, joe biden, benyamin netanyahu
hamas, israil, israil-filistin, ateşkes, ateşkes anlaşması, esir takası, abd, ortadoğu, joe biden, benyamin netanyahu

Hamas'ın ateşkesi kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi

13:23 07.07.2024 (güncellendi: 13:30 07.07.2024)
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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İsrail'in müzakere heyetinin, esir takası anlaşması konusunda görüşmeler yapmak üzere Katar'a gittiği, başka bir İsrail heyetinin de aynı gün Mısır'a giderek görüşmeler yapacağı belirtilirken, Hamas'ın Gazze’de ABD’nin aşamalı ateşkes planına onay verdiği iddia edildi.
ABD'li siyasi gazete Politico’ya göre Mısırlı yetkili, Hamas’ın Gazze'de aşamalı bir ateşkes anlaşması için ABD destekli teklife ilk onayını verdiğini, İsrail'in savaşı tamamen sona erdirme taahhüdünde bulunması yönündeki kilit talebini de geri çektiğini bildirdi.
İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısıyla savaşı tetiklemeden önce Gazze'yi kontrol eden militan grubun gbu uzlaşmasının kasım ayından bu yana çatışmalara ilk kez ara verilmesini sağlayabileceğine dikkat çeken gazete, Hamas’ın bu kararının 9 aydır devam eden yıkıcı savaşın sona erdirilmesi için yeni görüşmelere zemin hazırlayabileceğinin altını çizerken, ancak tüm tarafların bir anlaşmanın hala garanti olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu da ekledi.
Associated Press'in (AP), adını açıklamak istemeyen bir Hamas yetkilisi ile bir Mısırlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hamas ‘kalıcı ateşkese’ ilişkin görüşmelerin diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yaktı.
Yetkililer, Washington'un 3 aşamalı anlaşmasının altı haftalık ‘tam ve eksiksiz’ bir ateşkesle başlayacağını ve bu süre zarfında yaşlı, hasta ve kadın rehinelerin yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını söylerken, bu 42 gün boyunca İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekileceğini ve yerlerinden edilen insanların kuzey Gazze'deki evlerine dönmelerine izin verileceğini ifade etti.
Bu süre zarfında Hamas, İsrail ve arabulucuların ikinci aşamanın şartlarını müzakere edeceklerine değinen Politico, hem siviller hem de askerler olmak üzere kalan erkek rehinelerin serbest bırakılacağını, buna karşılık İsrail’in de başka Filistinli tutuklu ve mahkumları serbest bırakacağını aktardı.
Üçüncü aşama ise ölenlerin cenazeleri de dahil olmak üzere kalan rehinelerin iadesi ve yıllar sürecek bir yeniden inşa projesinin başlatılmasını içerecek.
Yetkililer, Hamas'ın arabuluculardan, ilk aşama yürürlüğe girdikten sonra İsrail'in kalıcı bir ateşkes anlaşmasını müzakere etmeye devam edeceğine dair yazılı garanti istediğinin altını çizdi.
Associated Press'e konuşan Hamas temsilcisi, grubun onayının arabuluculardan savaşın yeniden başlamayacağına ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar müzakerelerin devam edeceğine dair ‘sözlü taahhütler ve garantiler’ aldıktan sonra geldiğini söyledi.
Hamas temsilcisi, "Artık bu garantilerin kağıt üzerinde olmasını istiyoruz" dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Aylardır devam eden ateşkes görüşmeleri Hamas'ın herhangi bir anlaşmanın savaşın tamamen sona erdirilmesini içermesi talebi nedeniyle tökezlerken, ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.
Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.
Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ise, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmüştü.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu.
Hamas, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından İsrail'in savaşı yeniden başlatacağından endişe duyduğunu ifade etti. İsrailli yetkililer Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmadan görüşmeleri ve ilk ateşkesi süresiz olarak uzatacağından endişe ettiklerini söylediler.
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