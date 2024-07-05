Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı: İsrail'in Gazze'deki suçlarını ABD ve Avrupa finanse etti
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu
© AA / Mostafa Alkharouf
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Lübnan’daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Batı’nın İsrail’in Gazze'de işlediği suçları desteklemesi ve finanse etmesi nedeniyle artık küresel değerlerin modeli olmadığını ifade etti.
Lübnan’daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun Batı için büyük bir kayba dönüştüğünü söyledi,
ABD ve Avrupa’nın Filistin-İsrail çatışmasındaki rolünü Sputnik’e değerlendiren Kasım, şu ifadeleri kullandı:
“Geçen yılın 7 Ekim’i, bölgedeki durumu değiştirdi ve Filistin dünyanın en önemli sorunları arasına girdi. Mescid-i Aksa Tufanı Operasyonu, Amerikan değerlerinin yanıltıcı niteliğini ortaya çıkardı. Batı, özellikle ABD ve Avrupa artık küresel değerlerin modeli değil, çünkü onlar İsrail’in Gazze'de işlediği suçları desteklediler ve finanse ettiler. Bu savaşta Arap ülkelerinin de rolüne güvenmiyoruz; bölge devletleri farklı siyasi pozisyonlara sahip. Bazıları normalleşmeyle meşgulken, diğerleri İsrail ile nasıl anlaşma yapılacağını düşünüyordu.”
Kasım, İsrail'le savaşın yakın gelecekte genişlemesi ihtimalini görmediklerini, ancak her zaman en kötü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurguladı.
Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesinin ardından İsrail'in beklenti ve arzularının aksine Filistin'de önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Kasım, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hareketle dolaylı müzakereler sürüyor ve bu nedenle ateşkesten sonra Hamas, Filistin siyaset sahnesinde aktif olarak yer alacak ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasının patronluğunu yapacak. Bütün bu olgular şimdiden ABD ve İsrail'de büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Filistin halkının direnişi ve ABD ve Avrupa'nın desteğiyle yürütülen yok etme savaşı karşısında gösterdikleri muazzam fedakarlıklar, İsrail'i çıkmaza sürükledi. İsrail'in Hamas'ın şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok, çünkü bombardıman ve saldırganlık durmadıkça hareket direnişi durdurmayacak. Biden ile Netanyahu arasında soykırım ve Filistinlileri yok etme suçlarının devamı konusunda herhangi bir görüş ayrılığı yok. Aradaki tek fark yalnızca bu planların uygulanmasına yönelik taktik ve yöntemlerde yatıyor ve Biden'ın Beyaz Saray'dan olası ayrılışı durumu etkilemeyecek.”