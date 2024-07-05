Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı: İsrail'in Gazze'deki suçlarını ABD ve Avrupa finanse etti

“Hareketle dolaylı müzakereler sürüyor ve bu nedenle ateşkesten sonra Hamas, Filistin siyaset sahnesinde aktif olarak yer alacak ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasının patronluğunu yapacak. Bütün bu olgular şimdiden ABD ve İsrail'de büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Filistin halkının direnişi ve ABD ve Avrupa'nın desteğiyle yürütülen yok etme savaşı karşısında gösterdikleri muazzam fedakarlıklar, İsrail'i çıkmaza sürükledi. İsrail'in Hamas'ın şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok, çünkü bombardıman ve saldırganlık durmadıkça hareket direnişi durdurmayacak. Biden ile Netanyahu arasında soykırım ve Filistinlileri yok etme suçlarının devamı konusunda herhangi bir görüş ayrılığı yok. Aradaki tek fark yalnızca bu planların uygulanmasına yönelik taktik ve yöntemlerde yatıyor ve Biden'ın Beyaz Saray'dan olası ayrılışı durumu etkilemeyecek.”