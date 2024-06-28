https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/galatasaray-ile-lask-arasinda-stratejik-partnerlik-anlasmasi-1085306599.html
Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması
Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Avusturya'nın LASK ekibiyle stratejik partnerlik anlaşmasına vardı 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T01:23+0300
2024-06-28T01:23+0300
2024-06-28T01:23+0300
spor
galatasaray
galatasaray spor kulübü
anlaşma
avusturya
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Galatasaray, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK ile stratejik partnerlik anlaşmasına vardı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün hazırlık maçları, turnuva, oyuncu izleme gibi konularda iş birliğine gideceği belirtildi.Galatasaray, iş birliğinin ilk adımı olarak 11-27 Temmuz'da LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria'nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya geleceğini de duyurdu. Karşılaşmanın 11 Temmuz'da TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/dursun-ozbekten-ali-koca-aramizdaki-fark-bu-1085227201.html
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galatasaray, galatasaray spor kulübü, anlaşma, avusturya
galatasaray, galatasaray spor kulübü, anlaşma, avusturya
Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması
Galatasaray, Avusturya'nın LASK ekibiyle stratejik partnerlik anlaşmasına vardı
Galatasaray, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK ile stratejik partnerlik anlaşmasına vardı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün hazırlık maçları, turnuva, oyuncu izleme gibi konularda iş birliğine gideceği belirtildi.
Galatasaray, iş birliğinin ilk adımı olarak 11-27 Temmuz'da LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria'nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya geleceğini de duyurdu. Karşılaşmanın 11 Temmuz'da TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacağı kaydedildi.