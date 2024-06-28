https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/galatasaray-ile-lask-arasinda-stratejik-partnerlik-anlasmasi-1085306599.html

Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması

Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Avusturya'nın LASK ekibiyle stratejik partnerlik anlaşmasına vardı 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T01:23+0300

2024-06-28T01:23+0300

2024-06-28T01:23+0300

spor

galatasaray

galatasaray spor kulübü

anlaşma

avusturya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d3f1451e4252b112a7bc5b9ae82a5431.jpg

Galatasaray, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK ile stratejik partnerlik anlaşmasına vardı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün hazırlık maçları, turnuva, oyuncu izleme gibi konularda iş birliğine gideceği belirtildi.Galatasaray, iş birliğinin ilk adımı olarak 11-27 Temmuz'da LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria'nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya geleceğini de duyurdu. Karşılaşmanın 11 Temmuz'da TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/dursun-ozbekten-ali-koca-aramizdaki-fark-bu-1085227201.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray spor kulübü, anlaşma, avusturya