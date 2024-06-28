Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, yaşadıkları tehdidi anlattı
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yaz aylarında klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de artan orman yangınlarını masaya yatırıyoruz
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti - CHP arasında 'normalleşme' bitti mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suçu işleyenler yargılanmadı fakat bunları deşifre eden Assange uzun süre cezaevinde kaldı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
19:11
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
19:22
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:34
8 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
19:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:05
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
07:18
4 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:29
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
07:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
08:06
3 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
08:19
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
08:34
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/galatasaray-ile-lask-arasinda-stratejik-partnerlik-anlasmasi-1085306599.html
Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması
Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Avusturya'nın LASK ekibiyle stratejik partnerlik anlaşmasına vardı 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T01:23+0300
2024-06-28T01:23+0300
spor
galatasaray
galatasaray spor kulübü
anlaşma
avusturya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d3f1451e4252b112a7bc5b9ae82a5431.jpg
Galatasaray, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK ile stratejik partnerlik anlaşmasına vardı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün hazırlık maçları, turnuva, oyuncu izleme gibi konularda iş birliğine gideceği belirtildi.Galatasaray, iş birliğinin ilk adımı olarak 11-27 Temmuz'da LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria'nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya geleceğini de duyurdu. Karşılaşmanın 11 Temmuz'da TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/dursun-ozbekten-ali-koca-aramizdaki-fark-bu-1085227201.html
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fa656d241de21c7360d23b4bc7e6badd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, galatasaray spor kulübü, anlaşma, avusturya
galatasaray, galatasaray spor kulübü, anlaşma, avusturya

Galatasaray ile LASK arasında stratejik partnerlik anlaşması

01:23 28.06.2024
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA
Abone ol
Galatasaray, Avusturya'nın LASK ekibiyle stratejik partnerlik anlaşmasına vardı
Galatasaray, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK ile stratejik partnerlik anlaşmasına vardı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün hazırlık maçları, turnuva, oyuncu izleme gibi konularda iş birliğine gideceği belirtildi.
Galatasaray, iş birliğinin ilk adımı olarak 11-27 Temmuz'da LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria'nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya geleceğini de duyurdu. Karşılaşmanın 11 Temmuz'da TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacağı kaydedildi.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
SPOR
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: 'Aramızdaki fark bu'
26 Haziran , 01:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала