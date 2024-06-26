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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: 'Aramızdaki fark bu'
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: 'Aramızdaki fark bu'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, göreve seçildiğinde ilk önce takımın finansal yapısını düzeltme sözü verdiğini belirterek, "Benim 6 senedir söylediğimi... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Milli Takımı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü milli takımımız çarşamba günü Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları var. Bu nedenle bence Çekya maçının sonucunu beklemek lazım” dedi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Galatasaraylılar Derneği üyelerinin düzenlediği toplantının konuğu oldu. Özbek, dernek üyeleri ve Galatasaraylı taraftarların sorularını yanıtladı.'Takımın omurgasını koruyup nokta transferler yapacağız'Sarı-kırmızılı takımın dış transferde izlediği politikayla alakalı da açıklama yapan Dursun Özbek, “Konuyla ilgili Perşembe günü bir toplantı yapacağız. Bazı eksiklerimiz var. Özellikle 2, 8 ve 10 numarada transfer yapmayı düşünüyoruz. Kanat transferleri için yine yerli oyuncularla görüşüyoruz. Yabancı transferinde sınırlamalar geldiği için elimizde satmamız gereken oyuncular da var. Transfer açısından zor bir sene olacak. Avrupa Kupası'nın devam ediyor olması da transferi yavaşlattı. Herkes turnuvadaki oyuncu performanslarına göre transfer yapmayı planlıyor. Biz de temaslarımızı sürdürüyoruz. Takımın omurgasını koruyup, nokta transferler yapacağız. Takımın iskeletini bozmadan takviyeler yaparak önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız” diye konuştu.'Sonucu beklemek lazım'Toplantıda Türkiye A Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maça değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Milli takımı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü milli takımımız Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları var. Bu nedenle bence alınacak sonucu beklemek lazım. Ben buradan milli takımımızda oynayan tüm oyucularımıza başarılar diliyorum. Bizi gururlandırmaları için moralli olmaları lazım. İnşallah Çekya maçında başarılı bir sonuç alıp bir üst tura da çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.'Birkaç ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkmış olacağız'Galatasaray'da göreve seçildiğinde ilk önce takımın finansal yapısını düzeltme sözü verdiğini hatırlatan Özbek, “Bundan 6 yıl önce, 'Gelin borç yükünden çıkalım, sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşalım, onun ardından da sürdürülebilir sportif başarı gelecektir' demiştim. Bu anlamda önümüzdeki birkaç ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkmış olacağız ve Galatasaray'ın finansal yapısı mükemmel bir hale gelecek. Benim 6 senedir söylediğimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün söylemeye başladı. İşte aramızdaki fark bu” ifadelerini kullandı.
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dursun özbek, ali koç, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: 'Aramızdaki fark bu'

01:53 26.06.2024 (güncellendi: 01:57 26.06.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-Dursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, göreve seçildiğinde ilk önce takımın finansal yapısını düzeltme sözü verdiğini belirterek, "Benim 6 senedir söylediğimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün söylemeye başladı. İşte aramızdaki fark bu” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Milli Takımı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü milli takımımız çarşamba günü Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları var. Bu nedenle bence Çekya maçının sonucunu beklemek lazım” dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Galatasaraylılar Derneği üyelerinin düzenlediği toplantının konuğu oldu.
Özbek, dernek üyeleri ve Galatasaraylı taraftarların sorularını yanıtladı.

'Takımın omurgasını koruyup nokta transferler yapacağız'

Sarı-kırmızılı takımın dış transferde izlediği politikayla alakalı da açıklama yapan Dursun Özbek, “Konuyla ilgili Perşembe günü bir toplantı yapacağız. Bazı eksiklerimiz var. Özellikle 2, 8 ve 10 numarada transfer yapmayı düşünüyoruz. Kanat transferleri için yine yerli oyuncularla görüşüyoruz. Yabancı transferinde sınırlamalar geldiği için elimizde satmamız gereken oyuncular da var. Transfer açısından zor bir sene olacak. Avrupa Kupası'nın devam ediyor olması da transferi yavaşlattı. Herkes turnuvadaki oyuncu performanslarına göre transfer yapmayı planlıyor. Biz de temaslarımızı sürdürüyoruz. Takımın omurgasını koruyup, nokta transferler yapacağız. Takımın iskeletini bozmadan takviyeler yaparak önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız” diye konuştu.

'Sonucu beklemek lazım'

Toplantıda Türkiye A Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maça değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Milli takımı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü milli takımımız Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları var. Bu nedenle bence alınacak sonucu beklemek lazım. Ben buradan milli takımımızda oynayan tüm oyucularımıza başarılar diliyorum. Bizi gururlandırmaları için moralli olmaları lazım. İnşallah Çekya maçında başarılı bir sonuç alıp bir üst tura da çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

'Birkaç ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkmış olacağız'

Galatasaray'da göreve seçildiğinde ilk önce takımın finansal yapısını düzeltme sözü verdiğini hatırlatan Özbek, “Bundan 6 yıl önce, 'Gelin borç yükünden çıkalım, sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşalım, onun ardından da sürdürülebilir sportif başarı gelecektir' demiştim. Bu anlamda önümüzdeki birkaç ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkmış olacağız ve Galatasaray'ın finansal yapısı mükemmel bir hale gelecek. Benim 6 senedir söylediğimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün söylemeye başladı. İşte aramızdaki fark bu” ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
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