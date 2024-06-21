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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu: ABD'ye kaçan Cihantimur cezaevinde intihara teşebbüs etti
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu: ABD'ye kaçan Cihantimur cezaevinde intihara teşebbüs etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un ABD'deki yargılaması sürüyor. Mahkemede yaşanan çarpıcı... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T09:56+0300
2024-06-21T09:56+0300
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Türkiye'nin iade talebi üzerine ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur'un yargı süreci Boston'da devam ediyor. Mahkeme, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada, Cihantimur'un cezaevinde intihara teşebbüs ettiği ve güvenlik gerekçesiyle çırılçıplak soyulduğu belirtildi.'Yalvarıyorum size serbest bırakın'Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında duruşmada yaşananları anlattı. Cihantimur'un avukatının, "Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle serbest bırakın, biz kaçmayacağının garantisini veriyoruz" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.'Babası çok güçlü, kaçacaklardır'ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan savcı, Cihantimur'un kaçma eğiliminde olduğunu belirterek, "Babası çok güçlü ve çok parası var, bu para ile rahatça kaçabilirler" dedi. Savcı, Cihantimur'un serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı.'Timur Cihantimur i̇ntihara teşebbüs etti'Cihantimur'un avukatı, sanığın cezaevi koşullarının kötü olduğunu, üç gündür tecritte tutulduğunu ve intihara teşebbüs ettiğini belirtti. Mahkeme, bu iddialar üzerine cezaevi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.'Türkiye'ye i̇ade edilirse can güvenliği yok'Sanığın bir diğer avukatı, Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olacağını savundu. Ayrıca, sanığın ABD vatandaşı olduğunu ve burada kalmasının güvenliği açısından gerekli olduğunu belirtti."Boston'da evleri var, kaçmayacaktır"Avukat, Cihantimur'un Boston'da eğitim hayatına devam etmek istediğini ve babasının her türlü kefaleti ödeyebileceğini ifade etti. Avukat, "Bu çocuk kaçmayacaktır, her türlü garantiyi veriyoruz" dedi.
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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu: ABD'ye kaçan Cihantimur cezaevinde intihara teşebbüs etti

09:56 21.06.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un ABD'deki yargılaması sürüyor. Mahkemede yaşanan çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkarken Cihantimur'un kaldığı cezaevinde intihara teşebbüs ettiği de belirlendi.
Türkiye'nin iade talebi üzerine ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur'un yargı süreci Boston'da devam ediyor. Mahkeme, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada, Cihantimur'un cezaevinde intihara teşebbüs ettiği ve güvenlik gerekçesiyle çırılçıplak soyulduğu belirtildi.

'Yalvarıyorum size serbest bırakın'

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında duruşmada yaşananları anlattı. Cihantimur'un avukatının, "Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle serbest bırakın, biz kaçmayacağının garantisini veriyoruz" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

'Babası çok güçlü, kaçacaklardır'

ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan savcı, Cihantimur'un kaçma eğiliminde olduğunu belirterek, "Babası çok güçlü ve çok parası var, bu para ile rahatça kaçabilirler" dedi. Savcı, Cihantimur'un serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

'Timur Cihantimur i̇ntihara teşebbüs etti'

Cihantimur'un avukatı, sanığın cezaevi koşullarının kötü olduğunu, üç gündür tecritte tutulduğunu ve intihara teşebbüs ettiğini belirtti. Mahkeme, bu iddialar üzerine cezaevi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

'Türkiye'ye i̇ade edilirse can güvenliği yok'

Sanığın bir diğer avukatı, Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olacağını savundu. Ayrıca, sanığın ABD vatandaşı olduğunu ve burada kalmasının güvenliği açısından gerekli olduğunu belirtti.

"Boston'da evleri var, kaçmayacaktır"

Avukat, Cihantimur'un Boston'da eğitim hayatına devam etmek istediğini ve babasının her türlü kefaleti ödeyebileceğini ifade etti. Avukat, "Bu çocuk kaçmayacaktır, her türlü garantiyi veriyoruz" dedi.
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