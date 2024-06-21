https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/icardinin-esi-wanda-naradan-aldatma-itirafi-cok-aci-cektim-1085066400.html
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin menajer eşi Wanda Nara, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Nara, eski eşi Maxi Lopez'i... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T09:22+0300
2024-06-21T09:22+0300
2024-06-21T09:22+0300
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, hem saha içi hem de özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçen günlerde 10. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, İtalya'da romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.'Yatağa ağlayarak girerdim'Nara, katıldığı programda Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra yaşadığı 'zor dönemi' şekilde anlattı. "Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim" ifadelerini kullandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nara, duygusal problemlerini Icardi'ye anlattığında aldığı tepkiyle daha da üzüldüğünü belirtti.'Aptal mısın?'Wanda Nara, Icardi ile yeni bir ilişkiye başladığı dönemde yaşadığı duygusal çalkantıları da dile getirdi. Icardi'nin kendisine verdiği yanıtı şöyle aktardı:
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wanda nara, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), aldatma, aldatmak
wanda nara, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), aldatma, aldatmak
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin menajer eşi Wanda Nara, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Nara, eski eşi Maxi Lopez'i terk edip Icardi ile yeni bir aşka yelken açtıktan sonra yaşadığı zorlukları anlattı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, hem saha içi hem de özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçen günlerde 10. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, İtalya'da romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
'Yatağa ağlayarak girerdim'
Nara, katıldığı programda Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra yaşadığı 'zor dönemi' şekilde anlattı. "Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim" ifadelerini kullandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nara, duygusal problemlerini Icardi'ye anlattığında aldığı tepkiyle daha da üzüldüğünü belirtti.
Wanda Nara, Icardi ile yeni bir ilişkiye başladığı dönemde yaşadığı duygusal çalkantıları da dile getirdi. Icardi'nin kendisine verdiği yanıtı şöyle aktardı:
"Mauro da bana 'Aptal mısın? O şu anda çok mutlu olmalı, parti yapıyordur sonuçta bekar' derdi."