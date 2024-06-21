Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mesele şu: Yanan bu ormanların yenilenmesi adına hangi adımlar atılıyor?'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul artık yabancıya da pahalı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Eylem Tok davası ABD'de başladı. Peki iade süreci nasıl işleyecek?
13:30
37 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
07:22
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
08:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve sevgisi genetik mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/icardinin-esi-wanda-naradan-aldatma-itirafi-cok-aci-cektim-1085066400.html
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'
Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin menajer eşi Wanda Nara, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Nara, eski eşi Maxi Lopez'i... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T09:22+0300
2024-06-21T09:22+0300
yaşam
wanda nara
mauro icardi
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
aldatma
aldatmak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076876067_0:42:691:430_1920x0_80_0_0_994dca8b5a095f1ab8b94fa48d268ace.jpg
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, hem saha içi hem de özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçen günlerde 10. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, İtalya'da romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.'Yatağa ağlayarak girerdim'Nara, katıldığı programda Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra yaşadığı 'zor dönemi' şekilde anlattı. "Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim" ifadelerini kullandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nara, duygusal problemlerini Icardi'ye anlattığında aldığı tepkiyle daha da üzüldüğünü belirtti.'Aptal mısın?'Wanda Nara, Icardi ile yeni bir ilişkiye başladığı dönemde yaşadığı duygusal çalkantıları da dile getirdi. Icardi'nin kendisine verdiği yanıtı şöyle aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/5-dakika-bakmak-2-gunde-olduruyor-dunyanin-en-tehlikeli-maddesi-yalnizca-bir-kac-kez-fotograflandi-1085065628.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076876067_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_c3ffaf371fcb25735ba6c00ab776fade.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
wanda nara, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), aldatma, aldatmak
wanda nara, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), aldatma, aldatmak

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'

09:22 21.06.2024
© Fotoğraf : InstagramWanda Nara
Wanda Nara - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin menajer eşi Wanda Nara, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Nara, eski eşi Maxi Lopez'i terk edip Icardi ile yeni bir aşka yelken açtıktan sonra yaşadığı zorlukları anlattı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, hem saha içi hem de özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçen günlerde 10. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, İtalya'da romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

'Yatağa ağlayarak girerdim'

Nara, katıldığı programda Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra yaşadığı 'zor dönemi' şekilde anlattı. "Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim" ifadelerini kullandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nara, duygusal problemlerini Icardi'ye anlattığında aldığı tepkiyle daha da üzüldüğünü belirtti.

'Aptal mısın?'

Wanda Nara, Icardi ile yeni bir ilişkiye başladığı dönemde yaşadığı duygusal çalkantıları da dile getirdi. Icardi'nin kendisine verdiği yanıtı şöyle aktardı:
"Mauro da bana 'Aptal mısın? O şu anda çok mutlu olmalı, parti yapıyordur sonuçta bekar' derdi."
Çernobil dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
YAŞAM
5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor: Dünyanın en tehlikeli maddesi yalnızca bir kaç kez fotoğraflandı
09:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала