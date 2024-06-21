https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/icardinin-esi-wanda-naradan-aldatma-itirafi-cok-aci-cektim-1085066400.html

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan aldatma itirafı: 'Çok acı çektim'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin menajer eşi Wanda Nara, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Nara, eski eşi Maxi Lopez'i... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T09:22+0300

2024-06-21T09:22+0300

2024-06-21T09:22+0300

yaşam

wanda nara

mauro icardi

galatasaray

galatasaray sk

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

aldatma

aldatmak

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, hem saha içi hem de özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçen günlerde 10. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, İtalya'da romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.'Yatağa ağlayarak girerdim'Nara, katıldığı programda Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra yaşadığı 'zor dönemi' şekilde anlattı. "Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim" ifadelerini kullandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nara, duygusal problemlerini Icardi'ye anlattığında aldığı tepkiyle daha da üzüldüğünü belirtti.'Aptal mısın?'Wanda Nara, Icardi ile yeni bir ilişkiye başladığı dönemde yaşadığı duygusal çalkantıları da dile getirdi. Icardi'nin kendisine verdiği yanıtı şöyle aktardı:

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Sputnik Türkiye

wanda nara, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), aldatma, aldatmak