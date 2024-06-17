https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rus-ordusu-sira-disi-iha-gelistirdi-yerli-yazilim-kullaniyor-1084922840.html
Rus ordusu sıra dışı İHA geliştirdi: Yerli yazılım kullanıyor
Rus ordusu sıra dışı İHA geliştirdi: Yerli yazılım kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinin Zoporojye ve Herson istikametlerinde faaliyet gösteren ‘Dnepr’ Askeri Grubu askerlerinin Perun... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T13:04+0300
2024-06-17T13:04+0300
2024-06-17T13:03+0300
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insansız hava aracı (iha)
herson
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Ağır kargoları hızlı bir şekilde teslim etmek, keşif işlevini görmek, arama kurtarma çalışmalarını yürütmek, etkilenenleri ve yaralıları tahliye etmek, hava indirme gruplarını düşman hatlarının arkasına ulaştırmak. Bugün tüm bunlar artık tek bir araçla yapılabilir. ‘Dnepr’ Askeri Grubu uzmanları, Perun adlı taarruz ve nakliye amaçlı yeni insansız hava aracını geliştirdi” ifadesine yer verildi.Rus yazılımı kullanan Perun’un 200 kilograma varan yük taşıyabildiği kaydedilen açıklamada, “Teslimat için çoğunlukla özel hafif tekerlekli platformlar veya FPV drone'lar kullanılıyor. Geçmişte ağır ürünleri taşımak için en az 13 sortiye ihtiyaç varken artık Perun bunu tek bir seferde yapabilecek” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kirim-daimi-temsilcisi-muradov-isvicre-bildirgesinin-ici-bos-hicbir-madde-uygulanir-degil-1084917598.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), herson, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), herson, zaporojye
Rus ordusu sıra dışı İHA geliştirdi: Yerli yazılım kullanıyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinin Zoporojye ve Herson istikametlerinde faaliyet gösteren ‘Dnepr’ Askeri Grubu askerlerinin Perun adını verdikleri taarruz ve nakliye amaçlı sıra dışı insansız hava aracını (İHA) geliştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Ağır kargoları hızlı bir şekilde teslim etmek, keşif işlevini görmek, arama kurtarma çalışmalarını yürütmek, etkilenenleri ve yaralıları tahliye etmek, hava indirme gruplarını düşman hatlarının arkasına ulaştırmak. Bugün tüm bunlar artık tek bir araçla yapılabilir. ‘Dnepr’ Askeri Grubu uzmanları, Perun adlı taarruz ve nakliye amaçlı yeni insansız hava aracını geliştirdi” ifadesine yer verildi.
Rus yazılımı kullanan Perun’un 200 kilograma varan yük taşıyabildiği kaydedilen açıklamada, “Teslimat için çoğunlukla özel hafif tekerlekli platformlar veya FPV drone'lar kullanılıyor. Geçmişte ağır ürünleri taşımak için en az 13 sortiye ihtiyaç varken artık Perun bunu tek bir seferde yapabilecek” dendi.