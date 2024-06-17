https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rus-ordusu-sira-disi-iha-gelistirdi-yerli-yazilim-kullaniyor-1084922840.html

Rus ordusu sıra dışı İHA geliştirdi: Yerli yazılım kullanıyor

Rus ordusu sıra dışı İHA geliştirdi: Yerli yazılım kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinin Zoporojye ve Herson istikametlerinde faaliyet gösteren ‘Dnepr’ Askeri Grubu askerlerinin Perun... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T13:04+0300

2024-06-17T13:04+0300

2024-06-17T13:03+0300

dünya

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rusya silahlı kuvvetleri

insansız hava aracı (iha)

herson

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Ağır kargoları hızlı bir şekilde teslim etmek, keşif işlevini görmek, arama kurtarma çalışmalarını yürütmek, etkilenenleri ve yaralıları tahliye etmek, hava indirme gruplarını düşman hatlarının arkasına ulaştırmak. Bugün tüm bunlar artık tek bir araçla yapılabilir. ‘Dnepr’ Askeri Grubu uzmanları, Perun adlı taarruz ve nakliye amaçlı yeni insansız hava aracını geliştirdi” ifadesine yer verildi.Rus yazılımı kullanan Perun’un 200 kilograma varan yük taşıyabildiği kaydedilen açıklamada, “Teslimat için çoğunlukla özel hafif tekerlekli platformlar veya FPV drone'lar kullanılıyor. Geçmişte ağır ürünleri taşımak için en az 13 sortiye ihtiyaç varken artık Perun bunu tek bir seferde yapabilecek” dendi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), herson, zaporojye