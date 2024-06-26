'Eski anlayış tek noktada kendinizi geliştirmekti. Şimdi ise birçok alanda yetkin olmak gerekiyor'

“Teknolojideki dönüşüm hızı, eskisi gibi bir meslekte yetkinliğinizi on yıl boyunca, rekabetten uzak yapmanızı garanti etmiyor. Bu dönüşümle beraber sürekli kendinizi yenilenemeniz gerekiyor. Bu çalışan açısından böyle. İşverenlerin ise sürekli yetkinliği olanları işe alması gerekiyor. Fakat Amerika’da yapılan son bir araştırmaya göre, dönüşümle birlikte eğitim sayesinde çalışanlarınızın yüzde 77’si ile yeni ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. Çalışanlar eğitim aldığında o kaygı da ortadan kalkıyor. Herkes yapay zekadan korkuyordu. Fakat yapay zekayı nasıl yöneteceğini öğrenmek hem çalışanın katma değerini artırıyor hem de kaygıyı azaltıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çalışanların farklı disiplinlerde bilgisinin artması, daha mutlu bir iş hayatı sürmesini sağlayacaktır. Sinemanın görselliğinin verdiği bir birikim var. Felsefecilerden alınan bir birikim var. Bunların hepsi işinize sirayet ediyor. Daha üretken oluyorsunuz. Tek bir alana odaklanmamak gerekiyor. Röensans insanına, yani polimatlara ihtiyacımız var.”