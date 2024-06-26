'Eski anlayış tek noktada kendinizi geliştirmekti. Şimdi ise birçok alanda yetkin olmak gerekiyor'
15:04 26.06.2024 (güncellendi: 12:50 28.06.2024)
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Neo Skola'nın Kurucu Ortağı Özgür Kızılelma, Erdal Kaplanseren’le Ekonomi Panorama’ya konuk oldu.
Neo Skola’nın geçmişini ve sunduğu hizmetleri tanıtan Kızılelma, eğitimlerin sonunda yapılan testlerden başarılı puan alanların sertifika kazandığını da sözlerine ekledi:
“Neo Skola’yı 2018 yılında kurduk. Devlet okulundan üç dönem arkadaşı, üniversite sonrası Oxford-Harvard gibi tecrübeler kazandık. Hayatta yaptığı her şeyi eğitimle yapmış insanlar olarak, topluma karşı sorumlulukla online eğitim platformunun kuruluşunu yaptık. Online eğitimin bize en çok heyecan veren kısmı, herkese erişim imkanı vermesi. Neo-Skola’ya bakarsanız, bakarsanız, normalde belki de hayatları kesişmeyecek insanların en deneyimli eğitmenlerden faydalanmasına imkan sağlıyor. Tabii ilk etapta bir ar-ge sürecimiz oldu. 2020 yılının ocak ayında 14 eğitimle kullanıcılarla buluştuk. Bugün itibarıyla 104 eğitim var Neo Skola’da. Gastronomiden sanata, tarihten mesleki eğitimlere, 15 ayrı kategoride 104 eğitimle kullanıcılarla buluştuk. Şu ana kadar Neo Skola’dan eğitim almış bireysel kullanıcılar 100 binin üzerinde. Bütün eğitim izlenirse kullanıcıya sertifika testi yapılıyor. Orada yüzde 80 ve üzerinde başarı gösterilirse, eğitmenin imzası olan bir dijital katılım belgesi elde ediliyor. Katılan her iki kullanıcıdan birisi de aldığı eğitimlerin sertifikasını LinkedIn üzerinden profesyonel hesaplarından paylaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor.”
Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile birlikte artık insanların tek bir alanda uzmanlaşmaması gerektiğini kaydeden Özgür Kızılelma, “polimat” olarak tabir edilen, birçok alanda uzmanlaşmış ve yetkinliğe sahip insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurguladı:
“Teknolojideki dönüşüm hızı, eskisi gibi bir meslekte yetkinliğinizi on yıl boyunca, rekabetten uzak yapmanızı garanti etmiyor. Bu dönüşümle beraber sürekli kendinizi yenilenemeniz gerekiyor. Bu çalışan açısından böyle. İşverenlerin ise sürekli yetkinliği olanları işe alması gerekiyor. Fakat Amerika’da yapılan son bir araştırmaya göre, dönüşümle birlikte eğitim sayesinde çalışanlarınızın yüzde 77’si ile yeni ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. Çalışanlar eğitim aldığında o kaygı da ortadan kalkıyor. Herkes yapay zekadan korkuyordu. Fakat yapay zekayı nasıl yöneteceğini öğrenmek hem çalışanın katma değerini artırıyor hem de kaygıyı azaltıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çalışanların farklı disiplinlerde bilgisinin artması, daha mutlu bir iş hayatı sürmesini sağlayacaktır. Sinemanın görselliğinin verdiği bir birikim var. Felsefecilerden alınan bir birikim var. Bunların hepsi işinize sirayet ediyor. Daha üretken oluyorsunuz. Tek bir alana odaklanmamak gerekiyor. Röensans insanına, yani polimatlara ihtiyacımız var.”
Farklı disiplinlerden beslenmenin kişinin dünyasını zenginleştireceğinin altını çizen Kızılelma, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün hangi mesleği yaparsanız yapın, kendinizi farklı disiplinlerde beslemeniz iyi olur. Mesela pazarlamacı olarak çalışıyorsunuz. Sinemaya ilginiz varsa, sinemayla ilgili bilginiz varsa, oradaki görsel zenginlik günlük hayattaki mesleğinize de sirayet ediyor. Psikoloji ve felsefe de bu şekilde. Günümüzün koşuşturmasında bir dönemin trendi, tek bir noktaya odaklanıp tek bir fonksiyonda yetkinliği artırmak üzereydi. Bugün ise hayatın bize getirdiği belirsizlikleri, tek bir bilgiyle göğüslemek mümkün değil. Öte yandan tek bir bilgi ile dünyanın zenginliklerini keşfetmek de mümkün değil. Neo Skola olarak kullanıcılarımızın dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.”