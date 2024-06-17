Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: İsviçre bildirgesinin içi boş, hiçbir madde uygulanır değil
© SputnikGeorgiy Muradov
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konulu konferansın nihai bildirgesindeki maddelerin uygulanır olmadığını ve bildirgenin çatışmanın özüne ilişkin cevaplar vermediği için içerik olarak boş olduğunu belirtti.
İsviçre'nin Bürgenstock kentinde Rusya'nın katılımı olmadan düzenlenen Ukrayna konferansının sonunda 92 ülkeden 77’nin imza attığı nihai bildirgede, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin kontrolünün Kiev’e iade edilmesi, Karadeniz ve Azak Denizi’nde serbest dolaşımın sağlanması ve tüm savaş esirlerinin takası ve serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Belgede ayrıca çatışmanın sona erdirilmesi için tüm taraflar arasında diyalog kurulması gerektiği belirtildi.
Georgiy Muradov, Sputnik’e açıklamasında, “Bu bildirgenin içeriği sadece soru işaretleri yaratıyor ve Rusya’nın Batı ile Ukrayna’da yaşadığı çatışmanın özüne ilişkin hiçbir cevap sunmuyor. Bu bildirge çözümle çok az ilgisi olan, ancak Batı’nın tek taraflı çıkarının görünür olduğu konuları içeriyor. Bildiri esasen boş ve bir çözüme yol açmıyor” ifadesini kullandı.
İsviçre konferansının, tüm dünyaya Batı'nın siyasi iktidarsızlığını sergilediğini söyleyen Muradov, sözlerini şöyle sürdürdü:
İsviçre'deki toplantı, Batılı olmayan ülkelerin temsilcilerinin kendilerini yabancı hissettikleri, Kiev'in ilkel bir Rusya karşıtlığı gösterisiydi. Etkinlik, Batı’nın Rusya ile çatışmasının nedenlerini ve özünü incelemeye yaklaşmadığı gibi, Washington ve Brüksel’in giderek daha agresif şekilde saldırdığı Rusya güvenliğini sağlamakla yükümlü olan Rusya yönetiminin sunduğu ayrıntılı argümanlarını da incelemedi ya da dikkate almadı. Sebepler objektif bir şekilde incelenmeden ve ilgili tüm tarafların pozisyonları dikkate alınmadan hiçbir çatışma durumu çözüme kavuşturulamaz. Tam da bu yüzden birçok ülke ya İsviçre konferansına katılmayı reddetti ya da baskılara rağmen bildiriyi desteklemedi. İsviçre’deki etkinlik hiçbir şekilde bir çözüm bulmaya yönelik değildi ve bu nedenle başından beri anlamsız ve zararlıydı.
'Zaporojye NGS talebi bir şantaj'
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansta yapılan, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Kiev’in kontrolüne iade edilmesi çağrısıyla ilgili şu yorumda bulundu:
Bu tür ifadeler, jeopolitik şantaj sihirbazlarının ve büyücülerinin boş büyü sözlerine benziyor. Bunlar görev icabı yapılan açıklamalar ve boşa yapılan çağrılar. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) temsilcileri bile bu toplantıya katılmayı reddetti, çünkü orada dile getirilen tüm çağrıların siyasi olarak önyargılı ve yapıcı eylemler açısından kesinlikle anlamsız olduğunu çok iyi anlıyorlar.