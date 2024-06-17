İsviçre'deki toplantı, Batılı olmayan ülkelerin temsilcilerinin kendilerini yabancı hissettikleri, Kiev'in ilkel bir Rusya karşıtlığı gösterisiydi. Etkinlik, Batı’nın Rusya ile çatışmasının nedenlerini ve özünü incelemeye yaklaşmadığı gibi, Washington ve Brüksel’in giderek daha agresif şekilde saldırdığı Rusya güvenliğini sağlamakla yükümlü olan Rusya yönetiminin sunduğu ayrıntılı argümanlarını da incelemedi ya da dikkate almadı. Sebepler objektif bir şekilde incelenmeden ve ilgili tüm tarafların pozisyonları dikkate alınmadan hiçbir çatışma durumu çözüme kavuşturulamaz. Tam da bu yüzden birçok ülke ya İsviçre konferansına katılmayı reddetti ya da baskılara rağmen bildiriyi desteklemedi. İsviçre’deki etkinlik hiçbir şekilde bir çözüm bulmaya yönelik değildi ve bu nedenle başından beri anlamsız ve zararlıydı.