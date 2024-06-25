TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı

“Gerçekten en sıkıntılı kesimlerden biri esnaf ve zanaatkar. Bu ülkede halkın halini en iyi bilen kesim. Ülke nüfusunun 10’da 1’i kadar üyeye sahip bir konfederasyon. Dolayısıyla esnafın sıkıntıları ülkenin sıkıntılarıdır. Esnaf rahat olursa işçi de memur da hükümetler de rahat olur. Sıkıntının ana sebebi enflasyon ile mücadele, yakın çevremizdeki olaylar. Sıkışmış, gerçekten de havasının alınması gereken bir dönemdeyiz. Esnaf da bu sıkışıklığın göbeğinde olan kesim.”