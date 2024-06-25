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TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergide esnafa yük getirilmemeli. Sıkıntılı dönemlerin aşılması için bugüne... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
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TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir hazırlığını yaptığı vergi paketiyle ve söz konusu paketin ekonomiye ve esnafa yansımaları ile ilgili İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı. Palandöken, şunları söyledi:‘Ülkedeki en sıkıntılı kesim esnaf’‘Alınan kararların esnafa yararı olmadı’‘Esnaf artık büyüyemiyor’‘Vergide esnafa yük getirilmemeli’
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TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı

15:01 25.06.2024 (güncellendi: 14:23 26.06.2024)
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
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İsmet Özçelik
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergide esnafa yük getirilmemeli. Sıkıntılı dönemlerin aşılması için bugüne kadar yapılan çalışmalar heba ediliyor. Alınan kararların esnafa bir yararı olmuyor.” dedi.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir hazırlığını yaptığı vergi paketiyle ve söz konusu paketin ekonomiye ve esnafa yansımaları ile ilgili İsmet Özçelik’in sorularını yanıtladı. Palandöken, şunları söyledi:

‘Ülkedeki en sıkıntılı kesim esnaf’

“Gerçekten en sıkıntılı kesimlerden biri esnaf ve zanaatkar. Bu ülkede halkın halini en iyi bilen kesim. Ülke nüfusunun 10’da 1’i kadar üyeye sahip bir konfederasyon. Dolayısıyla esnafın sıkıntıları ülkenin sıkıntılarıdır. Esnaf rahat olursa işçi de memur da hükümetler de rahat olur. Sıkıntının ana sebebi enflasyon ile mücadele, yakın çevremizdeki olaylar. Sıkışmış, gerçekten de havasının alınması gereken bir dönemdeyiz. Esnaf da bu sıkışıklığın göbeğinde olan kesim.”

‘Alınan kararların esnafa yararı olmadı’

“Alınan kararların esnafa yararı olmadı. Maliye devletin temeli, burada verilen kararlar inandırıcı olmalı. ‘Enflasyonu düşüreceğim’ normal bir söylem. Enflasyon düşüyor mu? Kararnameler, torba yasa ile halledilebilecek meseleler gibi görünüyor. Bugüne kadarki sıkıntılı dönemin aşılması ile ilgili çalışmaları da heba ediliyor.”

‘Esnaf artık büyüyemiyor’

“Esnaf artık günü geçirmeye umutlanan, evine ekmek götürebilecek insan oldu. Eskiden esnaf büyürdü. Türkiye’nin hala en büyüğü olarak kabul ettiğimiz sanayicilerinin hepsi esnaflıktan gelme.”

‘Vergide esnafa yük getirilmemeli’

“ÖTV artışları, petrole gelecek zamların duyurulması… bunların hepsi almadığın ürünün üstüne koyulan zamlar. Örneğin sokak arasında bir esnaf lokantasını düşünelim. Yüzde 1 olan KDV, yüzde 10’a çıkarılıyor. Böyle bir uygulamanın olması mümkün mü? Çıktığı zaman bunun bir dönüşü olmayacak, o zaman her şey artabilir.”

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