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Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında 1984'te Turgut Özal tarafından kaldırılan servet vergisini anlattı. Yılmaz, "Her şey patronların, sermayedarların... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
Sputnik Türkiye
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
Radyo Sputnik’te yayımlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz, servet vergisinin tarihini anlattı.Servet sahiplerinden alınan verginin 18 Nisan 1984’te Turgut Özal döneminde kaldırıldığına değinen Yılmaz, “Turgut Özal kaldırıyor, çünkü iş insanları Turgut Özal’a baskı yapıyorlar. Dönem de darbe dönemi. 12 Eylül Darbesi olmuş, sendikalar ve işçi sınıfı inim inim inletiliyor. Her şey patronların, sermayedarların lehineydi. Turgut Özal’a baskı yaptılar ve bunu kaldırdılar. 24 yıl bu ülkede servet vergisi uygulandı” dedi.1998 yılında dönemin Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından hazırlanan ‘Nereden Buldun Yasası’nın birden zenginleşen iş insanlarının bağlantılarını kontrol etme amacıyla hazırlandığını söyleyen Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra bu yasanın kaldırıldığını belirtti ve şöyle devam etti:
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servet vergisi, vergi paketi, turgut özal, zekeriya temizel
servet vergisi, vergi paketi, turgut özal, zekeriya temizel

Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi

11:04 25.06.2024 (güncellendi: 11:02 26.06.2024)
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
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Fethi Yılmaz
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Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında 1984'te Turgut Özal tarafından kaldırılan servet vergisini anlattı. Yılmaz, "Her şey patronların, sermayedarların lehineydi. Turgut Özal’a baskı yaptılar ve bunu kaldırdılar" dedi.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz, servet vergisinin tarihini anlattı.
Servet sahiplerinden alınan verginin 18 Nisan 1984’te Turgut Özal döneminde kaldırıldığına değinen Yılmaz, “Turgut Özal kaldırıyor, çünkü iş insanları Turgut Özal’a baskı yapıyorlar. Dönem de darbe dönemi. 12 Eylül Darbesi olmuş, sendikalar ve işçi sınıfı inim inim inletiliyor. Her şey patronların, sermayedarların lehineydi. Turgut Özal’a baskı yaptılar ve bunu kaldırdılar. 24 yıl bu ülkede servet vergisi uygulandı” dedi.
1998 yılında dönemin Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından hazırlanan ‘Nereden Buldun Yasası’nın birden zenginleşen iş insanlarının bağlantılarını kontrol etme amacıyla hazırlandığını söyleyen Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra bu yasanın kaldırıldığını belirtti ve şöyle devam etti:
“1999’da seçimden sonra DSP-ANAP-MHP Koalisyonu kuruluyor ve bu yasa çıkarılıyor. 9 Ocak 2003’te Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Temizel’in hazırladığı bu yasa yürürlükten kaldırılıyor. Bu bir tercihtir. Siz işçinin, emekçinin lehine mi politikalar geliştireceksiniz yoksa patronların lehine mi? Bakıldığında tercih daha çok patronların lehine gibi görünüyor. Neden? Vergi paketi çıkartıyorsunuz, servet vergisinden hiç bahsedilmiyor. Bazı indirimler yapılacak deniyor ama hala patronların SGK’dan prim muafiyeti için 5 puanlık düşüşlerini devlet ödüyor. Bunun maliyeti 166 milyar TL. 2024 yılı bütçesinden 166 milyar TL buna ayrıldı. Bakıldığında bu pakete, savunulacak bir yeri olmamasıyla birlikte hem gelir hem de vergi adaletsizliği getiriyor. Gelir adaletsizliği zaten var, makas sürekli açılıyor. Türkiye’nin yüzde 10-15’lik kısmıyla, diğer kısmı arasındaki gelir adaletsizliği sürekli açılırken vergi adaletsizliğiyle de bunu beslemek, adalet midir? Bunu yapanın da ‘adalet’ ismini partisinin başına koyması ayrı bir tartışma. Çünkü iktidara gelirken bu konuda adaletli olacaklarını söyleyip partilerine ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’ ifadesini vermişlerdi. Ama bakıldığında tablo bunu göstermiyor.”
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