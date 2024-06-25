Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi

“1999’da seçimden sonra DSP-ANAP-MHP Koalisyonu kuruluyor ve bu yasa çıkarılıyor. 9 Ocak 2003’te Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Temizel’in hazırladığı bu yasa yürürlükten kaldırılıyor. Bu bir tercihtir. Siz işçinin, emekçinin lehine mi politikalar geliştireceksiniz yoksa patronların lehine mi? Bakıldığında tercih daha çok patronların lehine gibi görünüyor. Neden? Vergi paketi çıkartıyorsunuz, servet vergisinden hiç bahsedilmiyor. Bazı indirimler yapılacak deniyor ama hala patronların SGK’dan prim muafiyeti için 5 puanlık düşüşlerini devlet ödüyor. Bunun maliyeti 166 milyar TL. 2024 yılı bütçesinden 166 milyar TL buna ayrıldı. Bakıldığında bu pakete, savunulacak bir yeri olmamasıyla birlikte hem gelir hem de vergi adaletsizliği getiriyor. Gelir adaletsizliği zaten var, makas sürekli açılıyor. Türkiye’nin yüzde 10-15’lik kısmıyla, diğer kısmı arasındaki gelir adaletsizliği sürekli açılırken vergi adaletsizliğiyle de bunu beslemek, adalet midir? Bunu yapanın da ‘adalet’ ismini partisinin başına koyması ayrı bir tartışma. Çünkü iktidara gelirken bu konuda adaletli olacaklarını söyleyip partilerine ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’ ifadesini vermişlerdi. Ama bakıldığında tablo bunu göstermiyor.”