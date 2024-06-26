https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/1085237503.html

'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'

'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'

Sputnik Türkiye

Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Güçlü Özgan, "Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olan ithalat politikası... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T09:05+0300

2024-06-26T09:05+0300

2024-06-26T11:42+0300

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'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası' Sputnik Türkiye 'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'

Yaz mevsiminde gerilemesi beklenen gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor. Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, "Türkiye’de resmi verilere göre gıda enflasyonu yüzde 70 düzeyinde. ENAG’a göreyse yüzde 110’a ulaşmış durumda" dedi.Özgan, şunları söyledi:Geçmiş dönemlerde de ithalatın, ekonomi politikasını canlandırmanın tek yolu olarak görüldüğünü söyleyen Özgan, "2019’da TÜİK verilerine göre Türkiye’nin gıda ürünleri ithalatı 15 milyar dolar iken, 2023 Aralık itibarıyla 21 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Bu kadar üretime açık topraklarda yaşıyoruz, hem insan potansiyeli açısından hem doğal kaynaklar açısından böylesine bir ithalat politikasıyla sistemi döndürebilmenin ya da bu fiyatları azaltabilmenin imkanı yok" dedi. 'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'"1980'lerde Özal döneminden beri ortaya çıkan neo-liberal politika, üretmek yerine alalım, diyor" diye ekleyen Özgan, şöyle devam etti:Özgan, son olarak şöyle ekledi:

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2024

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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