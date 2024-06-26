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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
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Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Güçlü Özgan, "Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olan ithalat politikası... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
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'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
Sputnik Türkiye
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
Yaz mevsiminde gerilemesi beklenen gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor. Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, "Türkiye’de resmi verilere göre gıda enflasyonu yüzde 70 düzeyinde. ENAG’a göreyse yüzde 110’a ulaşmış durumda" dedi.Özgan, şunları söyledi:Geçmiş dönemlerde de ithalatın, ekonomi politikasını canlandırmanın tek yolu olarak görüldüğünü söyleyen Özgan, "2019’da TÜİK verilerine göre Türkiye’nin gıda ürünleri ithalatı 15 milyar dolar iken, 2023 Aralık itibarıyla 21 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Bu kadar üretime açık topraklarda yaşıyoruz, hem insan potansiyeli açısından hem doğal kaynaklar açısından böylesine bir ithalat politikasıyla sistemi döndürebilmenin ya da bu fiyatları azaltabilmenin imkanı yok" dedi. 'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'"1980'lerde Özal döneminden beri ortaya çıkan neo-liberal politika, üretmek yerine alalım, diyor" diye ekleyen Özgan, şöyle devam etti:Özgan, son olarak şöyle ekledi:
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enag, tüik, gıda enflasyonu, gıda, ithalat politikası, buğday, ithalat
enag, tüik, gıda enflasyonu, gıda, ithalat politikası, buğday, ithalat

'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'

09:05 26.06.2024 (güncellendi: 11:42 26.06.2024)
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
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Güçlü Özgan
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Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Güçlü Özgan, "Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olan ithalat politikası sadece bugünün eseri değil, bunu sadece AK Parti’nin omuzlarına yüklemenin bir anlamı yok." dedi.
Yaz mevsiminde gerilemesi beklenen gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor. Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, "Türkiye’de resmi verilere göre gıda enflasyonu yüzde 70 düzeyinde. ENAG’a göreyse yüzde 110’a ulaşmış durumda" dedi.
Özgan, şunları söyledi:

"Et ve Süt Kurumu’nun son 2 aylık fiyatlarına bakınca ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: Et fiyatları son 2 ayda 410 liradan 310 liraya düşmüş durumda. Yüzde 25’lik bir düşmeden bahsedebiliriz. Ama markete, kasaba gittiğinizde bu fiyat azalışından faydalanamıyorsunuz. Çünkü girdi maliyetleri, vergiler, elektrik, su, çalışanların maaşları, akaryakıt maliyetleri vs. Girdi maliyetlerini frenlemedikten sonra bir şekilde bu düşüşlerin tezgaha yansımasının imkanı yok."

Geçmiş dönemlerde de ithalatın, ekonomi politikasını canlandırmanın tek yolu olarak görüldüğünü söyleyen Özgan, "2019’da TÜİK verilerine göre Türkiye’nin gıda ürünleri ithalatı 15 milyar dolar iken, 2023 Aralık itibarıyla 21 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Bu kadar üretime açık topraklarda yaşıyoruz, hem insan potansiyeli açısından hem doğal kaynaklar açısından böylesine bir ithalat politikasıyla sistemi döndürebilmenin ya da bu fiyatları azaltabilmenin imkanı yok" dedi.

'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'

"1980'lerde Özal döneminden beri ortaya çıkan neo-liberal politika, üretmek yerine alalım, diyor" diye ekleyen Özgan, şöyle devam etti:
"Geride bıraktığımız yıl en çok ithal ettiğimiz ürün buğday. Buğday fiyatlarıyla ilgili tartışmalar çok ciddi bir şekilde yapılıyor biliyorsunuz. Geride bıraktığımız yıl 3,5 milyar dolarlık buğday alımı yapmışız. Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olan ithalat politikası sadece bugünün eseri değil, bunu sadece AK Parti’nin omuzlarına yüklemenin bir anlamı yok."
Özgan, son olarak şöyle ekledi:
"Türkiye’nin üreten nüfusunun oranı genel nüfusla karşılaştırıldığında yüzde 5,5’a kadar düşmüş durumda. Yaş ortalaması 58. Bu şu anlama geliyor: 3-5 sene içerisinde tarım yapacak çiftçi bulamayacağız, köyde yaşayıp tarımla uğraşan insan kaynağımızı neredeyse kaybedeceğiz. Bu ve benzeri nedenlerle işte Türkiye’de gıda enflasyonunun düşmesine imkan yok. Enflasyon düşse bile fiyat artışı devam edecek, sadece artış hızı azalacak."
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