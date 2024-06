'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'

"Et ve Süt Kurumu’nun son 2 aylık fiyatlarına bakınca ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: Et fiyatları son 2 ayda 410 liradan 310 liraya düşmüş durumda. Yüzde 25’lik bir düşmeden bahsedebiliriz. Ama markete, kasaba gittiğinizde bu fiyat azalışından faydalanamıyorsunuz. Çünkü girdi maliyetleri, vergiler, elektrik, su, çalışanların maaşları, akaryakıt maliyetleri vs. Girdi maliyetlerini frenlemedikten sonra bir şekilde bu düşüşlerin tezgaha yansımasının imkanı yok."