https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/1085237503.html
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Güçlü Özgan, "Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olan ithalat politikası... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T09:05+0300
2024-06-26T09:05+0300
2024-06-26T11:42+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
gıda
gıda fiyatları
enflasyon
gıda enflasyonu
tüik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085239609_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_62628e3e43dbfd9dfc04bef30660ffe6.jpg
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
Sputnik Türkiye
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
Yaz mevsiminde gerilemesi beklenen gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor. Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, "Türkiye’de resmi verilere göre gıda enflasyonu yüzde 70 düzeyinde. ENAG’a göreyse yüzde 110’a ulaşmış durumda" dedi.Özgan, şunları söyledi:Geçmiş dönemlerde de ithalatın, ekonomi politikasını canlandırmanın tek yolu olarak görüldüğünü söyleyen Özgan, "2019’da TÜİK verilerine göre Türkiye’nin gıda ürünleri ithalatı 15 milyar dolar iken, 2023 Aralık itibarıyla 21 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Bu kadar üretime açık topraklarda yaşıyoruz, hem insan potansiyeli açısından hem doğal kaynaklar açısından böylesine bir ithalat politikasıyla sistemi döndürebilmenin ya da bu fiyatları azaltabilmenin imkanı yok" dedi. 'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'"1980'lerde Özal döneminden beri ortaya çıkan neo-liberal politika, üretmek yerine alalım, diyor" diye ekleyen Özgan, şöyle devam etti:Özgan, son olarak şöyle ekledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085239609_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cf7013fa6d76ffdef1a1ab7b39131044.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
enag, tüik, gıda enflasyonu, gıda, ithalat politikası, buğday, ithalat
enag, tüik, gıda enflasyonu, gıda, ithalat politikası, buğday, ithalat
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:05 26.06.2024 (güncellendi: 11:42 26.06.2024)
Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Güçlü Özgan, "Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olan ithalat politikası sadece bugünün eseri değil, bunu sadece AK Parti’nin omuzlarına yüklemenin bir anlamı yok." dedi.
Yaz mevsiminde gerilemesi beklenen gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor. Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, "Türkiye’de resmi verilere göre gıda enflasyonu yüzde 70 düzeyinde. ENAG’a göreyse yüzde 110’a ulaşmış durumda" dedi.
"Et ve Süt Kurumu’nun son 2 aylık fiyatlarına bakınca ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: Et fiyatları son 2 ayda 410 liradan 310 liraya düşmüş durumda. Yüzde 25’lik bir düşmeden bahsedebiliriz. Ama markete, kasaba gittiğinizde bu fiyat azalışından faydalanamıyorsunuz. Çünkü girdi maliyetleri, vergiler, elektrik, su, çalışanların maaşları, akaryakıt maliyetleri vs. Girdi maliyetlerini frenlemedikten sonra bir şekilde bu düşüşlerin tezgaha yansımasının imkanı yok."
Geçmiş dönemlerde de ithalatın, ekonomi politikasını canlandırmanın tek yolu olarak görüldüğünü söyleyen Özgan, "2019’da TÜİK verilerine göre Türkiye’nin gıda ürünleri ithalatı 15 milyar dolar iken, 2023 Aralık itibarıyla 21 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Bu kadar üretime açık topraklarda yaşıyoruz, hem insan potansiyeli açısından hem doğal kaynaklar açısından böylesine bir ithalat politikasıyla sistemi döndürebilmenin ya da bu fiyatları azaltabilmenin imkanı yok" dedi.
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
"1980'lerde Özal döneminden beri ortaya çıkan neo-liberal politika, üretmek yerine alalım, diyor" diye ekleyen Özgan, şöyle devam etti:
"Geride bıraktığımız yıl en çok ithal ettiğimiz ürün buğday. Buğday fiyatlarıyla ilgili tartışmalar çok ciddi bir şekilde yapılıyor biliyorsunuz. Geride bıraktığımız yıl 3,5 milyar dolarlık buğday alımı yapmışız. Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olan ithalat politikası sadece bugünün eseri değil, bunu sadece AK Parti’nin omuzlarına yüklemenin bir anlamı yok."
Özgan, son olarak şöyle ekledi:
"Türkiye’nin üreten nüfusunun oranı genel nüfusla karşılaştırıldığında yüzde 5,5’a kadar düşmüş durumda. Yaş ortalaması 58. Bu şu anlama geliyor: 3-5 sene içerisinde tarım yapacak çiftçi bulamayacağız, köyde yaşayıp tarımla uğraşan insan kaynağımızı neredeyse kaybedeceğiz. Bu ve benzeri nedenlerle işte Türkiye’de gıda enflasyonunun düşmesine imkan yok. Enflasyon düşse bile fiyat artışı devam edecek, sadece artış hızı azalacak."