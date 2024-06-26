https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kripto-varliklara-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1085265949.html

Kripto varlıklara düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Kripto varlıklara düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Sputnik Türkiye

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T21:04+0300

2024-06-26T21:04+0300

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Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Kanunla Sermaye Piyasası Kanunu'na kripto varlıklara ilişkin tanımlar ekleniyor.Buna göre, 'cüzdan' kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların ya da bu varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamalar olarak tanımlandı. Kanuna göre, 'kripto varlık' da dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar olarak tanımlanıyor.Yeni kanunda öne çıkan başlıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/resmi-gazetede-yayimlandi-gelismis-guvenlik-sistemleri-araclarda-zorunlu-hale-gelecek-1085256226.html

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