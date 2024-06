LGS'ye giren öğrenciden dava

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/lgsye-giren-ogrenciden-dava-1084832389.html

İstanbul'da LGS sınavına giren ortaokul öğrencisi, Fen Bilgisi alanındaki bir sorunun cevabının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yanlış açıklandığını... 14.06.2024

İstanbul'da LGS'ye giren öğrenci bir sorunun cevabının değiştirilmesi talebiyle dava açtı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemsettin Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ali Taha Genç, 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda bir sorunun cevabının yanlış olduğu gerekçeçiyle Ankara 8. İdare Mahkemesi'ne açtığı davaya ilişkin süreci ve yaşadıklarını anlattı.Genç, LGS sınavının ardından MEB tarafından yayımlanan cevaplarla sonuçlarını karşılaştırdığında, Sayısal Bölüm A Kitapçığı'ndaki Fen Bilgisi 13. soruyu yanlış yaptığını görmesi üzerine araştırmaya başladığını söyledi. Soruyla ilgili önce fizik öğretmenlerine danıştığını, sonra ODTÜ Fizik'ten bir öğretim görevlisinin YouTube videosunda kendi işaretlediği cevabın doğru olduğunu gördüğünü ileri süren Genç, durumu ailesiyle paylaştığında avukat babası Aziz Genç'le dava açmaya karar verdiklerini belirtti.'Bir sorunun etkisi büyük'Bir yanlış cevabın 5.33'e yakın puan götürdüğünü kaydeden Genç, "480 puanla alan bir okula 475 ile giremem. 360-370 puan alan bir kişiye belki 5 puanın çok etkisi olmaz. Full yapan birinin bu soruyu yanlış yaptığını düşünün, 495 ile 500 puan arasında dağlar kadar fark var. Bir sorunun etkisi büyük" diye konuştu.Genç, hesaplamalarına göre sınavda 86 doğru 4 yanlış yaptığını, hedefinin Vefa veya Pertevniyal Lisesi olduğunu ifade ederek, "Cevabın A şıkkı olarak değiştirilmesini veya sorunun iptal edilmesini talep ediyoruz" dedi.'Yürütmeyi durdurma davası açtık'Genç'in avukatı Mevlüt Polat ise yasal süreç içinde yürütmeyi durdurma davası açtıklarını kaydederek, "Nihai kararı mahkeme bütün dosya hakkındaki incelemesi yaptıktan sonra verecek. Yürütmeyi durdurma ise bir işlemi geçici askıya alan bir tedbir kararıdır. Takvim çok kısıtlı, sınırlı bir süre var. Yürütmeyi durdurma kararından sonra mahkemenin dosyayı tümüyle ele alıp nihai kararını vermesi bu kısıtlı sürede mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.Mahkemenin bu konuda karar vermesini değerlendiren Polat, şunları kaydetti:Dava dilekçesindenÖğrenci Ali Taha Genç'in anne ve babasının "davacı", MEB'in ise "davalı" olarak yer aldığı dava dilekçesinde, Genç'in aynı zamanda Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrencisi olduğu, eğitim hayatını başarılı bir şekilde geçirdiği, LGS sınavına uzun zamandır birçok ek destek programıyla hazırlandığı aktarıldı.Genç'in LGS sınavına girerek neredeyse bütün soruları doğru yanıtladığı ve sınavın ardından MEB tarafından soru ve cevaplar yayımlandıktan sonra kontrol yaptığı kaydedilen dilekçede, "Müvekkil cevapları kontrol ettiğinde Sayısal Bölüm A Kitapçığı'ndaki Fen Bilgisi 13. sorusunun cevabının C şıkkı olduğunu görmüştür. Soruyu ve cevabı tekrar kontrol ettiğinde aslında doğru cevabın A şıkkı olması gerektiği, bu sebeple cevabın yanlış olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.Dilekçede, Genç'in istediği liseye yerleşebilmesi için sorulan soruların tamamına yakınının doğru cevaplaması gerektiği belirtilerek," Hatalı cevanın iptal edilerek doğru şıkkın A olduğunun tespit edilmemesi halinde hak ettiği puanı alamaması ve istediği okula gidememesi sebebiyle maddi ve manevi ciddi mağduriyeti söz konusu olacaktır." denildi.Söz konusu soruya ve cevabın neden A şıkkı olması gerektiğine dair ayrıntılara yer verilen dilekçede, "Bir soru ile sıralama ve yerleşilen okulların değiştiği bilinmektedir. Bu şekilde sınav sonuçlarının açıklanması halinde müvekkilin puanı ve yerleştiği okulları değişecek, bu durum hem müvekkil hem de diğer adaylar açısından ciddi mağduriyetlere sebebiyet verecektir." ifadesi kullanıldı.Sorunun doğru yanıtı C şıkkı olarak açıklandıMEB tarafından açıklanan cevap anahtarına göre doğru yanıtı C şıkkı olarak gösterilen ve işçi, tahta, yer, tavan ve makaralardan oluşan bir görselin yer aldığı dava konusu 13. Fen Bilimleri sorusu ise şöyle:Özellikleri ve ağırlığı her yerinde aynı olan eşit bölmelendirilmiş bir tahtanın taşınması için kullanılan sistemde tavana ve tahtaya şekilde gibi bağlanan makaralara esnemeyen bir ip geçiriliyor. Bu ip, işçiler tarafından şekildeki gibi tutulduğunda tahta yatay dengede kalıyor. Bu sitemde makaraların, makaraların bağlı olduğu çubukların ve ipin ağırlıklarıyla sürtünmeler önemsenmemektedir. Bu tahta şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliği en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

