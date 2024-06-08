https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yksye-giren-adami-oglu-cikista-bekledi-arkeoloji-bolumunu-hedefliyorum-1084637426.html

YKS'ye giren adamı oğlu çıkışta bekledi: 'Arkeoloji bölümünü hedefliyorum'

YKS'ye giren adamı oğlu çıkışta bekledi: 'Arkeoloji bölümünü hedefliyorum'

Sputnik Türkiye

Antalya'da 62 yaşındaki baba, oğlunun eğitim gördüğü lisede YKS sınavına girdi. 44 yıl sonra yeniden öğrenim görmeyi planlayan Mahmut Deniz "Antalya, tarih ve... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T13:10+0300

2024-06-08T13:10+0300

2024-06-08T13:10+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

baba

oğul

arkeoloji

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Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1980 yılında bitiren Mahmut Deniz, mezuniyetinden 44 yıl sonra yeniden girdiği sınavda bir kez daha üniversite heyecanını yaşadı.Deniz, 44 yıl sonra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Antalya'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde girdi.Sınav öncesi Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Mahmut Deniz, "44 yıl sonra aynı heyecanı yaşamak güzel. Öğrenmenin yaşı yoktur. Antalya, tarih ve doğa şehri olduğu için arkeoloji bölümüne girmeyi hedefliyorum. İnşallah başaracağım" dedi.Deniz, sınava geçmiş yıllarda çıkan soruları çözerek hazırlandığını dile getirdi.!Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz'Sınava girdiği merkezin kendisi için ayrı önemi olduğunu anlatan Deniz, "Oğlum da bu okulda okuyor. Sınava oğlum ve eşimle geldim. Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz. Oğlumun okuduğu okulda sınava girmek benim için ayrı bir güzellik" diye konuştu.Lise 9. sınıf öğrencisi Dağ Bora Deniz de "Babamın başarılı olacağına inanıyorum. 3 yıl sonra ben de üniversite sınavına gireceğim. Geçen yıl babam beni Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında beklemişti, ben de şimdi onu YKS'de burada bekliyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sinava-10-dakika-gec-kalan-aday-osymnin-sisteminde-baska-okul-yaziyordu-1084634401.html

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), baba, oğul, arkeoloji