https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yksye-giren-adami-oglu-cikista-bekledi-arkeoloji-bolumunu-hedefliyorum-1084637426.html
YKS'ye giren adamı oğlu çıkışta bekledi: 'Arkeoloji bölümünü hedefliyorum'
YKS'ye giren adamı oğlu çıkışta bekledi: 'Arkeoloji bölümünü hedefliyorum'
Sputnik Türkiye
Antalya'da 62 yaşındaki baba, oğlunun eğitim gördüğü lisede YKS sınavına girdi. 44 yıl sonra yeniden öğrenim görmeyi planlayan Mahmut Deniz "Antalya, tarih ve... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T13:10+0300
2024-06-08T13:10+0300
2024-06-08T13:10+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
baba
oğul
arkeoloji
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Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1980 yılında bitiren Mahmut Deniz, mezuniyetinden 44 yıl sonra yeniden girdiği sınavda bir kez daha üniversite heyecanını yaşadı.Deniz, 44 yıl sonra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Antalya'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde girdi.Sınav öncesi Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Mahmut Deniz, "44 yıl sonra aynı heyecanı yaşamak güzel. Öğrenmenin yaşı yoktur. Antalya, tarih ve doğa şehri olduğu için arkeoloji bölümüne girmeyi hedefliyorum. İnşallah başaracağım" dedi.Deniz, sınava geçmiş yıllarda çıkan soruları çözerek hazırlandığını dile getirdi.!Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz'Sınava girdiği merkezin kendisi için ayrı önemi olduğunu anlatan Deniz, "Oğlum da bu okulda okuyor. Sınava oğlum ve eşimle geldim. Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz. Oğlumun okuduğu okulda sınava girmek benim için ayrı bir güzellik" diye konuştu.Lise 9. sınıf öğrencisi Dağ Bora Deniz de "Babamın başarılı olacağına inanıyorum. 3 yıl sonra ben de üniversite sınavına gireceğim. Geçen yıl babam beni Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında beklemişti, ben de şimdi onu YKS'de burada bekliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sinava-10-dakika-gec-kalan-aday-osymnin-sisteminde-baska-okul-yaziyordu-1084634401.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), baba, oğul, arkeoloji
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), baba, oğul, arkeoloji
YKS'ye giren adamı oğlu çıkışta bekledi: 'Arkeoloji bölümünü hedefliyorum'
Antalya'da 62 yaşındaki baba, oğlunun eğitim gördüğü lisede YKS sınavına girdi. 44 yıl sonra yeniden öğrenim görmeyi planlayan Mahmut Deniz "Antalya, tarih ve doğa şehri olduğu için arkeoloji bölümüne girmeyi hedefliyorum. İnşallah başaracağım" dedi.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1980 yılında bitiren Mahmut Deniz, mezuniyetinden 44 yıl sonra yeniden girdiği sınavda bir kez daha üniversite heyecanını yaşadı.
Deniz, 44 yıl sonra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Antalya'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde girdi.
Sınav öncesi Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Mahmut Deniz, "44 yıl sonra aynı heyecanı yaşamak güzel. Öğrenmenin yaşı yoktur. Antalya, tarih ve doğa şehri olduğu için arkeoloji bölümüne girmeyi hedefliyorum. İnşallah başaracağım" dedi.
Deniz, sınava geçmiş yıllarda çıkan soruları çözerek hazırlandığını dile getirdi.
!Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz'
Sınava girdiği merkezin kendisi için ayrı önemi olduğunu anlatan Deniz, "Oğlum da bu okulda okuyor. Sınava oğlum ve eşimle geldim. Bu heyecanı birlikte yaşıyoruz. Oğlumun okuduğu okulda sınava girmek benim için ayrı bir güzellik" diye konuştu.
Lise 9. sınıf öğrencisi Dağ Bora Deniz de "Babamın başarılı olacağına inanıyorum. 3 yıl sonra ben de üniversite sınavına gireceğim. Geçen yıl babam beni Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında beklemişti, ben de şimdi onu YKS'de burada bekliyorum" ifadelerini kullandı.