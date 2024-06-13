https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abdnin-florida-eyaletinde-sel-acil-durum-ilan-edildi-1084803062.html

ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle bazı bölgelerde acil durum ilan edildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T14:18+0300

2024-06-13T14:18+0300

2024-06-13T14:18+0300

dünya

abd

florida

sel

acil durum

video

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084805519_0:207:1803:1221_1920x0_80_0_0_a23f49be7396836c2af0f662794db436.png

ABD’nin güneyinde Florida’da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, sellere yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sular altında kaldı.Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında bin 200'den fazla uçuşta aksama yaşandı.Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada Broward, Collier, Lee, Miami-Dade ve Sarasota için acil durum ilan edildiğini duyurdu.Ulusal Hava Durumu Servisi eyalette şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-esi-benzeri-gorulmemis-bir-dogal-felakete-yaklasiyor-1084791384.html

florida

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi Sputnik Türkiye ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi 2024-06-13T14:18+0300 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, florida, sel, acil durum, video