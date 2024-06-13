https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abdnin-florida-eyaletinde-sel-acil-durum-ilan-edildi-1084803062.html
ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi
ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle bazı bölgelerde acil durum ilan edildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T14:18+0300
2024-06-13T14:18+0300
2024-06-13T14:18+0300
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ABD’nin güneyinde Florida’da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, sellere yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sular altında kaldı.Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında bin 200'den fazla uçuşta aksama yaşandı.Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada Broward, Collier, Lee, Miami-Dade ve Sarasota için acil durum ilan edildiğini duyurdu.Ulusal Hava Durumu Servisi eyalette şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-esi-benzeri-gorulmemis-bir-dogal-felakete-yaklasiyor-1084791384.html
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ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi
2024-06-13T14:18+0300
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abd, florida, sel, acil durum, video
abd, florida, sel, acil durum, video
ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi
ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle bazı bölgelerde acil durum ilan edildi.
ABD’nin güneyinde Florida’da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, sellere yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sular altında kaldı.
Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında bin 200'den fazla uçuşta aksama yaşandı.
Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada Broward, Collier, Lee, Miami-Dade ve Sarasota için acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Ulusal Hava Durumu Servisi eyalette şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.