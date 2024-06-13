https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-esi-benzeri-gorulmemis-bir-dogal-felakete-yaklasiyor-1084791384.html

‘ABD eşi benzeri görülmemiş bir doğal felakete yaklaşıyor’

‘ABD eşi benzeri görülmemiş bir doğal felakete yaklaşıyor’

Sputnik Türkiye

ABD'nin Batı Kıyısı boyunca deniz altında uzanan büyük fay hattının, 9 büyüklüğündeki deprem ve 30 metre yüksekliğindeki tsunami tetikleyebileceği belirtildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T09:47+0300

2024-06-13T09:47+0300

2024-06-13T09:49+0300

dünya

abd

fay hattı

deprem

tsunami

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, “ABD’nin batı kıyısı boyunca deniz altında uzanan fay hattı, Kaliforniya’da beklenen ‘büyük sarsıntıdan’ bile daha yıkıcı bir mega depremi tetikleyebilir” ifadesine yer verildi.Bu bölgedeki fayın diğerleri gibi kesintisiz bir şerit olmadığı, dört parçaya bölündüğü kaydedildi. Bu keşif devasa bir felaket vaat ediyor, çünkü tektonik plakalar birbirleriyle çarpışabilir ve dokuz şiddetindeki deprem riskiyle birlikte basınç oluşturabilir.Bilim insanlarına göre, böyle bir felaket en az 30 metre yüksekliğinde bir tsunamiye yol açabilir ve 10 binden fazla insanın yaşamına mal olabilir. Yetkililer böyle bir doğal afetin ardından ceset zehri, kirli su ve ticari, endüstriyel ve evsel kaynaklı kimyasal sızıntılardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle çok sayıda ilave ölüm olacağını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/dunya-genelinde-zorla-yerinden-edilenlerin-sayisi-120-milyona-ulasti-1084790758.html

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abd, fay hattı, deprem, tsunami