https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/polonyadan-rusya-ve-belarusa-karsi-yeni-onlem-dunyada-bu-sistemi-kullanan-ikinci-ulke-olacagiz-1084100469.html

Polonya'dan Rusya ve Belarus'a karşı yeni önlem: 'Dünyada bu sistemi kullanan ikinci ülke olacağız'

Polonya'dan Rusya ve Belarus'a karşı yeni önlem: 'Dünyada bu sistemi kullanan ikinci ülke olacağız'

Sputnik Türkiye

Varşova, ABD'den Barbara tipi 4 istihbarat balonu alınmasını öngören sözleşmeye imza attı. Polonya Savunma Bakanı, dünyada bu sistemi kullanan ikinci ülke... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T14:50+0300

2024-05-22T14:50+0300

2024-05-22T15:00+0300

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Polonya Başbakanı Donald Tusk'un Rusya ve Belarus'la bulunan ortak sınırda güvenliği artırmak amacıyla 2.5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurmasının ardından Varşova'dan ilk adım geldi.Polonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Varşova ve Washington, Doğu Avrupa ülkesine Barbara tipi 4 istihbarat balonu satılmasını öngören anlaşmayı imzaladı.Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "Bu anlaşma bizim güvenliğimizi belirliyor. Polonya dünyada bu tür bir sistem kullanan ikinci ülke olacak" dedi.Anlaşmanın tutarının 960 milyon dolar olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, balonların ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki Rusya ve Belarus sınırlarına konuşlandırılacağını ifade etti.Barbara tipi istihbarat balonları, 300 km'den fazla bir yarıçap içindeki füzeleri, uçakları, insansız hava araçlarını ve yüzen taşıtları tespit etme kapasitesine sahip.Polonya'nın güneyindeki Krakov kentinde Monte Casino Savaşı'nın 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Başbakan Tusk, ülkesinin Rusya ve Belarus ile sınırı boyunca askeri kontrol noktalarının güçlendirilmesini amaçlayan 'Kalkan-Doğu Projesi' için çalışmalarının başladığını belirtmişti.Tusk, ülkesinin AB'nin doğu sınırının güvenliğinden sorumlu olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda güvenliği artırmak amacıyla 2.5 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etmişti.Rusya, Polonya'yı tehdit ettiğine dair iddiaları reddediyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'a verdiği demeçte, Rusya’nın Polonya veya Letonya’ya saldırma ihtimaliyle ilgili soruya "Bu senaryo sadece Polonya’nın Rusya’ya saldırması halinde gerçek olabilir. Neden? Çünkü Ne Polonya, ne de Letonya’da bir çıkarımız var. Neyimize gerek bu? Sadece tehditler var" yanıtını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/polonya-basbakani-tuskun-ukraynadaki-nato-varligina-iliskin-sozleri-uzerine-rusyadan-aciklama-1083660336.html

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polonya, abd, istihbarat, balon, rusya, belarus, avrupa birliği, ab, sınır güvenliği