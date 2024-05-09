https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/polonya-basbakani-tuskun-ukraynadaki-nato-varligina-iliskin-sozleri-uzerine-rusyadan-aciklama-1083660336.html
Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO varlığına ilişkin sözleri üzerine Rusya’dan açıklama
Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO varlığına ilişkin sözleri üzerine Rusya’dan açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerinin Batı’nın... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T21:33+0300
2024-05-09T21:33+0300
2024-05-09T21:33+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerini yorumladı.Zaharova Tusk’ın açıklamasına ilişkin olarak, “Batı’nın Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünün kanıtıdır” diye konuştu.Tusk, NATO’nun Ukrayna’da ‘az sayıda askeri’ olduğunu söylemiştiPolonya Başbakanı Donald Tusk daha önce Ukrayna’da NATO askerlerinin bulunduğunu söylemişti.Tusk, basın mensuplarına yönelik açıklamasında, hangi ülkeden kaç asker olduğuna değinmeden, “Bugün NATO mümkün olduğu kadar yardımcı oluyor. NATO’nun yardımı olmasaydı Ukrayna kendisini bu kadar uzun süre savunamazdı. Orada az sayıda birlik, yani asker var. Az sayıda asker var. Gözlemciler, mühendisler” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/zaharova-londranin-tehditleri-gerceklesirse-ingilterenin-askeri-unsurlarini-vurabiliriz-1083573065.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, polonya, donald tusk, ukrayna, nato
Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO varlığına ilişkin sözleri üzerine Rusya’dan açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerinin Batı’nın Rusya’ya karşı hibrid savaş yürüttüğünün kanıtı olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerini yorumladı.
Zaharova Tusk’ın açıklamasına ilişkin olarak, “Batı’nın Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünün kanıtıdır” diye konuştu.
Tusk, NATO’nun Ukrayna’da ‘az sayıda askeri’ olduğunu söylemişti
Polonya Başbakanı Donald Tusk daha önce Ukrayna’da NATO askerlerinin bulunduğunu söylemişti.
Tusk, basın mensuplarına yönelik açıklamasında, hangi ülkeden kaç asker olduğuna değinmeden, “Bugün NATO mümkün olduğu kadar yardımcı oluyor. NATO’nun yardımı olmasaydı Ukrayna kendisini bu kadar uzun süre savunamazdı. Orada az sayıda birlik, yani asker var. Az sayıda asker var. Gözlemciler, mühendisler” ifadelerini kullanmıştı.