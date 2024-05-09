https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/polonya-basbakani-tuskun-ukraynadaki-nato-varligina-iliskin-sozleri-uzerine-rusyadan-aciklama-1083660336.html

Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO varlığına ilişkin sözleri üzerine Rusya’dan açıklama

Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO varlığına ilişkin sözleri üzerine Rusya’dan açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerinin Batı’nın... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T21:33+0300

2024-05-09T21:33+0300

2024-05-09T21:33+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e demecinde Polonya Başbakanı Tusk’un Ukrayna’daki NATO askerlerinin varlığı hakkındaki sözlerini yorumladı.Zaharova Tusk’ın açıklamasına ilişkin olarak, “Batı’nın Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünün kanıtıdır” diye konuştu.Tusk, NATO’nun Ukrayna’da ‘az sayıda askeri’ olduğunu söylemiştiPolonya Başbakanı Donald Tusk daha önce Ukrayna’da NATO askerlerinin bulunduğunu söylemişti.Tusk, basın mensuplarına yönelik açıklamasında, hangi ülkeden kaç asker olduğuna değinmeden, “Bugün NATO mümkün olduğu kadar yardımcı oluyor. NATO’nun yardımı olmasaydı Ukrayna kendisini bu kadar uzun süre savunamazdı. Orada az sayıda birlik, yani asker var. Az sayıda asker var. Gözlemciler, mühendisler” ifadelerini kullanmıştı.

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