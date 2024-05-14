https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kieve-patriot-gondermeyi-kabul-eden-scholz-zor-bir-karardi-1083787535.html

Kiev'e Patriot göndermeyi kabul eden Scholz: Zor bir karardı

Kiev'e Patriot göndermeyi kabul eden Scholz: Zor bir karardı

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya bir Patriot hava savunma sistemi daha tedarik etmeye karar verdiklerini bildirirken, bu kararın kolay alınmadığını... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T12:03+0300

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ukrayna krizi

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olaf scholz

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç hükümet başkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Scholz, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu Patriot hava savunma sistemini tedarik etme kararı aldıklarını anımsatırken, bu sistemlerin Federal Almanya Cumhuriyeti'nde çok fazla bulunmadığına dikkat çektiği konuşmasında, “Bildiğiniz gibi Ukrayna'ya üçüncü Patriot sistemi sağlamaya karar verdik ve bu kolay bir karar değildi. Çünkü elimizde çok fazla Patriot yok. Ancak bunu yapmak önemliydi” dedi.Ukrayna'daki çatışmaların, Alman savunma sanayinin üretim hacimlerinin uzun süreli askeri harekata hazır olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Alman Şansölye, “Diğer bazı Avrupa ülkelerinin de bizim örneğimizi takip etmesini umuyoruz” diye vurguladı.Aynı zamanda, Almanya'nın Kiev'e askeri destek için fon ayırdığını ve gelecekte yaklaşık 28 milyar euro harcama yapmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Scholz, “Ve bu yılki yardımlarımız 7 milyar eurodan fazla olacak, ki bence bu tüm Avrupa'daki en büyük rakam” derken, Ukrayna'ya desteğin ‘gerektiği sürece’ devam edeceğini de sözlerine ekledi.Bir gün önce konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna için Patriot uçaksavar füze sistemleri bulmak için her gün müttefiklerini aradığını ve söz konusu sistemleri paylaşmaya istekli bir ülke bulduğuna inandığını belirtmişti.‘2025 sonbaharından sonra da Şansölye olarak kalmak istiyorum’Kiev'e askeri yardımlara odaklanarak ülkesinde tepkilere neden olan Scholz, Alman yayın organı Stern'e verdiği röportajda, 2025 seçimlerinden sonra da hükümet başkanı olarak görevine devam etmek istediğini söyledi.Başbakanlık görevi süresince ülke ekonomisini resesyona sürükleyen Scholz, demecinde, “2025 sonbaharından sonra da federal şansölye olarak kalmak istiyorum” ifadelerini kullanırken, ayrıca iktidardaki koalisyonun kendi içindeki bölünmelere rağmen önümüzdeki aylarda dağılmayacağına inandığını vurguladı.Daha önce Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi Martin Jaeger, Almanya'nın mayıs ayında Kiev'e bir IRIS-T hava savunma sistemi daha göndereceğini, üçüncü bir Patriot sisteminin de gönderilmesinin beklendiğini söylemişti.13 Nisan'da açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin'in Ukrayna'ya Bundeswehr'in (Alman ordusu) stoklarından bir Patriot sistemi daha göndereceğini doğruladı.Almanya seçimlere hazırlanıyorAlmanya'da bir sonraki parlamento seçimlerinin Eylül-Ekim 2025'te yapılması planlanırken, bunun sonucunda yeni bir hükümet kurulacak ve yeni bir şansölye seçilecek.Scholz daha önce yeniden SPD'nin adayı olmak istediğini açıklarken, öte yandan, koalisyondaki partilerin düşen reytingleri ve oy oranları, bu partilerin katılımıyla yeni bir hükümet ittifakının kurulmasını imkansız kılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ispanya-baski-altinda-ukraynaya-patriot-gondermeyi-kabul-etti-1083190233.html

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almanya, olaf scholz, patriot, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, savunma, kiev, berlin