https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/almanya-ukraynaya-bir-patriot-sistemi-daha-teslim-edecek-1082733741.html

Almanya Ukrayna’ya bir Patriot sistemi daha teslim edecek

Almanya Ukrayna’ya bir Patriot sistemi daha teslim edecek

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Ukrayna’ya daha önce gönderdiği 2 Patriot hava savunma sistemine ek olarak aynı sistemden bir tane daha teslim edeceği bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T16:41+0300

2024-04-13T16:41+0300

2024-04-13T16:41+0300

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Alman n-tv televizyonunun Savunma Bakanlığı’na atıfla yayınladığı habere göre Almanya, Ukrayna’ya daha önce teslim ettiği 2 Patriot hava savunma sisteminden bir tane daha göndermeyi planlıyor.“Almanya, Ukrayna’ya bir Patriot hava savunma sistemi daha teslim edecek” denilen haberde, Almanya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’daki mevcut hava savunma sistemini ek olarak güçlendirme kararının ‘Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırıları sayısının daha da artmasıyla ilgili olarak’ alındığı vurgulandı.Rusya daha önce birçok kez Ukrayna’ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO’nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askerleri eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti. Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamadığını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/polonyadan-zelenskiye-ret-ukraynaya-patriot-fuze-sistemi-veremeyiz-1082695705.html

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almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, patriot, rusya, sergey lavrov