https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ispanya-baski-altinda-ukraynaya-patriot-gondermeyi-kabul-etti-1083190233.html

‘İspanya, baskı altında Ukrayna’ya Patriot göndermeyi kabul etti’

‘İspanya, baskı altında Ukrayna’ya Patriot göndermeyi kabul etti’

Sputnik Türkiye

Pais gazetesi, İspanya yönetiminin NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) baskısıyla sahip olduğu Patriot füzelerini Ukrayna’ya göndermeyi kabul ettiği belirtildi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T16:51+0300

2024-04-26T16:51+0300

2024-04-26T16:51+0300

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İspanyol Pais gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “İspanya, Patriot hava savunma sistemlerine sahip Avrupa ülkelerinden bu sistemleri Kiev’e devretmeyi talep eden NATO ve AB’nin baskısı altında Ukrayna’ya Patriot füzelerini göndermeyi kabul etti” diye yazdı.Daha önce Financial Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yunanistan ve İspanya'nın NATO ve Avrupa Birliği’nden (AB) hava savunma sistemlerini Kiev'e teslim etmeleri yönünde güçlü bir baskı altında olduğunu aktarmıştı.İki ülkenin hava savunma sistemlerini Kiev’e vermesi konusundaki NATO baskısının 'ihtiyaçlarının Ukrayna'nınki kadar büyük olmadığı’ şeklinde gerekçelendirildiğine dikkat çeken gazete, “Yunanistan ve İspanya, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamaları için AB ve NATO'daki müttefiklerinin güçlü baskısı altında” ifadelerini kullanmıştı.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, müttefiklerin gerçekten ülkesinden Ukrayna’ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemleri göndermesini istediğini, ancak Atina’nın bunu yapmayacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/micotakis-yunanistan-muttefikler-istedi-diye-ukraynaya-s-300-hava-savunma-sistemi-gondermeyecek-1083166195.html

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