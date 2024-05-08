https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/madurodan-putine-tebrik-mesaji-1083593443.html
Maduro'dan Putin'e tebrik mesajı
Maduro'dan Putin'e tebrik mesajı
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro göreve resmen başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kutlarken, mesajında, “Birlik ve barış yolunda... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T09:44+0300
2024-05-08T09:44+0300
2024-05-08T09:44+0300
politika
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
rusya
vladimir putin
yemin töreni
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Birkaç gün önceki konuşmasında Putin'i 'dünyanın en büyük liderlerinden biri' olarak tanımlayan Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Venezüella halkı adına 5. kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçilen Putin'i tebrik ediyor, birlik ve barış yolunda kararlılıkla ilerleyen Rus halkına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.Basın mensuplarına açıklamada bulunan Maduro, Putin'e yönelik övgü dolu cümleler kullanarak, "O dünyanın en büyük liderlerinden birisidir. Putin, ülkesini dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri haline getirdi. Buradan Sayın Putin'e sesleniyorum: Venezüella halkı seni seviyor, seni destekliyor ve sana saygı duyuyor. Çok kutuplu dünyanın inşası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Putin, Kremlin Sarayı'nda dün düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/kuba-lideri-bermudezin-rusya-ziyareti-basliyor-1083566783.html
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, vladimir putin, yemin töreni
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, vladimir putin, yemin töreni
Maduro'dan Putin'e tebrik mesajı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro göreve resmen başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kutlarken, mesajında, “Birlik ve barış yolunda kararlılıkla ilerleyen Rus halkına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Birkaç gün önceki konuşmasında Putin'i 'dünyanın en büyük liderlerinden biri' olarak tanımlayan Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Venezüella halkı adına 5. kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçilen Putin'i tebrik ediyor, birlik ve barış yolunda kararlılıkla ilerleyen Rus halkına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Maduro, Putin'e yönelik övgü dolu cümleler kullanarak, "O dünyanın en büyük liderlerinden birisidir. Putin, ülkesini dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri haline getirdi. Buradan Sayın Putin'e sesleniyorum: Venezüella halkı seni seviyor, seni destekliyor ve sana saygı duyuyor. Çok kutuplu dünyanın inşası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Putin, Kremlin Sarayı'nda dün düzenlenen törende
yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başlamıştı.