https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/madurodan-putine-tebrik-mesaji-1083593443.html

Maduro'dan Putin'e tebrik mesajı

Maduro'dan Putin'e tebrik mesajı

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro göreve resmen başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kutlarken, mesajında, “Birlik ve barış yolunda... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T09:44+0300

2024-05-08T09:44+0300

2024-05-08T09:44+0300

politika

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

rusya

vladimir putin

yemin töreni

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Birkaç gün önceki konuşmasında Putin'i 'dünyanın en büyük liderlerinden biri' olarak tanımlayan Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Venezüella halkı adına 5. kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçilen Putin'i tebrik ediyor, birlik ve barış yolunda kararlılıkla ilerleyen Rus halkına saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.Basın mensuplarına açıklamada bulunan Maduro, Putin'e yönelik övgü dolu cümleler kullanarak, "O dünyanın en büyük liderlerinden birisidir. Putin, ülkesini dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri haline getirdi. Buradan Sayın Putin'e sesleniyorum: Venezüella halkı seni seviyor, seni destekliyor ve sana saygı duyuyor. Çok kutuplu dünyanın inşası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Putin, Kremlin Sarayı'nda dün düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başlamıştı.

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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, rusya, vladimir putin, yemin töreni