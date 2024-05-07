https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/kuba-lideri-bermudezin-rusya-ziyareti-basliyor-1083566783.html
Küba lideri Bermudez’in Rusya ziyareti başlıyor
Küba lideri Bermudez’in Rusya ziyareti başlıyor
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Rusya ziyareti kapsamında, Moskova’da düzenlenecek Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına ve İkinci... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T13:23+0300
2024-05-07T13:23+0300
2024-05-07T13:22+0300
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askeri geçit töreni
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Küba lideri Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’ya çalışma ziyaretini duyurdu.Bermudez, “Yurttaşlar, Rusya’ya çalışma ziyaretine başlıyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden seçilmesinin ardından, ikili gündemin öncelikli alanları üzerinde çalışmak amacıyla Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılacağız. Bütün bunlar diplomatik ilişkilerimizin yeniden kurulmasının 64. yıldönümü ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zaferin 79. yılı kapsamında gerçekleşiyor” diye yazdı.9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına kimler katılacak?Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Küba, Laos ve Gine-Bissau liderlerinin katılacağını bildirmişti. Kutlama etkinliklerine ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu, Birlik Devleti, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Avrasya Kalkınma Bankası, Şanghay İşbirliği Örgütü ve bazı diğer kuruluşların temsilcileri ile dost ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşeleri de davet edilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yabancı liderler, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bıraktıktan sonra Kremlin’deki resepsiyona katılacak.İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 79. yılı kutlamaları kapsamında başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta Zafer Bayramı askeri geçit töreni yapılacak. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, törene 9 binden fazla asker, 70’ten fazla askeri teçhizat ve Rus hava akrobasi timlerinin katılacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/moskovada-9-mayis-zafer-gunu-provasi-1083504904.html
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küba, miguel diaz-canel, rusya, vladimir putin, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, kızıl meydan
küba, miguel diaz-canel, rusya, vladimir putin, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, kızıl meydan
Küba lideri Bermudez’in Rusya ziyareti başlıyor
Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Rusya ziyareti kapsamında, Moskova’da düzenlenecek Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına ve İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 79. yılı kutlamalarına katılacağını belirtti.
Küba lideri Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’ya çalışma ziyaretini duyurdu.
Bermudez, “Yurttaşlar, Rusya’ya çalışma ziyaretine başlıyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden seçilmesinin ardından, ikili gündemin öncelikli alanları üzerinde çalışmak amacıyla Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılacağız. Bütün bunlar diplomatik ilişkilerimizin yeniden kurulmasının 64. yıldönümü ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zaferin 79. yılı kapsamında gerçekleşiyor” diye yazdı.
9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına kimler katılacak?
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Küba, Laos ve Gine-Bissau liderlerinin katılacağını bildirmişti. Kutlama etkinliklerine ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu, Birlik Devleti, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Avrasya Kalkınma Bankası, Şanghay İşbirliği Örgütü ve bazı diğer kuruluşların temsilcileri ile dost ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşeleri de davet edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yabancı liderler, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bıraktıktan sonra Kremlin’deki resepsiyona katılacak.
İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 79. yılı kutlamaları kapsamında başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta Zafer Bayramı askeri geçit töreni yapılacak. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, törene 9 binden fazla asker, 70’ten fazla askeri teçhizat ve Rus hava akrobasi timlerinin katılacağını bildirmişti.