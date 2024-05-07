https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/kuba-lideri-bermudezin-rusya-ziyareti-basliyor-1083566783.html

Küba lideri Bermudez’in Rusya ziyareti başlıyor

Küba lideri Bermudez’in Rusya ziyareti başlıyor

Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Rusya ziyareti kapsamında, Moskova’da düzenlenecek Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına ve İkinci... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T13:23+0300

2024-05-07T13:23+0300

2024-05-07T13:22+0300

dünya

küba

miguel diaz-canel

rusya

vladimir putin

9 mayıs zafer bayramı

askeri geçit töreni

kızıl meydan

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Küba lideri Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’ya çalışma ziyaretini duyurdu.Bermudez, “Yurttaşlar, Rusya’ya çalışma ziyaretine başlıyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden seçilmesinin ardından, ikili gündemin öncelikli alanları üzerinde çalışmak amacıyla Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılacağız. Bütün bunlar diplomatik ilişkilerimizin yeniden kurulmasının 64. yıldönümü ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zaferin 79. yılı kapsamında gerçekleşiyor” diye yazdı.9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına kimler katılacak?Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Küba, Laos ve Gine-Bissau liderlerinin katılacağını bildirmişti. Kutlama etkinliklerine ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu, Birlik Devleti, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Avrasya Kalkınma Bankası, Şanghay İşbirliği Örgütü ve bazı diğer kuruluşların temsilcileri ile dost ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşeleri de davet edilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yabancı liderler, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bıraktıktan sonra Kremlin’deki resepsiyona katılacak.İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 79. yılı kutlamaları kapsamında başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta Zafer Bayramı askeri geçit töreni yapılacak. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, törene 9 binden fazla asker, 70’ten fazla askeri teçhizat ve Rus hava akrobasi timlerinin katılacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/moskovada-9-mayis-zafer-gunu-provasi-1083504904.html

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küba, miguel diaz-canel, rusya, vladimir putin, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, kızıl meydan